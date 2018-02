U zadnjih sedam godina u Jadranu se pojavilo 15-ak novih vrsta riba: evo kako ih prepoznati, a neke baš i ne biste voljeli susresti...

Klimatske promjene u Jadranskom moru sve su očitije, a utjecaj klimatskih promjena na ulazak novih vrsta riba u Jadranu vidljiv je u ulovima ribara i ribolovaca, donosi portaloko.hr.



U zadnjih sedam godina pojavilo se 16 novih vrsta riba. Unos novih vrsta moguć je putem bijega iz akvakulture ili akvarija, putem balastnih voda, aktivne migracije ili riba koje prate brodove i slučajno zalutaju.



Pagrus major primjer je bijega iz marikulture - to je vrsta koju se uzgaja na sjeverozapadnom Pacifiku, a sličan je našem zubacu i pagru; nije uspjela uspostaviti populaciju i ne predstavlja nikakvu prijetnju ekosustavu u Jadranu.



Čak je 14 vrsta takozvanih lesepsijskih migranata, što znači da su u Sredozemlje dospjele kroz Suez iz Crvenog mora; među njima su plavotočkasta trumpetača (Fistularia commersonii), tamna mramornica (Siganus luridus) i srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus), već izgleda uspostavile populacije u južnom Jadranu.



Lesepsijski sprinter Fistularia commersonii izraziti je grabežljivac gospodarski važnih vrsta poput bukve, gire, trlje te inćuna i srdele, pa su moguće negativne posljedice na lokalne populacije tih riba.



Tamna mramornica i bodljikava mramornica (Siganus rivulatus) su vrste koje su u ekološkom i biološkom smislu (herbivorne vrste), u istočnom dijelu Mediterana potisnule autohtonu vrstu salpu (Sarpa salpa) te smanjile njezinu brojnost, kao i vertikalnu distribuciju uslijed kompeticije za hranom.



Srebrnopruga napuhača ima visoku stopu razmnožavanja te negativno utječe na ribarstvo u Sredozemnom moru. Kida ribarske mreže i grize ulovljene ribe u mrežama. Ova vrsta je poznatija kao fugu, otrovna je, sadrži tetraodotoksin, otrov 1250 puta jači od cijanida.



Oštrozubi gušter (Saurida undosquamis) i trozubi morski gušter (Saurida lessepsianus), isto su lesepsijski migranti. Ako uspostave populaciju mogle bi imati i određenog utjecaja (moguće negativnog) na stanje nekih pelagijskih vrsta u Jadranu jer su izraziti grabežljivci.



U Jadranu su se pojavile i neke nove vrste kirnje - Epinephelus aeneus (kirnja bjelica), Epinephelus coioides (narančasto-pjegasta kirnja) i Mycteroperca rubra (češljasta kirnja). Njihov sveukupni učinak na komercijalno ribarstvo bio bi pozitivan: one su skupocjena i tražena riba. Međutim, s ekološkog stajališta, postoje negativni učinci.



Tupousna barakuda (Sphyraena chrysotaenia) i žutousna barakuda (Sphyraena viridensis) su srodne vrste domaćeg škarama (Sphyraena sphyraena). Ove vrste su uspostavile populaciju u južnom Jadranu, a njihov gospodarski značaj bi mogao biti lokalnog karaktera, i to prije svega zbog vrlo ukusnog mesa.



Afrički kostorog (Stephanolepis diaspros) također je lesepsijski migrant. Može se naći na kamenitim dnima prekrivenim vegetacijom blizu obale. Do sada su u Jadranu zabilježena dva primjerka (i u južnom i sjevernom dijelu). Može narasti do 25 centimetara ukupne dužine.



U Jadranu su pronađene i druge vrste kao morski vepar (Plectorhinchus mediterraneus), čarobni patkokljunčić (Facciolella oxyrhyncha), patuljasti patkoglavac (Elates ransonnettii), prugasti kljunaš (Oplegnathus fasciatus), trorepan (Lobotes surinamensis).



Ove i druge vrste prijete ekološkoj ravnoteži Jadranskog mora - mogu ugroziti populacije autohtonih riba i drugih organizama zato što se hrane njima ili se nadmeću za stanište. Ulazak alohtonih riba može imati socioekonomski utjecaj.



Moguće je gospodarsko iskorištavanje novopridošlih vrsta, utjecaj na zdravlje (otrovnih vrsta), na ribolov kao posljedica utjecaja na populacije autohtonih vrsta i povećanje populacije novopridošlih gospodarski nezanimljivih vrsta, piše za portaloko.hr Victor Stinga Perusco, student Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.