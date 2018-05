Video snimke i fotografije požara šaljite nam na [email protected]

_____



Bježeći od požara vukovi se spuštaju u sela; 'Jezivo je, svi se boje, ne izlazimo iz kuća od straha'​



Ugledni stručnjak upozorava: Dim s Karepovca je katastrofalno toksičan! Vatra još može izbiti, a da se zapali smeće, nad Splitom bi se nadvio kancerogeni oblak​



Složili se ili ne, ljutili se ili mislili što vam drago, ovaj veliki požar skrivile su tri stvari iz našeg okruženja; nered, nered i nered



Giuliano oči u oči s vatrom: Vatra mi je došla na metar od kuće, spašena je u zadnji tren. Svi su pomagali, podsjetilo me na '91





Iz minute u minutu:



09:00 - Zrak u Splitu je zadovoljavajuće kvalitete. U posljednja 24 sata koncentracije praćenih plinova ni u jednom trenutku nisu prelazile dozvoljene granične vrijednosti. Razloga za uznemirenost građana nema, stoji u današnjem izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.



NZJZ: Koncentracija plinova u zraku ne prelazi dozvoljene vrijednosti, ali mjere opreza ostaju. Na otvorenom prekrijte oči i usta, stavite naočale​



08:40 - Dalmacija je opet u velikoj opasnosti, javljaju dežurni meteorolozi. Zbog prodora suhog i vrućeg afričkog zraka sljedeći tjedan opasnost od vatre bit će velika, a situaciju će dodatno zakomplicirati bura koja se najavljuje sljedećeg tjedna.



Vatra opet prijeti Dalmaciji: sljedeći tjedan čeka nas prodor vrućeg afričkog zraka, ponovno će zapuhati bura. Opasnost od novog požara je velika​



08:20 - U zraku su opet kanaderi. Vodom natapaju područje Srinjina, Tugara i vrha Mosora.



Pogledajte kako jutros izgleda Split prekriven dimom​



08:05 - Da se zapalio Karepovac, strah me je i pomisliti što bi se dogodilo. Bila bi to katastrofa teško zamislivih razmjera – kaže prof. dr. sc. Stanko Uršić, fizikalni kemičar (do umirovljenja predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), znanstvenik koji godinama već upozorava na opasnosti od spaljivanja otpada – i onog kontroliranog, u spalionicama, a pogotovo nekontroliranog, kakvo je prijetilo na golemoj površini odlagališta Karepovac – kao i na postojanje u Hrvatskoj "smetlarske mafije" kojoj nije u interesu da se uspostavi kontrolirani sustav gospodarenja otpadom.



Ugledni stručnjak upozorava: Dim s Karepovca je katastrofalno toksičan! Vatra još može izbiti, a da se zapali smeće, nad Splitom bi se nadvio kancerogeni oblak​



07:40 - 'Na Karepovcu ništa ne gori, samo se sanira, to mora izdmiti', poručuju iz centra 112 te nas izvještavaju kako očekuju najnovije rezultate o kvaliteti zraka iz Zavoda za javno zdravstvo.



'Ostanite mirni, ako kod kuće ima plućnih bolesnika ili male djece zatvorite prozore i uključite klima uređaje, nema nikakve potrebe za širenjem panike', poručuju Splićanima.



Na požarište na Karepovcu također je pozvan jedan kanader koji će uskoro obići teren.



07:30 - Nesnosni smrad i oblak dima zabrinuli su jutros brojne Splićane, no iz centra 112 kažu kako razloga za paniku nema.

- Kvaliteta zraka u Splitu jutros je zadovoljavajuće kvalitete i nema opasnosti za građane. Stalno pratimo stanje i vršimo mjerenja, ako dođe do pogoršanja situacije javnost će biti pravovremeno upozorena - kaže Mate Herceg iz županijskog centra 112.



07:20 - Na području Žrnovnice, Tugara, Strožanca i Srinjina tokom noći nije bilo većih problema, javljaju iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Iako je na ovom području jutros još uvijek vidljiv dim, nema veće vatre, a manje plamenove brzo saniraju vatrogasci koji osiguravaju požarište.



07:10 - Iz opožarenih područja na Kili i Karepovcu i jutros se diže gusti dim koji je prekrio šire splitsko područje. U Splitu se na otvorenom teško diše, a dim grize za oči pa se građanima preporuča da zatvore prozore i, ako ih imaju, upale klima uređaje.



1:00 - Nakon dojava zabrinutih građana koji su nas izvijestili kako ponovo tinja vatra na Karepovcu, a kvartom se širi smrad zapaljenog smeća, kontaktirali smo dežurne službe, od kojih doznajemo kako nema straha od novog požara, no situacija nipošto nije bezazlena. Slijedite njhove upute i pratite što se događa!



Nad Splitom se nadvio ogromni dimni oblak, smrad se širi do Solina, Splićani u panici šalju djecu van iz grada; 'Zatvorite prozore, pratite medije!'



23:25 - Za brojnim Splićanima je besana noć, a teško da će i večeras mirno usnuti. Na Karepovcu opet tinja...



Strah među Splićanima ne jenjava, građani javljaju: Opet tinja na Karepovcu, širi se smrad zapaljenog smeća...​



22:40 - Veliki požar u u okolici Splita bio je tema i večerašnjeg 'Otvorenog'



Ranko Ostojić: Vrlo malo vatrogasaca je branilo Split, noć sam proveo s ljudima koji su sami gasili požar​



22:05 - Nitko u Žrnovnici nije bio baš oduševljen kurtoaznim državničkim posjetom Kolinde Grabar Kitarović, a najglasnija u izražavanju nezadovoljstva što im institucije nisu pomogle kada su životi i imovina bili ugroženi, bila je Splićanka (32),



Splićanka u Žrnovnici žestoko napala predsjednicu: Kolinda, je l' vas sram?! Di ste bili kad je gorilo, da ste se barem ispričali...



