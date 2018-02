Ledeni val neće zaobići ni Dalmaciju, idući tjedan u Splitu do minus pet stupnjeva?; Ivan Šolić: Postoje naznake za polarni udar, mogle bi pucati vodovodne cijevi i uz obalu

Veljača se nastavlja u zimskom ugođaju. Na Jadranu će sljedeće dane obilježiti jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti i olujna. Uz to će povremeno biti i kiše, a na hladnijem sjevernom dijelu vjerojatno i pahulja nošenih burom, javlja HRT.



U Dalmaciji pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, a u njezinoj unutrašnjosti u početku je moguća i susnježica. Puhat će umjerena do jaka bura, a najniža temperatura bit će od 2 °C u Zagori do 7 °C na otocima. Danju uglavnom od 5 do 10 °C.



Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz većinom oblačno vrijeme, povremeno uz kišu. Puhat će većinom umjerena bura i istočnjak uz umjereno valovito more.



Idućih dana na Jadranu će od srijede ponovno jačati bura, osobito na sjevernom dijelu, gdje će biti i problema u prometu. Na južnom Jadranu bit će i istočnjaka i juga. Uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme povremeno će padati kiša, češće i više u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, gdje će biti hladnije, vjerojatna je i susnježica i snijeg, osobito u četvrtak i petak.







Veći val hladnoće, kako najavljuje amaterski meteorolog Ivan Šolić, očekuje se za vikend:



'Poznato je koliko volim zimu, ali koliko je god volio reći ću da nipošto ne bih volio da se ostvare večerašnja predviđanja ECMWF modela za idući vikend! U ovom trenutku, postoje naznake za polarni udar, gotovo identičan onome kojeg smo imali u siječnju prošle godine!



Bez euforije, još je prerano, pratit ćemo i nadati se da će ovo "ispariti", jer u suprotnom, pucat će vodovodne cijevi i uz obalu... Također, stiže zima u Zagoru uskoro, bit će kiše, ali i snijega. Vežite se, polijećemo. Od sutra analiziramo detaljnije!', napisao je Šolić na Facebooku.



I prema tjednoj prognozi DHMZ-a temperature će drastično pasti već do kraja ovoga tjedna jer se već za nedjelju najavlju minus dva stupnja.







A, ako je vjerovati poularnoj norveškoj prognostičkoj stranici yr.no, koja nudi i dugoročne prognoze, tek nakon vikenda slijedi pravi ledeni val.



U Splitu se tako, prema njihovim prognozama, od ponedjeljka, 26. veljače, očekuju svakodnevni 'minusi', a prema zasad dostupnim podacima, u prva tri dana idućeg tjedna možemo očekivati da će temperature padati i do minus pet stupnjeva.