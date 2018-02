Ivan Šolić najavljuje ledeni tjedan u Dalmaciji: U Zagori će biti -15 stupnjeva, a nakon šest godina u nedjelju bi i u Splitu moglo zasniježiti

Dolazak polarne hladnoće sa sjevera najavio je i Ivan Šolić, amaterski meteorolog iz Kutine, a u najnovijoj Facebook objavi prognozira kako će se u Zagori jutarnje temperature početkom idućeg tjedna spustiti i do -15 stupnjeva, dok bi u Splitu nakon šest godina ponovo moglo zasniježiti.



Kako predviđa Šolić, javnosti poznat i kao Mali Vakula, u Zagori se očekuju doslovno ledeni dani, maksimalne dnevne temperature bit će ispod nule, dok bi se jutarnja temperatura u Splitu mogla spustiti i pet stupnjeva ispod ništice.



Mislili ste da je zima gotova? Pripremite se za temperature ispod ništice i obilni snijeg, prema Dalmaciji sa sjevera kreće ljubičasti ledeni jezik!



Vakula: Pripremite se na temperaturu nisku kao rijetko kada u veljači, smrzavanja će biti i blizu mora



Osjet hladnoće dodatno će pojačavati bura, a sve upućuje na to da bi moglo biti pucanja vodovodnih cijevi i zamrzavanja vode na području Dalmatinske zagore, ali i na samoj obali.



- Ukoliko hladnoća inicira formiranje ciklone u Jadranu, poslije šest godina, pahulje bi u nedjelju, uslijed zato povoljnih temperatura, mogle zalepršati i u samome Splitu (bez euforije, jer za ovakav scenarij se mora poklopiti puno toga, a zbog udaljenosti prognoziranog razdoblja, u ovom trenutku, na ovo gledajte kao trend i mogućnost, a ne kao siguran prognostički materijal) - piše Šolić te apelira:



- Pokažimo još jednom odgovornost i brigu za one koji nas trebaju, obiđimo starije i nemoćne susjede, upozorimo ih na nadolazeću hladnoću i uvjerimo se da imaju dovoljne zalihe hrane i pitke vode za nekoliko dana jer, prije svega, važno je biti čovjek....