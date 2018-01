Čiovski most, kojim se zbog oštećenja dijela konstrukcije u ponedjeljak od podneva promet odvijao samo jednom kolničkim trakom, i to samo za osobna vozila nosivosti do 3,5 tona, nešto prije 18 sati ponovno je otvoren za sav promet i na oba kolnička traka, izvijestila je splitska policija.



Drama u Trogiru: pretovareni kamion oštetio konstrukciju Čiovskog mosta!? Stručnjaci ispituju statiku jedne od najopterećenijih prometnica u zemlji, vozi se jednim trakom

Za vrijeme dok je most bio zatvoren, promet koji se odvijao jednim kolničkim trakom regulirala je policija, a na terenu su bili i djelatnici Hrvatskih i Županijskih cesta koji su nakon šest sati sanirali kvar na mostu.

Kako su rekli u policiji, problem je bilo oštećenje klina unutar konstrukcije mosta, a kako je do toga došlo još se pouzdano ne zna.

Policija je nakon oštećenja mosta javnost obavijestila kako je promet preko mosta dozvoljen samo osobnim vozilima mase ispod 3,5 tona, te da je postavljena privremena prometna signalizacija koja će tamo biti do sanacije oštećenja.

Zbog gužve u prometu vozače su zamolili za strpljenje i poštivanje prometne signalizacije, te da se drže uputa i naredbi policije.

Kvar uklonjen ručno

- Nakon dojave najprije je provjerena statika mosta, a kada se pokazalo da ona nije narušena, pristupilo se sanaciji oštećenja - kazala je za tportal glasnogovornica HC-a Tamara Pajić.

Objasnila je da je, laički rečeno, ispao jedan klin koji pridržava spoj mosta. U početku se mislilo da ga treba variti, ali radnici su ga - kako je objašnjeno tportalu - uspjeli ručno vratiti na njegovu poziciju.