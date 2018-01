Zbog sumnje u pucanje konstrukcije, stari čiovski most, jedina poveznica kopna s otokom, od 13 sati je djelomično zatvoren za promet, a promet regulira policija.



Kako doznajemo, danas nešto iza 12 sati, nakon što je mostom prošao kamion prekrcan teretom, došlo je do pucanja konstrukcije, nakon čega su nateren izašli pripadnici policije, Hrvatskih cesta te stručnjaka s Instituta građevinarstva hrvatske koji ispituju statiku.



Još uvijek se ne zna što se točno dogodilo, a do daljnjega je tom dionicom zabranjen promet za kamione i autobuse.



Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, zbog oštećenja dijela konstrukcije čiovskog mosta, promet na mostu odvija naizmjenično jednim kolničkim trakom, uz regulaciju policijskih službenika, koji su na terenu uz djelatnike Hrvatskih i Županijskih cesta.



"Napominjemo kako je promet preko mosta dozvoljen samo osobnim vozilima, odnosno vozilima mase ispod 3.5 tona. Na navedenoj lokaciji biti će postavljena privremena prometna signalizacija, koja će se tamo nalaziti do daljnjeg, odnosno do sanacije oštećenja. Obzirom na gužvu u prometu, molimo vozače za strpljenje i poštivanje prometne signalizacije, te uputa i naredbi policijskih službenika", stoji u prioćenju policije.



Dvije Prometove linije: jedna prema Okrugu, a druga prema Slatinama, očito su u prekidu, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će javni gradski prijevoznik organizirati prijevoz svojih putnika među kojima su i brojni učenici i škverani trogirskog brodogradilišta.



Podsjetimo, čiovski most izgrađen je 1968. godine.