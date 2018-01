Stanovnici Trogira i Čiova nadaju se da će stari most izdržati do izgradnje novog, a nadležnima poručuju: Radi se dvista na sat, 24 sata voze teški kamioni, a nitko ne kontrolira ništa!

Most ne smije pasti! Poruka je to s Čiova i Trogira glavešinama u "Hrvatskim cestama". To što je stara "ćuprija" prekjučer posrnula, ulegla pod teretom kamiona čiji je bijesni vozač projurio preko njezinih bolnih kostiju kao da je na pisti za Formulu jedan - Čiovo je na dan učinilo otokom. I to je bio vrhunac trogirske drame koju godinama pratimo u nastavcima, a do joj se kraja ne nazire.



Te novi most od kopna do Čiova samo što nije, te nije do para nego izvođača, pa onda ispadne da je i do love i do nemarnog neimara, i da se debelo kasni.



Onda se ljeti satima čeka prelazak s jedne na drugu stranu starog mosta, na živce ispaljuju i domaći i furešti, prometnici pušu u zviždaljke - a defetizam raste. A, onda i ta jedina komunikacija koja Trogir i Čiovo drži na životu bude prekinuta i nastane pravi kolaps.



- Jučer je sve stalo. Mi smo bili otok. Ali svo zlo u tome, dobit ćemo povlastice - zafrkaje se Ante Buble sad kad je most ipak zakrpljen, kad se njime ponovno normalno prometuje. Buble je siguran da će njegova kičma izdržati i prijelaze višetonaca.



- Ovdje je osiguranje do sada bilo dobro - pokazuje nam pregib gdje se most otvara za prolazak brodova - I ja vjerujem da će i od sada biti. To je bija samo izbijen klin. Pazite, to se samo fizički pomaklo, ali se ništa bitno nije oštetilo, razumite? Ja virujen u ovaj most i njegovu izdržljivost. Kad je izdura skoro šezdeset godin, a valjda će i dalje? A sad će bit i ovi novi, pa će ovdje samo pješaci prolaziti.

Novi most dogodine

- Vjerujete da će do sezone biti gotov? Pa na čiovskoj se strani mosta ne radi ništa?! - skeptičan sam nakon svih najava o novoj komunikaciji prema Čiovu.



- Ma, ić će to za čas čin dođu sekcije. To će riješit dizalice i nema problema. Samo će sekcije poslagat. To je za sedmicu dana gotovo - optimističan je šjor Ante; iz njegovih usta u graditeljske uši.



Moj mlađi sugovornik ne vidi tako stvari. Veli, nema šanse da most bude gotov do ljeta.

- Možda pristupne ceste, ali most - to nikako. A ovi se stari ne štiti kako triba. Evo vidite, i sad cisterna prolazi. Ne poštuje se ni policiju, ni prometna pravila - ništa! - pogodio je Dominko Russo u središte problema.



Na Čiovu se gradi leva - leva, na poluotok se stalno transportira materijal i robusna građevinska mehanizacija, a stari most se polako pogiba, jedva nosi silno breme koje mu je rastući turizam naprtio.



- Na Čiovu se radi dvista na sat, 24 sata ovdi voze teški kamioni, a nitko ne kontrolira ništa. Postojali su prometni znakovi koji su ograničavali prolaz kamionima iznad određene tonaže, ali su skinuti i s jedne i s druge strane. Policija bi tribala stat tu i kažnjavat, pa dobro punit proračun. To vam je rješenje, jer novi most će realno bit dogodine. Opet nas liti čekaju gužve - odmahuje rukom Dominik.



Ni u gradskoj upravi Trogira nema egzaktnog odgovora na najveći komunalni problem.



- Ja se nadam da će most biti gotov. I navodno do sezone, a hoće li to bit prvi šestog, petnaesti šestog..., ma to nitko ne zna - sliježe ramenima dogradonačelnik Viktor Novak.



I ranije je sa starim mostom bilo problemčića, ali nikad ovako ozbiljno kao jučer.



- Ovo je bio jedan od većih kvarova. Istina je da se pušta svakoga preko mosta bez nadzora, a na Čiovu se puno gradi i imate škver. Samo ono što treba za brodogradilište proći je problem, a kamoli nešto drugo. I to naročito ljeti, u noćnim satima, pusti kamioni znaju tu prolaziti. Sve što se na Čiovu izgradilo, sav je taj materijal preša preko ovog mosta. A napravljen je 1963. godine - svjestan je dogradonačelnik da vrijeme čini svoje.



Cijeli Trogir ovisi o turizmu koji buja na Čiovu i škveru koji puni gradski proračun - a između Trogira i Čiova je jedan stari, jučer se pokazalo - nepouzdani most.

- Ovisimo puno o njemu. Mi cijelo vrijeme pritišćemo odgovorne. Dok još nisu počeli radovi na novome mostu, čim smo praktički pobijedili na izborima u lipnju, bili smo nekoliko puta u upravi Hrvatskih cesta, s direktorom, s tajnikom ministra pomorstva, i dobili obećanja da će se sve to pokrenuti. I stvarno, ne mogu reći ništa drugo, držali su se toga. U kolovozu je bio natječaj, malo je bilo zapelo s odabirom izvođača, ali na kraju je izabran "Strabag" i krenulo se s gradnjom mosta, a poduzeće "Ceste" s izgradnjom pristupnih cesta. Osim tih malih problema, držali su se rokova u kojima su obećali napraviti posao. Na "Brodosplitu" je da napravi sekcije, i to navodno ide dobro, po planu i rokovima - veli dogradonačelnik.



Na izgradnju novog mosta Trogir - Čiovo čeka se dvadesetak godina. Očekuje se da će turizam na ovom području njegovim podizanjem doživjeti pravi bum. Bogata kulturna baština, blizina aerodroma i čisto more, unatoč ljetnom krkljancu, i sada su mamac za goste - a kad "Strabag" i "Ceste" otčepe prometne arterije - postat će turistički eldorado.

Bilo je strke

- Pristupne ceste se rade, čekaju se sekcije, veljača je tu, za četiri, pet mjeseci most bi trebalo pustiti u promet. Most je veliki problem. Čim se izgradi novi, smanjit će se gužve, bolje će cirkulirati promet. Neće više bit tih čekanja satima da bi prešli dva kilometra. Kad gosti slete u Resnik, ovdje praktički imaju nekoliko marina na raspolaganju, plaže, otoke, ma sve; tako da će trogirsko područje u svakom slučaju izgradnjom novog mosta dobiti dodatan zamah u turizmu - kaže Novak i ističe da su najveći problem ljeti izvanredne situacije.



- Kad tuda trebaju proći vatrogasci i kola hitne pomoći, a ne mogu od kolone automobila, to je jako nezgodno. Nemoguće je proći vatrogascima, policiji, liječnicima, a u pitanju su životi, imovina građana. Što se opet kvara tiče, iz "Hrvatskih cesta" su nas izvijestili da je to sanirano, most je opet pušten u promet, a da je jučer bilo malo strke - je - dogradonačelnik će.

Ne ponovilo se, dodajemo.