21:50 - Iako se pojavila neslužbena informacija kako je uzrok katastrofalnom požaru koji je krenuo u nedjelju navečer iz Tugara bilo iskrenje dalekovoda, iz tvrtke Hrvatski operator prijenosnog sustavademantiraju tu informaciju.



-Tvrtka Hrvatski operator prijenosnog sustava se odazvala današnjem pozivu na očevid PU Split i priložila cjelokupnu dokumentaciju mjernih podataka koji dokazuju da uzrok požara nije iskrenje dalekovoda već da su prvi dalekovodi ispali iz pogona zbog već nastalog požara - kaze glasnogovornica HOPS-a Nada Kolega.



21:00 - Šef splitskih vatrogasaca izvjestio nas je o trenutnoj situaciji na požarištima u okolici Splita.



Kovačević: Požar je lokaliziran, situacija je sada povoljna, ali uvijek se može zakomplicirati​



20:45 - U katastrofalnom požaru koji je zahvatio Split i okolicu stradala je i kuća supruge trenera Ivana Pudara.



Izgorjela kuća supruge Hajdukove legende: 'Najvažnije je da su izbjegnute ljudske žrtve, a bloketa ima, napravit će se nova'



20:30 - Vatrena stihija za sobom je ostavila pustoš.



Ove snimke potvrđuju koliko je herojstvo iskazano na požarištu kako bi se obranile kuće i ljudi



20:20 - Prema neslužbenim informacijama, ali iz pouzdanog izvora, vatra koja je izazvala kataklizmički požar u okolici Splita, a koja je krenula iz Tugara u noći s nedjelje na ponedjeljak izazvana je najvjerojatnije iskrenjem dalekovoda koji se nalaze u blizini.



'Slobodna' neslužbeno doznaje: splitska policija otkrila uzrok stravičnog požara koji je krenuo iz Tugara i stigao do samog Splita!​



20:05 - Prostorije DVD-a Žrrnovnica stožerno su mjesto za prikupljanje vode, hrane i lijekova. U popodnevnim satima tamo je dežurao sezonski vatrogasac, mladi Andrija Sinovčić koji je dva dana bio na požarištu, gasio vatre, a nakon kratkog odmora preuzeo novi zadatak.

Imamo tone svega, ljudi zovu i pitaju što nam je potrebno. Donosi se sve, lijekovi, hrana, voda, pomažu Ustanove, Udruge i pojedinci koji nam svašta donose i pomažu. Maksimalan je angažman svih ljudi, odavde se iz stožera kombijima namirnice prenose do vatrogasaca koji su na terenu. Najviše je potrebno vode ljudima na terenu što je i normalno na visokim temperaturama.

Nekako su u Žrnovnici svi odahnuli, neposredna opasnost po kuće i ljude je prošla. Gori na Mosoru na nepristupačnom terenu, gore visoko. Ne gasi se, nema što izgoriti.



HEP: U srijedu očekujemo normalizaciju opskrbe strujom na požarom zahvaćenim područjima



Predsjednica stigla u Žrnovnicu, bijesni mještani potpuno je izignorirali; 'Žao mi je što je ministar Krstičević emotivno reagirao'



Ana Gruica u videu objavila sablasnu vožnju od Žrnovnice do Donjeg Sitnog



Kako je ekipa s Kile uz pomoć Torcide i dobrih ljudi obranila svoje domove: naša reporterka plakala je dok je pisala reportažu s požarišta na sjeveroistoku Splita​



Jad i čemer u Žrnovnici: pogledajte pretužne prizore koje su ovi ljudi zatekli u svojim izgorenim domovima



'Kad vidiš koliko je to bez kontrole, srce ti se stegne': splitska fotografkinja u vatrom zahvaćenoj Žrnovnici snimila seriju dramatičnih fotografija, internet poludio​

Potpuna kronologija požara koji je poharao Dalmaciju: vatra je buknula daleko od Splita, a trenutak koji je sve promijenio dogodio se kad je stigla do Žrnovnice

Plenković: Ne znam zašto je predsjednica tako reagirala i otkud joj te informacije

Podatak zbog kojeg bi vam moglo pozliti: vatrogasci DVD-a Supetar sami su morali platiti karte za dolazak u pomoć kolegama s kopna

Glavina: U 10 ujutro sam predložio da se u pomoć pozove vojska

Torcida: Ne trebate nas pozivati nigdje i javno zahvaljivati, bilo je tu još mnogo ljudi koji nisu dio naše grupe, a njih nitko ne spominje

Mladi splitski vatrogasac na Facebooku opisao pakao kroz koji su on i njegovi kolege prošli i objasnio građanima kako im mogu pomoći

Umorni heroji na zasluženom predahu, mještani im donijeli slatku okrjepu

Splitski svećenik 'našao' krivca za požar: Zbog Ultre pretvorili grad u Sodomu i Gomoru, a Gospodin u svom gnjevu spustio oganj i sumpor

Snimka iz drona najbolje pokazuje razmjere katastrofe koja je pogodila Split i okolicu

Evo kako je ministar Krstičević objasnio svoju neopozivu ostavku; Kolinda i Plenković je odbili

Kotromanović: Sustav domovinske sigurnosti pao je na prvom koraku!

