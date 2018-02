Teška prometna nesreća kod Vrgorca: autobus pun putnika naletio na svježi snijeg pa otklizao u stijene, vozač teško ozlijeđen i operiran u splitskoj bolnici

U nesreći autobusa tvrtke "Croatia bus" koja se u srijedu ujutro dogodilo na cesti Vrgorac - Zagvozd, oko 500 metara prije ulaska u tunel "Turija", teže je ozlijeđen 30-godišnji vozač koji je prevezen na liječenje u KBC Split, dok je 15 putnika srećom prošlo bez većih posljedica.



Autobus marke volvo, zagrebačkih registracijskih oznaka, prevozio je radnike prve smjene tvornice "Krah" iz Vrgorca na posao u Zagvozd, ali je vozač zbog 15-ak centimetara friško napadalog snijega na kolnik ispod poznatog zabiokovskog prijevoja izgubio kontrolu nad vozilom koje je svojom lijevom stranom otklizalo u stijene uz južni prometni trak.



Najjači udar pretrpio je upravo dio autobusa kod mjesta vozača koji je, kako smo doznali u bolnici, zadobio iščašenje lijevog kuka i skočnog zgloba, a slomljena mu je i potkoljenica. Vozilom vrgoračke Hitne pomoći prevezen je u Split, gdje je smješten na Traumatologiju i operiran.



Većina radnika nije krila šokiranost nakon nesreće tijekom putovanja na posao.



- Jedan kolega se dobro udario, a budući da je dijabetičar, odmah je primio adekvatnu medicinsku pomoć. Mislim da su ovoj nesreći pored snijega kumovale i ljetne gume na autobusu - kazao nam je jedan od putnika koji je svjedočio incidentu na Napoleonovoj cesti.



Većina radnika "Kraha" svakodnevno putuje iz Vrgorca u 44 kilometra udaljeni Zagvozd, jer je Ivica Vuković, vlasnik tvrtke, prije tri godine kupio nekadašnje poslovne objekte propale imotske tvornice trikotaže "Trimot" i otvorio suvremeni pogon na 22.000 četvornih metara.



- Šokiran sam, ne znam što da vam kažem. Žao mi je što se ljudima to dogodilo, zbog toga jutros nismo radili. Međutim, sutra nastavljamo s proizvodnjom - rekao nam je Vuković.



Djelatnici vrgoračke Hitne pomoći odmah su se nakon dojave o nesreći zaputili do 30-ak kilometara udaljene Turije na području susjedne općine Zagvozd.



- Uz spomenute ozljede, vozač je zadobio je površinske ogrebotine glave i ruke. Cijelim putem do Splita bio je stabilan, vitalni znakovi su mu bili uredni. Ostali putnici nisu zadobili ozljede - potvrdio nam je dr. Mate Kasalo, voditelj ispostave županijskog Zavoda za hitnu medicinu.