Veliki vodič kroz dječje vrtiće u Dalmaciji: evo kakvi se sve programi nude i po kojoj cijeni te tko može računati na financijske olakšice

Među izdacima koje dalmatinska obitelj s malom djecom mora podmiriti svaki mjesec su i računi za dječji vrtić. Istražili smo kakvo je stanje na području četiriju dalmatinskih gradova; kakvi se programi nude i po kojoj cijeni.



SPLIT



Cijene programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Splita nisu se mijenjale od 2008., pa roditelji, odnosno skrbnici, u ekonomskoj cijeni programa sudjeluju s 23 posto, a preostali iznos pokriva Grad. Na području Splita četiri su ustanove, odnosno 73 objekta predškolskog odgoja čiji je osnivač i vlasnik Grad: "Radost", "Cvit Mediterana", "Grigor Vitez" i "Marjan", u koje je upisano 4751 dijete.



Desetosatni jaslični program košta 495 kuna mjesečno, 10-satni vrtićki program 480 kuna, osmosatni program 410, šestosatni 250, a petosatni 230 kuna. Roditelji s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa, i to za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa 70 posto, dok su za treće i više djece oslobođeni plaćanja.



– Kako bi se smanjila razlika između cijene boravka djece u gradskim i vrtićima drugih osnivača, Grad sufinancira po 200 kuna za 10-satni jaslični boravak, te po 100 kuna mjesečno za ostale programe – kažu iz Službe za znanost i obrazovanje.



Alternativa su ustanove čiji su osnivači i vlasnici fizičke osobe, kojih je 15, udruge (3) i vjerske zajednice (4), a u njih je upisano 1566 djece. U tim vrtićima participacija roditelja u 10-satnom programu jaslica i vrtića je od 950 do 1400 kuna. Ekonomska cijena 10-satnog primarnog programa u vrtiću je oko 2500 kuna.



– Namjera je predškolskih ustanova da se zadrži i unaprijedi dosadašnja kvaliteta pedagoškog rada i omogući manja participacija roditelja. To je moguće povećanjem sufinanciranja od Grada. Roditelji djece koja pohađaju vrtiće drugih osnivača ne bi trebali biti diskriminirani.



A iz Programa javnih potreba u predškolskom odgoju proračuna Grada razvidno je da je skrb djece u vrtićima drugih osnivača financijski znatno povoljnija za Grad, pa bi se dodatnim sufinanciranjem mogla umanjiti cijena participacije – ističe Vjekoslav Krželj, predsjednik Udruge privatnih dječjih vrtića grada Splita.



ZADAR



Na području Zadra djeluje 40 vrtića, od toga u gradskom vlasništvu njih 18, uključujući jedan ("Latica") za djecu s posebnim potrebama, te 22 privatna. Za gradske vrtiće godišnje se izdvaja oko 37 milijuna kuna, no kad se pribroje izdvajanja Grada za privatne vrtiće, ukupna godišnja izdvajanja za 2892 djeteta vrtićke dobi (bez "Latice") iznose 47,3 milijuna kuna.



Sukladno obećanju gradonačelnika Branka Dukića, participacija roditelja za vrtić iznosi 600 kuna za jedno dijete, 300 za drugo, dok je za treće i svako sljedeće vrtić besplatan. Obitelji s četiri i više djece imaju besplatni vrtić za svu djecu vrtićke dobi. Isto vrijedi i za sve privatne vrtiće, kojih je u Zadru 22.



U njih ide najviše djece, čak 1362, podijeljena su u 63 odgojne skupine (16 jaslica, 47 vrtićkih skupina) u kojima radi 126 odgojitelja. Grad za privatne vrtiće godišnje izdvaja 15,1 milijun kuna.



Grad je osnivač dviju ustanova za odgoj djece predškolske dobi. Sustav dječjih vrtića "Radost" ima osam objekata s 808 djece u 42 skupine. Od toga ih je 76 jasličke dobi, 596 vrtićke, a 136 ih pohađa predškolski program. Dječji vrtići "Radost" zapošljavaju 138 radnika, od kojih je 78 odgojitelja, za što Grad godišnje izdvaja oko 14 milijuna kuna, a još četiri milijuna kuna vrtić osigura iz vlastitih prihoda (participacija roditelja).



U sklopu sustava Dječjih vrtića "Sunce" nalazi se devet objekata, koje pohađa 722 djece. Podijeljena su u 36 odgojne skupine, 112 u jaslicama, 507 vrtićke dobi i 103 u predškolskim programima. Ukupno je zaposleno 115 radnika, od toga 67 odgojitelja, a godišnje se financiraju s oko 11 milijuna kuna, dok tri milijuna kuna osiguravaju iz vlastitih prihoda.