Snimka iz kanadera: pogledajte kako izgleda gašenje požara kroz oči pilota

Sustav je u potpunosti zakazao: o požaru su izvještavala strana veleposlanstva, na stranicama Vlade i županija nije objavljena niti jedna riječ o stihiji

Apokaliptični prizori u Tugarima: nakon požara ostali samo pustoš i sivilo​

Dramatična snimka iz srca vatrene stihije: pogledajte junačku borba vatrogasaca protiv požara

Povijesni događaj za supetarske vatrogasce: Ovaj dan će zauvijek ostati zapisan!

Vlada RH na društvenim mrežama jedna je od aktivnijih u Europi: pogodite koliko su objava posvetili požaru u Dalmaciji

Bijesni i očajni stanovnici spaljene Žrnovnice: Dali su nam naprtnjače, ali bez špricalica, bez vode!

U požaru na splitskom području ozlijeđeno gotovo 80 vatrogasaca

'Ovo nije ministar u fotelji i pored njega nije limuzina od 100.000 eura': ova fotografije najbolje prikazuje sav sjaj i bijedu hrvatskih vatrogasaca

Slavni Splićani u nevjerici zbog požara: 'Ne daj se, grade moj!'

Jeziva snimka: pogledajte kako vatra u Mravincima guta kuću

Zbog 12 baklji saziva se izvanredna sjednica Vlade. Split gori, premijera nigdje, a orjunaši ga spašavaju. Vratite se vi na godišnji i Wimledone, možemo sami

16:58 - Stanje na splitskom požarištu bolje je, kanaderi su i dalje na terenu gdje natapaju rubne dijelove fronte požara, dok je požar na Mosoru i dalje aktivan, ali ne ugrožava ljude i objekte, izjavio je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Ivan Kovačević.

Po Kovačevićevim riječima, vatrogasci trenutačno koriste povoljne meteorološke uvjete kako bi zračne snage sve do večeri što više natopile požarište i tako ga u potpunosti stavili pod kontrolu.

"I dalje će se natapati požarište na kojemu je 380 vatrogasaca sa 120 vozila, a u pomoć su nam stigle i brojne vatrogasne snage iz cijele Hrvatske. U ovim trenucima gori na Mosoru, ali nisu ugroženi ljudi i objekti. Sada smo usredotočeni na to da se dobro i do kraja ugasi požar u okolici Splita da se vatra ponovno ne aktivira", rekao je zapovjednik Kovačević.

Dodao je da trenutačno gori u Dugobabama i da za sada gasitelji drže vatru pod kontrolom.

Zalihe dovoljne za dva dana

Kakvo je stanje sa zalihama vode i hrane, upitali smo u DVD-u Žrnovnica gdje se prikupljaju donacije za vatrogasce koji su pristigli iz cijele Hrvatske.

- Zasad imamo dosta vode i hrane, odazvale se puno građana i firmi, zalihe pića sigurno su dovoljne i za dva iduća dana. Postepeno to šaljemo na teren, po punktovima gdje su razmješteni vatrogasci. Građani su donosili koliko su mogli, to je i najljepše u ovoj situaciji - rekao nam je Milan Barbarić, predsjednik DVD-a Žrnovnica.

15:38 - Nažalost još uvijek ne možemo reći da je požar pod kontrolom niti da je lokaliziran, jer još uvijek je 10 posto površine nedostupno. Na ovako velikoj površini izbijat će vatre i do idućih 10 dana, koliko će vatrogasci biti na ovom području u dežurstvu. Ima dosta dima u izgorenim površinama gdje su ostale male oaze koje sada počinju gorit, tu mi ne trošimo ljude jer je sve oko toga u potpunosti izgorjelo. Vatrogasci će učiniti sve da to saniraju u iduća 2-3 dana, da bude sve uredno i da se može normalno živjeti – kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina.

15:09 - Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović u ekskluzivnoj izjavi za Jutarnji list odbacila je odgovornost ministra obrane i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića i ne prihvaća njegovu ponudu ostavke. Jutarnji list nazvao je predsjednicu koja je izjavila:

- Jako sam iznenađena da je ministar Krstičević ponudio ostavku, ona je apsolutno neprihvatljiva. On je odličan ministar i jako dobro radi svoj posao te ne snosi odgovornost za to što se dogodilo. Vojska ne može sama izaći na teren već mora biti pozvana. I u ovoj situaciji odgovornost imaju oni koji su na terenu krivo procijenili situaciju i prekasno pozvali u pomoć vojsku. Iako su znali da im je ona cijelo vrijeme na raspolaganju. Vojska je u konačnici odradila jako dobar posao.

14:31 - U trenucima dok je premijer Plenković pred prostorija DVD Žrnovnice davao izjavu medijima, glasnim prozivkama na njega se obrušio Robert Pilipović iz Podstrane.

- Kako ga nije sram doći ovdje i lagati ove ljude. Dobrovoljni gasitelji su dica od 19 godina, idu glavom na vatru nemaju s čim gasit vatru, mogli su živote izgubit. Svaka im čast i hvala! Ja san svoju kuću u Podstrani sa sićevima gasija, a susidova je izgorila. Dalmacija gori svake godine, a mi nemamo niti jednu profesionalnu vatrogasnu brigadu, a priča se o kupovini MIG-ova, dok imamo dva kanadera. Sad ovi kupe političke poene, di su bili sinoć - nije štedio na prozivkama Robert Pilipović.

14:11 - Jutarnji list javlja: Ministar obrane Damir Krstičević podnio je ostavku!

- Nudim mandat na raspolaganje ili me premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović mogu odmah smijeniti ukoliko se pokaže da vojne snage nisu na vrijeme i kvalitetno reagirale na požar - kazao je ministar obrane Damir Krstičević Jutarnjem povodom kritika da je zakazao sustav. U međuvremenu je Jutarnjem kazao da podnosi neopozivu ostavku.

