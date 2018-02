Mislili ste da je zima gotova? Pripremite se za temperature ispod ništice i obilni snijeg, prema Dalmaciji sa sjevera kreće ljubičasti ledeni jezik!

Baš kad pomislimo kako zima ide kraju, a istini za volju ovogodišnja i nije bila baš nešto opaka, iz Nordije ravno prema Dalmaciji kreće ljubičasti ledeni jezik i što drugo mi nepripremljeni uzobalci možemo pomisliti nego – ajme nama!



Ne zbog nekoliko dana minusa u termometru, nego zbog prisjećanja na prošlu godinu, kad je s prvim danima siječnja naše krajeve okovao led, a u panici se posebno istaknuo Split vječito nespreman na bilo kakve promjene u kojem su danima ostale smrznute vodovodne cijevi u kvartovima gdje nisu propisno ukopane.



Zakasnjela zima gotovo da postaje pravilo: onaj veliki i nezaboravni snijeg obrušio se sredinom veljače 2012. godine, dok smo za Božić bili u kratkim rukavima... Nešto slično moglo bi nas zadesiti i sljedećeg tjedna jer istim putem kreće studena fronta, pa "napala" nas jednakom svježinom kao lani ili se tek očešala, nije zgorega pripremiti geotekstil ili krpe, vreće i najlone pa omotati vodovodne satove i gole cijevi. Naime, meteorološke karte najavljuju buru i studen od nedjelje koja će potrajati do sredine tjedna s temperaturama koje će se uz obalu spuštati i nekoliko stupnjeva ispod nule.



Naše ljude u Zagori ne treba posebno pripremati, oni se već godinama pitaju gdje su nestale oštre zime, jer "ako zima ne učini svoje", znamo što nas očekuje: množenje baja, slabo osušeni pršuti, a i biljke su zbog tople zime počele ludovati, gotovo da nisu ni ušle u vegetacijsku fazu.



Polarni zrak



O onome što nadire sa sjevera razgovarali smo s Ivanom Šolićem Šokijem, mladim inženjerom šumarstva i dugogodišnjim zaljubljenikom u praćenje vremenskih prilika i neprilika, koji je u nekoliko navrata točno predvidio velike nepogode, kad nitko od službujućih nije bio siguran, a čiju stranicu o vremenu na Facebooku vjerno prati više od 13 tisuća ljudi.

– Mislili ste zima je gotova? Čini se kako je ostavila "akužu" za sam kraj, i zato ne spremajte zimsku odjeću jer bi nam krajem tjedna mogla ozbiljno zatrebati. Upozorimo čitatelje kako je prognoza najtočnija unutar 72 sata, a svakim sljedećim danom vjerojatnost njezina ostvarivanja opada, dok su oscilacije u predviđanjima koje su pokazali vodeći prognostički modeli ove zime zaista neviđene, tolike da se velika pažnja javnosti skrenula na prognoze. Zato nema razloga za paniku, prognoza koju ćemo iznijeti je isključivo trend, a ako se taj trend pokaže valjanim, moći ćemo sa sigurnošću govoriti o zimskim uvjetima u Dalmaciji.



Za čitatelje "Slobodne" analizirao sam nekoliko vodećih prognostičkih modela, među kojima su najprestižniji engleski ECMWF sa središtem u Readingu, američki GFS, britanski UKMO, njemački DWD, te kanadski GEM. Svi oni šalju signale formiranja jake anticiklone nad Skandinavijom, čime bi se otvorio "autoput" polarnom zraku sa sjeveroistoka Europe – navodi Šolić, dodavši kako bi se zbog toga krajem tjedna minusi i hladnoća spustili do jadranske obale.



– Modeli su ove zime već nekoliko puta pokazali promjenjivu ćud, nadajmo se da će i ovaj put, jer u suprotnom, u nedjelju u Split stiže hladan zrak i prvi ovogodišnji temperaturni minus. Također, injekcija hladnoće u Sredozemno more nerijetko zna inicirati formiranje ciklone, pa bi u tom slučaju temperature bile nešto više, ali bi uz hladan zrak imali i oborine – kaže Šolić, predviđajući:



– Ciklonalna aktivnost nad Dalmacijom potrajat će sve do vikenda i kišobran će biti neophodan suvenir. U višim predjelima Zagore formirat će se deblji snježni pokrivač. Odlična je to vijest za sve one koji vole snijeg a ne mogu sebi priuštiti neko od europskih skijališta. Na samo tridesetak kilometara od Splita moći će se uživati u snijegu, primjerice iznad Neorića, Muća...