Mreža vrtića zadnje je vrijeme proširena gradnjom (uređenjem) vrtića "Višnjik", proširenjem vrtića "Bokanjac", a uskoro se nadaju i vrtiću u centru "Mocire". Predviđena je gradnja i proširenje vrtića "Pčelica" nakon iseljenja "Latice" iz tog prostora. Urbanističkim planom za naselje Crvene kuće predviđena je gradnja novog vrtića, na Smiljevcu grad ima parcelu za vrtić, a zajedno s Općom bolnicom postoji ideja o uređenju vrtića u novoj Poliklinici, ističu iz Upravnog odjela za odgoj i školstvo.



ŠIBENIK



Od 1500 šibenskih mališana upisanih u vrtiće, njih gotovo tisuću pohađa "Smilje" i "Šibensku maslinu", osnivač kojih je Grad Šibenik. Ostali su upisani u privatne vrtiće "Žižula", "Osmijeh", "Sunce" te katolički vrtić "Brat Sunce". Roditelji djecu najčešće upisuju u redovni 10-satni program.



Obogaćeni redovni programi uglavnom su i skuplji, a "obični" 10-satni boravak plaća se 500 kuna, dok u privatnima roditelji plaćaju 200 kuna više te u prosjeku moraju izdvojiti 700 kuna. Ipak, ako dvoje ili više djece iz jedne obitelji pohađa isti vrtić, postoji popust od 100 do 250 kuna po djetetu, a olakšice imaju i samohrani roditelji, dok se u vjerskom vrtiću ususret izlazi roditeljima osobito lošeg imovinskog stanja te oni ništa ne plaćaju. Svi vrtići nude i predškolu od 150 do 250 sati, koja je za roditelje besplatna, a plaćaju ga Ministarstvo i Grad.



"Šibenska maslina", u sklopu koje djeluje šest vrtića, najveća je gradska predškolska ustanova, koju pohađa 498 djece. Liste čekanja postoje, ali su posljednjih godina, kaže ravnateljica Maja Gulin, znatno manje.



Liste čekanja nije bilo u "Smilju", u sastavu kojega je devet vrtićkih objekata. Nekoliko je djece ostalo neupisano, a riječ je o onima koja nisu primila gotovo ni jedno cjepivo od rođenja, objašnjava ravnateljica Gorana Rakić. "Smilje" je jedina šibenska predškolska ustanova u koju svoju djecu mogu upisati roditelji koji rade u smjenama.



U "Žižulu", najveći privatni vrtić, koji u gradu ima pet objekata, upisan je 291 mališan. "Žižula" je poznata po sportskom programu i jedina nudi i Montessori program, za što je, tvrdi ravnateljica Zorana Ivić, osigurana posebna oprema i educirana odgojiteljica, no roditelji nisu zainteresirani.



Privatni vrtići koje Grad subvencionira sa 700 kuna po djetetu, što vlasnici smatraju nedovoljnim, nemaju novca za nove investicije.



DUBROVNIK



U Dječje vrtiće Dubrovnik upisano je 1830 djece. Prošle jeseni zahtjev za upis podnijeli su roditelji 339 djece, od kojih je čak 214 zahtjeva bilo za 10-satni jaslički program. Uz subvencije gradskog proračuna, roditelji, ovisno o visini dohotka po članu obitelji i broju djece, plaćaju mjesečno između 250 do najviše 550 kuna.



Puna cijena programa po djetetu je 1765 kuna za primarni jaslički i vrtićki 10-satni program, dok kraći vrtićki popodnevni trosatni program stoji 780 kuna. Sukladno zaključku Gradskog vijeća, Grad Dubrovnik sufinancira više od dvije trećine cijene za programe dječjih vrtića i jaslica.



Za drugo dijete u vrtiću cijena je niža za 50 posto, a za treće 100 posto. Za obitelji s četvero i više djece cijena za dijete u vrtiću je niža za 30 posto.



U rujnu je gradonačelnik Mato Franković s ministrom državne imovine Goranom Marićem postigao dogovor prema kojemu će Ministarstvo bez naknade prepustiti Dubrovniku zemljište u Komolcu za izgradnju dječjeg vrtića, a Gradsko je vijeće zbog gradnje novog vrtića većih kapaciteta pokrenulo izmjene i DPU-a Solitudo.



Umjesto na 1000 kvadrata, vrtić "Solitudo" trebao bi se graditi na zemljištu površine 2000 kvadrata i bit će dostatan za osam grupa, odnosno 140 djece. DV "Palčica" ide u nadogradnju. Procjenjuje se da će nova rekonstrukcija stajati 14,3 milijuna kuna.



Nakon rekonstrukcije, postojeća građevina služila bi za 206 djece, u osam vrtićkih i četiri jasličke skupine. "Palčica" će ubuduće moći primiti ukupno 322 djece u 20 skupina.



Javna ustanova Dječji vrtići Dubrovnik objedinjuje deset vrtića na užem gradskom području. Osim u njih, roditelji mogu upisati djecu u još tri manja privatna dječja vrtića čiji se rad subvencionira.