- Poznato je kako sustav zapovijedanja funkcionira. Zahtjev za angažman Hrvatske vojske daje glavni vatrogasni zapovjednik, a ja do danas nisam dobio nikakv zahtjev. U ovom trenutku na terenu je 200 vojnika i još 500 u pripravnosti, a naši vojnici već su 'izginuli' u gašenju - kazao je Krstičević.

13:31 - Iz Turističke zajednice grada Splita priopćili su kako su svi turisti s opožarenih područja zbrinuti i kako nisu ugroženi.

Kažu kako su tijekom cijele večeri primali upite turista te su u suradnji s turističkim djelatnicima, hotelijerima, privatnim iznajmljivačima i kampovima, pronašli zamjenski smještaj za one s ugroženih područja.

Zračni promet se odvija normalno, a trajekti i autobusi voze redovito, izvijestili su iz TZ Split i zahvalili svim vatrogascima, građanima, Torcidi, medijima i turistima koji su spašavali grad i županiju.

13:10 - Plenković s pratnjom i dalje obilaze požarišta. Gori u Tugarama i Srinjinama, na terenu su tri kanadera.

13:02 - Iako je Grad izdao preporuke za štednju vode zbog požara koji još uvijek haraju u okolici Splita, park na Splitu 3 se satima natapa prskalicama...

12:56 - Predjednica Kolinda Grabar Kitarović u Salzburgu je priznala kako smatra da je vojsku trebalo poslati ranije na požarište.

- Zahvalna sam svima koji su se uključili u borbu protiv požara. Bura je otežala gašenje jer kanaderi nisu mogli poletjeti. Sinoć sam razgovarala s gradonačelnikom Splita i on je izrazio nezadovoljstvo komunikacijom i koordinacijom između službi.

- Vojska je mogla izaći i ranije iako nisu opremljeni i obučeni kao vatrogasci, u ovom slučaju je vatrena stihija bila prejaka i mislim da je trebalo poslati vojsku ranije, no vidjet ću na terenu kako je bilo i što se događalo pa ću o svemu moći reći detaljnije, kazala je Grabar Kitarović.

12:52 - Kuća u Srinjinama planula je kao šibica, u njoj ljudi žive, a još je par nenastanjenih izgorjelo, javlja RTL.

12:40 - Kanaderi neprestano nadlijeću područje od Žrnovnice do Tugara. Otvoreni plan i dim sada se vide iznad kamenoloma u Žrnovnici.



12:40 - Najveći požar trenutno je na području Mosora. Na terenu je više od 350 vatrogasaca i dva kanadera

12:28 - U Srinjinama se vatra ponovno približila kućama, javljaju čitatelji. Navodno su se vatrogasci našli u okruženju.

12:15 - Kako Slobodna ekskluzivno saznaje, Splitu je sinoć prijetila nezapamćena katastrofa. Naime, na Karepovcu su detektirane povećane vrijednosti opasnih plinova, u kontaktu s vatrom čitav deponij mogao je eksplodirati! Opširnije OVDJE.

11:59 - "Dalmacija se još uvijek bori sa stravičnim požarom, a noć je bila posebno teška. Pripadnici operativnih snaga cijelu su noć djelovali na terenu, a podršku su im pružali članovi interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Split. Iako je požar trenutno pod kontrolom, sve snage su i dalje u stanju pripravnosti", ističu iz Hrvatskog Crvenog križa.



11:40 - Gori i u Tugarama. Vatra je opet sve bliže kućama, ali situacija je pod kontrolom. Dva kanadera sada su preusmjerena na područje Srinjina i Tugara. Otvoreni plamen ne ugrožava stanovnike, ali strahuje se da bi s promjenom vjetra vatra opet mogla krenuti prema kućama.



11:25 - Ponovno se aktivirao požar na Strožancu, javljaju vatrogasci s terena. Otvoreni plamen pojavio se u Tavelićevoj i Budeševoj ulici.

11:08 - Još dva Candaira CL-415 iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" iz Zemunika, upućena su na gašenje požara kod Splita.

Trenutno su na splitskom požarištu angažirana ukupno četiri Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802.

10:40 - "Upravo smo završili sastanak zbog požara... Želim zahvaliti vatrogascima, pripadnicima HV, policiji, DUZS, građanima koji su svojim angažmanom branili kuće... pripadnicima Torcide...", kazao je premijer na početku obraćanja novinarima nakon sastanka Kriznog stožera u Splitu.

"Mislim da je odrađen sjajan posao, želim zahvaliti i potpredsjedniku Vlade, Damiru Krstičeviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, gradonačelniku Splita na angažmanu koji su uložili. Hrvatska je mediteranska zemlja i nismo jedini koje pogađaju požari. Desetak kuća i objekata je izgorjelo, uglavnom nenaseljenih. Prikupit će župan sve te informacije i ukoliko dođe do toga, proglasiti elementarnu nepogodu. Vlada će nastojati naći sredstva kako bismo sanirali tu štetu", rekao je Plenković.



10:15 - Snimka požarišta od jutros otkriva da nije gotovo: Karepovac se još puši, gusti dim vjetar diže stotinama metara u zrak

09:45 - Protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obraneiz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" iz Zemunika angažirane su jutros, od 6,00 sati, na gašenju požara kod Splita.

Na široku vatrenu frontu upućena su dva Canadaira CL-415 i dva Airtractora AT-802 koji će prioritetno gasiti požar na najugroženijim područjima.

<!--cke_bookmark_156S--><!--cke_bookmark_156E-->

09:28 - Mladen Bartulović, načelnik općine Podstrana: Trenutno je požar pod kontrolom, ali vatru ćemo vjerojatno gasiti čitav dan, ako ne i duže. Jedna ulica u Tavelićevoj ulici, a, srećom, tokom noći nismo morali evakuirati ljude iz njihovih domova.

