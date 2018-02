'Barem ćemo biti prvi u povijesti': pravni stručnjak pojašnjava što se dogodilo u Muću i kako će se riješiti politička zavrzlama

– Barem ćemo po nečemu biti prvi! Kad već nemamo proračun, vodovod u Ogorju, vrtić u Neoriću i još puno toga, barem ćemo biti prvi u povijesti zapamćeni po "lex šerifu" i prijevremenim izborima. Barem nešto – svi u istom tonu, mještani Muća su komentirali odluku Vlade Republike Hrvatske donesenu u četvrtak, a radi se o rješenju za raspuštanje Općinskog vijeća i dolazak povjerenika u njihovo mjesto.



Jer je Općina Muć jedina od 576 gradova i općina u državi koja nema proračun za 2018. godinu!



Trinaest vijećnika nije usvojilo proračun "težak" nekih 14 milijuna kuna koji je načelnik Filip Stupalo predložio još 15. studenoga.

Tražili su izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća, što predsjednica parlamenta Jelena Grgić nije prihvatila, pa kako nema proračuna, a ni odluke o privremenom financiranju, sve je rezultiralo upravo razrješenjem njih vijećnika.

Načelnik je, naime, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, popularnom "lex šerifu", ostao nedodirljiv!

Pa nam je izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, prodekan splitskog Pravnog fakulteta, iznio proceduru ovih prijevremenih izbora i moguće situacije:

– Ako predstavničko tijelo, u ovom slučaju Općinsko vijeće, nije usvojilo prijedlog proračuna izvršnog tijela, odnosno načelnika, do kraja godine, na prijedlog Ministarstva uprave to vijeće Vlada Republike Hrvatske raspušta i njihove ovlasti preuzima povjerenik, koji organizira prijevremene izbore. Nakon izbora za članove Vijeća, gdje zakonski nemamo propisanu minimalnu izlaznost birača, pa je i odluka tek 10 posto građana o budućim članovima vijeća pravovaljana, slijedi konstituirajuća sjednica općinskog parlamenta.

- Kada izaberu predsjednika vijeća, počinje teći njihov mandat i u roku od 45 dana načelnik im mora predložiti proračun. Nakon tog roka, vijećnicima je na raspolaganju 45 dana da taj proračun i usvoje. Ako ga i tada ne usvoje, sada novi vijećnici, na prijedlog Ministarstva uprave, Vlada raspušta i načelnika i vijeće, te idu novi izbori. Izbori se provode po starome modelu, za načelnika neposredni, odnosno u prvom krugo 50 plus jedan glas, te ako ima drugog kruga, odlukom većine. Kod vijeća ostaje sve isto, rezultati glasovanja u prvom krugu, odluka većine.

Ujedno, pojašnjava prof. Klarić, vrijeme će pokazati je li ovo dobar model, te koje su njegove prednosti i mane. Naime, po novom zakonu, a od tuda i naziv "lex šerif" zbog povećanih ovlasti čelnika, upravo načelnik ima inicijativu i o njemu ovisi funkcioniranje općine, dok vijeće "pada" ako ne usvoji proračun, čime automatski vijećnici sami sebi zabijaju – autogol!

– Prvi put u mojih pet mandata imamo prijevremene izbore i žalosno je što ćemo nekih 40.000 kuna sada potrošiti na izbore za Općinsko vijeće, a imamo puno prišnijih stvari za napraviti u općini. Htjeli su me ucjenjivati, no narod zna koga bira. Mene i sve načelnike i gradonačelnike imenom i prezimenom, a ovi na listi za vijeće i skupštine samo koaliraju i prelaze s jedne strane na drugu, bez posljedica. Malo su tamo, malo vamo, malo u jednoj koaliciji, malo u drugoj – kazao nam je Filip Stupalo, čija je Kandidacijska lista grupe birača u vijeću imala pet vijećnika, a uz podršku dvoje vijećnika HČSP-a, osiguranu većinu, no izlaskom Miroslava Šolića sa njegove liste izgubio je tu prednost.

No Stupala ne brinu novi izbori za Vijeće:

– Nadam se dovoljnom broju mandata za formiranje samostalne vlasti, jer nas čeka još puno posla.

Što kaže dojučerašnja predsjednica Vijeća Jelena Grgić, koja nije sazvala izvanrednu sjednicu?

– Htjeli su se oporbenjaci dokopati vlasti i neusvajanjem proračuna skinuti načelnika, no "lex šerif" je stupio na snagu i sada smo pali mi vijećnici. I to me ne brine, opet ću na izbore kao član HČSP-a, jer nisam htjela po svaku cijenu sačuvati fotelju iako je ovo, u mom 12-godišnjem političkom radu, prvi mandat u Vijeću, a evo i prvi prijevremeni izbori – odgovor smo dobili od čelnice mućkog parlamenta, koja nam cijelu zavrzlamu pojašnjava dalje:

– Uz suglasnost svojih stranačkih kolega i načelnika s kojim smo u koaliciji, odlučili smo kako je bolje izići na nove izbore nego prihvatiti manipulaciju od strane oporbe. Lani, 18. prosinca, dobila sam njihov dopis da organiziram izvanrednu sjednicu 23. prosinca, s prvom točkom dnevnog reda: smjena predsjednice Vijeća, odnosno mene, te moje zamjenice Ankice Krolo, pa druga točka imenovanje novog predsjednika i potpredsjednika, a tek je treća predložena točka bila usvajanje proračuna. Po zakonu sam morala reagirati u roku 15 dana, a to bi bilo 2. siječnja, no uz stupanje na snagu "lex šerifa", naša stranačka odluka je bila da nema sjednice, nema proračuna, pada Vijeće i slijede novi izbori. Riskirala sam fotelju i nije mi žao!