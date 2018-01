Preko noći nestala ploča palim borcima, načelnik ništa nije znao: 'Prvi put čujem. Jel' to partizanima?'

Jakov Vilić:

S ciljem razvoja autohtonoga ruralnog turizma u Slivnu i Crivcu, pisali smo, ljetos su postavljena ganc nova obilježja HOS-a po uzoru na ona kakva su nekada pravili naši stari.



Od nedavno se baština i narodni običaji konzerviraju i u Kreševu Polju, upravno smještenom u općini Šestanovac – tamo je, štono bi se reklo, nepoznat netko skinuo spomen-ploču poginulim mještanima. Ukrašenu petokrakom.

Nalazila se uz cestu Blato na Cetini – Šestanovac, poznatijoj po arhaizmu Napoleonov put.



Kažu da je postavljena krajem sedamdesetih na prizemnici, tada područnoj školi, a danas objektu gdje Kreševljani obavljaju građansku dužnost. Ostale dane u godini djeca im tu pohađaju satove plesa.



Ali nitko ne zna tko je ploču s ulaza maknuo. Gdje li je, pita se buduće eko-etno selo, nitko ne zna tko je to učinio. Čak ni Pave Čikeš, načelnik Šestanovca:



– Prvi put čujem. Ne znan, bogati, kome je bila posvećena? Jel' to partizanima...? – s rukom će preko slušalice zatečeni načelnik. Raspitao se, i kasnije nam javio više informacija:



– Općina nema ništa s time. Zemljište je privatno, mogu na njemu radit šta god 'oće, a koliko znam ta ploča je još prije skinuta. To je bio spomen momcima s kreševskog područja poginulima u borbama za Knin 1944. godine – obavještava nas Čikeš.

Nekim drugim "kanalima" doznali smo kasnije i ime vlasnika zemljišne parcele, Jakova Vilića. I on sliježe ramenima, širi ruke, nema pojma zašto bi to netko baš sad napravio.



– Evo, ja ne da sam iznenađen nego zatečen, ako je niko nije maka nakon rata onda ne znam zašto bi sad. Inače ne živim gori. Pa je li bila policija, izvid neki?



Ne znamo mi. Doznali smo samo da je zemlja vaša.



– Pa sigurno je ne bi maka priko noći da san je iša micat. Nema razloga – argumentira nam Vilić, a eto, mi nismo ni znali kad je uklonjena. Pitamo, kad je posljednji put vidio ploču?



– Gori san bio prošli tjedan, ali nisan gleda ploču. Nije bila moja volja rušit' je.



A tko je postavio?



– Parija, 'ko će. Ali ljudi koji su na njoj bili upisani, ideološki nisu pripadali komunistima tako da zato nije ni rušena devedesetih godina kad su se uklanjala, ajmo reć, ta obilježja s ton zvijezdon sablaznon, ali kažem vam, ti ljudi su mobilizirani pred kraj Drugog svjetskog rata i izgubili su glave a nisu uopće trebali – objašnjava šokirani vlasnik parcele, pa pita, tko nam je javio da je uklonjena.



Kažemo da je anonimna prijava, s neke čudne adrese. Netko tko smatra kako je bolje da propadne selo nego običaji.