09:24 - Split je obranjen, sva prigradska naselja su spašena. Nadljudskim naporima vatrogasaca, mještana i Torcide koja je u rekordnom roku i broju izašla na požarišta te, doslovce, golim rukama gasila vatru. Tokom noći formiranjem živog zida od strane običnih ljudi spašene su kuće na Strožancu, Kili, Mravincima i drugim naseljima, a rano ujutro u Split je stigao premijer Plenković čiju konkretnu pomoć tek treba vidjeti.

09:20 - Cisterne s pitkom vodom za stanovnike Žrnovnice i Sitnog Donjeg se upućene i bit će postavljene ispred zgrade mjesnog odbora. Cisterne su povučene s požarišta i njihov dolazak u Žrnovnicu odnosno Sitno Donje očekuje se kroz sat vremena.

Sveučilište u Splitu i Studentski centar uključili su se u akciju pomoći vatrogasnim postrojbama aktivnim na požarištu u Splitu. Tako je tijekom protekle noći na teren poslano 2000 litara vode i sokova te tisuću sendviča.

U studentskim domovima oslobođeno je i 500 ležajeva koji su već sinoć stavljeni na raspolaganje za prihvat 178 vatrogasaca i pripadnika policije, pristiglih na požarište iz ostalih dijelova Hrvatske, ali i građana koji su u požaru izgubili dom ili su morali biti evakuirani.

09:15 - U požaru koji od ponedjeljka bukti na više kilometara dugoj fronti od Omiša do Splita lakše je ozlijeđeno 80 osoba, uglavnom vatrogasaca, doznaje se od ravnatelja županijske Hitne medicinske pomoći Lea Luetića.

Luetić je u utorak ujutro Hini izjavio kako je Hitna u posljednja 24 sata pružila pomoć 80-ero osoba, od kojih su većina vatrogasci s terena, ističući kako je prava sreća da nitko od njih nije teže ozlijeđen.

09:03 - Stanje na požarištima puno je bolje nego jučer, ne bude li nepredviđenih situacija riješit će se cijeli zapadni dio opožarenog područja i dio istočnog područja, izviješteno je na jutrošnjem sastanku Stožera civilne zaštite grada Splita kojeg je vodio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Vatrogasaca ima dovoljno, pomoć je stigla iz cijele zemlje, za dogašivanje je uključena vojska i HGSS tako da nema potrebe za angažiranjem građana, pogotovo ne samoinicijativno.

08:55 - U prihvatnom centru otvorenom u Spaladium Areni noć je provelo 11 osoba, od kojih 8 stranaca.

08:50 - U Splitu je jutros gotovo nemoguće naručiti bilo kakvu vrstu taksi prijevoza. Radio Taxi, Go Green, čak i Uber, nedostupni su većinu vremena.

08:40 - Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) Maja Grba Bujević izjavila je u utorak ujutro kako je hitna medicinska služba na splitskom području, na dijelovima zahvaćenim požarom, imala teška 24 sata.

Hitna je na terenu imala dodatnih sedam timova i, prema prvim informacijama, više od 70 intervencija - zbog saniranja opeklina, reaktivnog konjuktivitisa, trovanja dimom, iščašenja pa do pomoći koju su 'hitnjaci' pružali u evakuaciji stanovnika.

Ravnateljica HZHM-a ističe kako su, za slučaj da se ukaže potreba, za ispomoć na splitskom području bili spremni i djelatnici hite službe iz Šibenika, Dubrovnika i Metkovića, te kaže kako je primila puno poziva kolega iz hitne službe koji su bili spremni doći i pomoći, na čemu im zahvaljuje.

08:30 - U Split je stigao premijer Plenković, uskoro će se održati sastanak Kriznog stožera. Osim premijera, u Splitu je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Dragan Lozančić.

08:15 - Miroslav Rade, zapovjednik Javne postrojbe iz Karlovca koji je na požarište s kolegama stigao usred noći kazao je kako je uz vatrogasce noćas vatru gasilo i mnogo civila. "Ako se ponovno digne bura imat ćemo veliki problem", kazao je.

"Linija fronte je nekoliko kilometara, dan i noć rada je pred nama da sačuvamo ovo područje", prenosi N1.

07:57 - Zbog požara su zatvorene brza cesta Solin-Klis (DC1) u smjeru Dugopolja, županijska cesta Žrnovnica – Srinjine (ŽC6142) i županijska cesta Mravinci - Žrnovnica (ŽC6270).

07:50 - Sustav vodoopskrbe je u potpunosti stabliziran u svim područjima u okolici Splita, javljaju iz Vodovoda.

07:20 - Prema prvim informacijama, više od 4500 hektara je opustošeno u kataklizmičkom požaru koji je zavladao okolicom Splita. Noć je na požarištu protekla mirno, javljaju iz JVP Split.

Engleze u Žrnovnici opkolila vatra, vodom iz bazena branili vilu

Od 6:15 kanader gasi požar na području Strožanca, a vatrogascima pomaže i činjenica da vjetar puše smanjenim intenzitetom.

06:30 - U Podstrani je jutros i dalje vidljiv otvoreni plamen, samo stotinjak metara od kuća. Kanaderi će tokom jutra braniti liniju i kuće na ovom području, dok će požarišta na predjelu od Žrnovnice do Tugara osiguravati vatrogasci kojima, nakon više od 27 sati borbe s požarom, vjetar konačno olakšava posao i požar nosi prema brdu.

06:00 - Već u 6 sati prema požarištu u Podstrani poletio je prvi kanader, a očekuje se da u 7 stiže i drugi.

Na Fejsu otvorena grupa za pomoć evakuiranima zbog požara

Pet vatrogasaca dovezeno u KBC Split

Stižu u pomoć Dalmaciji: iz Zagreba i Vinkovaca krenuli BBB i Ultrasi

05:50 - Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Ivan Kovačević u najnovijem javljanju u program Radio Splita izjavio je da se i dalje nalazi u Strožancu.

- Većina snaga je tu, sinoć smo opet imali borbu za kuće, ali uspjeli smo srediti stanje, požar sada ide dalje brdom, više kućama ne prijeti, rekao je Kovačević.

- Što se tiče vjetra, čini nam se da će jutros biti situacija povoljna, čim kanaderi budu mogli poletjeti, poletjet će. Imamo i svježih snaga, došle su nam kolege iz Varaždina, Karlovca, Zagreba, Sesveta... Znači, iz cijele Lijepe naše imamo svježe snage, dodao je.

Kaže da se ne može još reći da je sve gotovo, s obzirom da ima još izdimljavanja.

- Ne može se to sanirati sve, ali nije ništa alarmantno. U Tugarima i dalje također gori, ali ništa nije ugroženo što se tiče objekata i ljudi. Trenutno je najkritičnija južna strana brda Perun i ovdje u Strožancu, rekao je još Kovačević.

Na pitanje novinara što učiniti u slučaju prodimljavanja, Kovačević je kratko savjetovao: - Zatvoriti prozore objekata i vozila, ako imate gumu doma, polijevajte, zovite vatrogasce... Ako možemo, doći ćemo, ali rastegnuti smo, ovdje stotinu kuća ima, a uz skoro svaku je cisterna da ih možemo braniti, zaključio je.



05:45 - Zbog požara su zatvorene: - brza cesta Solin-Klis (DC1) u oba smjera, - županijska cesta Tromilja-Šibenik (ŽC3277), - županijska cesta Žrnovnica – Srinjine (ŽC6142) i - županijska cesta Mravinci-Žrnovnica (ŽC6270).

Stravične fotografije i snimke naših čitatelja pokazuju razmjere požara: vatra je sve bliže Splitu, nebo od Žrnovnice do Omiša je prekriveno dimom, čuju se detonacije...

Engleze u Žrnovnici opkolila vatra, vodom iz bazena branili vilu

05:15 - Brojna vatrogasna vozila stigla su oko 4 sata u Strožanac. Vatrogasci, HGSS i brojni građani branili su kuće od vatre koja se spuštala prema moru. Perun i kuće branili su i pripadnici Torcide, njih jako mnogo koji su napravili živi zid i obranili kuće. Ljudi su stizali iz raznih krajeva Hrvatske, a do evakuacije stanovništva srećom nije bilo. Ipak su mnogi odvodili djecu noseći najnužnije sa sobom. Mnogi stranci napuštali su apartmane.



05:00 - Prema gruboj procjeni, u požarima koji su već 27 sati aktivni na potezu od Omiša do Splita progutano je 4500 hektara guste borove šume, makije, trave, niskog raslinja i maslinika, a vatrogasci su tijekom ponedjeljka zaprimili više od 5000 poziva uznemirenih građana, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Situacija s požarom u Splitu više nije alarmantna kakva je bila sinoć jer je grad obranjen još u 23 sata u ponedjeljak, no još uvijek gori u Srinjinama i Žrnovnici, a najgore je tijekom noći bilo u Podstrani i Strožancu kojima je vjetar "prebacio" nove plamene jezike u kojima je izgorjelo nekoliko kuća.

Vatrogasci su zbog siline vatre u Podstrani i Strožancu do 3,30 sati gasili isključivo obiteljske kuće i gospodarske objekte, dok se u Žrnovnici situacija tijekom noći malo smirila.

NASA snimila požar iz svemira, dim seže skoro do Italije

3:13 - Reporter Radio Splita, koji se ranije javio iz Podstrane, opisao je kako je došlo do pogoršanja situacije na tamošnjem požarištu.

- Bilo je dobro, ali je onda vjetar naglo pojačao i vatrenu liniju počeo nositi put Podstrane, sve kuće koje se nalaze put Žrnovnice vatrogasci su branili koliko su mogli, ali bili su to apokaliptični prizori. U jednom je trenutku nastupilo zatišje u trajanju od oko 20 minuta, mislili smo da će se smiriti, ali onda je put drugog dijela Strožanca i Podstrane počelo nositi..., rekao je Marino Marinčić.

Kaže da je cijelo područje, očekivano, puno policije i vatrogasaca i vozilom je gotovo nemoguće proći.

- Ljudi su se naoružali bocama vode, grabljama, motikama, lopatama, neki su grane su prepilili kako bi njima gasili eventualni otvoreni plamen.

U hotelu Lav je situacija zasad u redu, tamo nema nikakve evakuacije, iako se stanje na požarištu čitavo vrijeme prati.

Reporter Radio Splita prisjetio se i situacije u samom gradu, u kojem je bio u najkritičnijim trenucima. Ono što se posvuda dalo primijetiti je, kaže, organiziranost građana, koji su spremno gasili i branili i svoje i susjedovo.

- Jedan čovjek je koristio bager, svo raslinje je njime micao, prvo kod sebe, a onda je i susjedu to radio, vode je bilo na sve strane, slijevala se po cesti, močili su teren. Ali sama stihija... To je izgledalo kao ognjena zemlja, opisao je reporter.

2:47 - Prema informacijama vatrogasaca s terena, dvije su kuće u Strožancu izgorjele, a vatrena stihija ugrožava ih još desetak, no vatrogasci ulažu goleme napore kako bi zaštitili kuće.

2:32 - Reporter Radio Splita javio se u eter iz Podstrane, kaže da je vjetar ondje pojačao te da situacija ne izgleda dobro.

- Ljudi su na ulicama, čekaju epilog situacije, svi su na nogama, prošetao sam ulicama, nitko ne spava, svi dežuraju, naoružani su svim živim potrebnim sredstvima kojima će pokušati ugasiti stihiju, rekao je reporter.

U međuvremenu, načelnik općine Podstrana Mladen Bartulović, koji se trenutno nalazi u obližnjem Strožancu, rekao je da se vatra s brda Perun iznova počela spuštati i prema tom mjestu.

Iza kuća u Strožancu diže se veliki plamen. Nedostaje cisterni, rečenica je koja se čitav dan ponavlja.

Stravične fotografije i snimke naših čitatelja pokazuju razmjere požara: vatra je sve bliže Splitu, nebo od Žrnovnice do Omiša je prekriveno dimom, čuju se detonacije...

Engleze u Žrnovnici opkolila vatra, vodom iz bazena branili vilu

Opara Splićanima: Što manje koriste automobile

Situacija zbog požara je izrazito ozbiljna: ovo su upute po kojima se treba ponašati

Dijelovi Splita bez struje, napajanje ostatka grada 'visi o niti'

Apokaliptično stanje na požarištu nadomak Splita, vatreni pojas dug desetak kilometara proteže se sve do Omiša

Pogledajte kolonu na Solinskoj: u Splitu vlada prometni kolaps

Najbolji kad je najteže: dok mu je gorjela kuća, ovaj muškarac je spasio slijepog susjeda od vatre

'S krpama preko lica, u poderanoj odjeći i u japankama': pored Žrnovnice mještani sami brane kuće od vatre, vatrogasaca nema

Torcida poslala poziv članovima: kreće se na požarište, okupljanje na Splitu 3

Požar došao do Amižića, kanaderi odustali od gašenja zbog bure: 'Ovdje je pakao! Dolaze vojnici, ali već je kasno!'

Vatrena stihija nadomak Splita: izgorjelo nekoliko kuća, kritično u Donjem Sitnom, ugroženi i ljudi! Mještani evakuiraju djecu i guše se od dima, već satima su bez struje i vode



U Donjem Sitnom preminuo muškarac - je li nesretnik prva ovogodišnja žrtva požara? Hitna pomoć odvela još jednu osobu, u Zvjezdanom selu vatra zarobila ekipu koja je tamo snimala reklamu

Ljudi u Sitnom iz očaja pilaju masline oko kuća, vatrogasci gube kontrolu nad vatrom: 'Treba nam pomoć, gdje su kanaderi i vojska?!'

Vojska iz splitske vojarne čeka u pripravnosti: poslat će ih na teren 'ako bude potrebe'

Snimka iz srca vatrene stihije: pogledajte kako izgleda požar kroz oči vatrogasca

NASA snimila požar iz svemira, dim seže skoro do Italije

Potpuni prometni kolaps zbog požara: nastale ogromne kolone na izlazima iz Splita

Ljudi u Sitnom iz očaja pilaju masline oko kuća, vatrogasci gube kontrolu nad vatrom: 'Treba nam pomoć, gdje su kanaderi i vojska?!'

2:30 - U Strožancu se vatra spušta prema kućama i cesti. Druga linija vatre je u Tješimirovićevoj ulici na ulazu u Žrnovnicu.

Na stotine ljudi je na cesti, mnogi nude pomoć, a mnogi samo gledaju i snimaju.

2:13 - Skoro u potpunosti je ugašen požar na području Žrnovnice, ali ugrožena su gornja sela u Podstrani. Vatrogasci i mještani su na ulicama, polijevaju okućnice i zelene površine te sijeku stabla. Neposredne opasnosti za kuće nema.

2:07 - Čitatelj iz Tugara nam javlja: Oko ponoći je bilo baš gadno, vatra je došla do nekoliko desetaka metara od kuća, ali je suzbijena intervencijom vatrogasaca. Mi susjedi smo prije toga dobro natopili travnate površine i čistine oko kuća. Borova šuma je dogorijela do kraja, a nakon toga vatra se više nije mogla širiti.

1:44 - Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Ivan Kovačević upravo je u programu Radio Splita dao najnovije informacije o situaciji na požarištu.

- Trenutno smo u Strožancu, spustila se fronta duga 700-800 metara, razvukli smo pruge i uspjeli obraniti kuće. Požar ide dalje prema Podstrani, a kako ide, tako mi pomalo radimo. Ne gasimo unutar požara, nego kao i cijeli dan, spašavamo objekte, rekao je Kovačević.

- Na terenu su svi koji su bili i tijekom cijeloga dana, ali došlo nam je još snaga iz unutrašnjosti, sada je tu preko 300 ljudi i preko 100 vozila. Neki su na izmaku snaga, znate da je proteklih 5-6 dana bilo dosta velikih požara u našoj županiji, ali dok bude trebalo, radit ćemo, izjavio je Kovačević.

- Bura puše i dalje, čini se da je malo manja, zato nam je malo lakše raditi, ali vidjet ćemo što će biti ujutro. Naručili smo zračne snage, vidjet ćemo hoće li moći poletjeti, ako dođu bit će nam kudikamo lakše, zaključio je Kovačević.

1:20 - Nekoliko kuća u Strožancu je u okruženju vatre. Radi se o dijelu Strožanca koji je najbliže Žrnovnici. Neslužbeno se doznaje da su izgorjele dvije kuće, no još nema potvrde.

1:02 - Dosta Zagrepčana došlo je osobnim automobilima pomoći gasiti požar u Strožancu i Podstrani.

Čak 35 vozila i preko 100 ljudi

Grad Zagreb uputio je pomoć od pet vatrogasnih vozila i 25 vatrogasaca u Dalmaciju, priopćeno je u utorak iza ponoći iz Ureda zagrebačkog gradonačelnika, piše Tportal.

Također, po dogovoru glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske Slavka Tucakovića i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, kolona od 35 vozila i preko 100 ljudi iz Zagreba u pratnji policije kreće put požarišta oko 1 sat u noći, a zborno mjesto je u Divuljama.

0:35 - Blokiran je put prema Žrnovnici. Istočna fronta požara spustila se do prvih kuća u Strožancu. Ljudi su već na ulicama. Drugi krak požara je krenuo prema Žrnovnici no na tom području u blizini vatre nema kuća. Krenula su četiri navalna vozila, cisterna Čistoće i Hitna pomoć. Stigli su vatrogasci iz Zagreba i počeli gasiti.

0:20 - Počela je evakuacija u Strožancu i Podstrani! Vjetar mijenja smjer, što dodatno pogoršava situaciju.

U ovom trenutku bez vode su potrošači s područja Kučina te dijela Kile. U tim područjima se radi na stabilizaciji sustava i kroz nekoliko sati se očekuje uspustava redovne vodoopskrbe. U svim ostalim područjima sustav vodoopskrbe je stabiliziran.

23:44 - Gori u brdu iznad Strožanca, vatra je prešla na južnu stranu brda i spušta se prema Strožancu i Podstrani. Požar je aktivan sa sjeverne strane magistrale, iznad hotela Lav. Vatrogasci su već stigli na požarište.

Ante Sanader: Nema potrebe za evakuacijom Splita

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader izjavio je u ponedjeljak kasno navečer na HTV-u da nema potrebe za evakuacijom Splita jer grad uz pomoć vatrogasaca iz ostalih dijelova Hrvatske ima dovoljno snaga za obranu od vatrene stihije.

Sanader je ustvrdio kako je intervencija vatrogasaca bila pravodobna i da su postupili prema planovima, ali su bili suočeni s pojavom orkanske bure koja je puhala stotinu kilometara na sat i nenormalnom brzinom širila požar, a posao im otežava nepristupačan teren koji je pod neprohodnim raslinjem.

To je kao da imate sudar vlaka i onda kažete da nedostaje liječnika, kazao je Sanader.

Najavio je da će premijer Andrej Plenković u utorak ujutro doći u Split i sudjelovati na sjednici Kriznog stožera, te će se poduzeti sve što omogućuje organizirani sustav koji ima Hrvatska.

Svaki se čovjek kad požar ide prema njegovoj kući osjeća ugroženo, međutim nema razloga za paniku, kazao je Sanader.

23:29 - Oko 23.10 lokaliziran je požar koji je zahvatio hangare bivše vojarne Dračevac i stigao do prvih kuća na Bilicama. Vinko Britvić iz Javne vatrogasne postrojbe Split informirao nas je da su izgorjela dva manja objekta sa sjeverne strane, uz ogradu brze ceste Solin-Klis, a vatra je zahvatila i veliki hangar. Vatrogasci misle da je riječ o požaru koji je "krenuo iz Sitnog", dok brojni stanovnici ovog kvarta koji večer provode na otvorenom, pričaju o "dvojici koja su ovo namjerno podmetnuli". Glasine se šire poput plamena, struje nema, sa smirivanjem požara ovaj dio grada tone u tamu. Zrak je pun dima, pepela i nervoze.

23:11 - Prema posljednjim informacija koje smo dobili s terena, a koje nam je prenio zapovjednik JVP Split Ivan Kovačević u 23.10 sati, vatra gori samo na sjevernoj strani prema Mosoru, na području Dubrave i Tugara, te nešto na vrhu Peruna.

- Što se tiče naseljenih mjesta više nam problema, a tijekom noći na svim požarištima ostaju vatrogasci koji su bili angažirani tijekom dana, njih više od 200 i 80 vozila. U vatrenoj stihiji koja je zahvatila šire područja grada Splita lakše ozljede (udisanje dima) zadobila su četiri vatrogasca – ispričao nam je Kovačević.

23:03 - Gori vatra na Mejašima, kod trafostanice, ljudi su se sami organizirali, i sve je pod kontrolom. Na Kili je obranjena jedna kuća, stanje se smirilo, tamo više ne gori. Karepovac ne gori, pogašen je i čuva se - izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina.

HEP je obavijestio Stožer da ulaže veliki napor da za dva sata osigura opskrbu električnom energijom u dijelu istočnih gradskih kotareva: Brda, Ravne njive, Neslanovac, dio Mejaša.

Stanovnici Žrnovnice, Srinjina, Sitnog Gornjeg i Donjeg na struju će trebati pričekati još neko vrijeme jer se tijekom noći, a i zbog još uvijek aktivnih požarišta, ne može pristupiti popravku dalekovoda.

Mole se građani da maksimalno smanje potrošnju vode i električne energije.

22:55 - Nešto iza 22.30 sati izbio je požar u bivšoj vojarni Dračevac, gdje je smješten splitski IOpćinski sud. Vatra je zahvatila nekoliko baraka i vatrogasci su odmah krenuli u gašenje.

Sastanak Stožera civilne zaštite

Večeras je održana zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije kojom su predsjedavali dogradonačelnik Nino Vela i dožupan Ante Šošić uz nazočnost gradonačelnika Splita Andre Krstulovića Opare, glavnog ravnatelja DUZS-a Dragana Lozančića i glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

Kontrola zraka i vode odvija se redovito i pratit će se tijekom cijele noći. Građanima je upućen apel da smanje potrošnju vode i struje, spuste rolete, a svakako da radi rasterećenja prometnica ne koriste automobile.

Građani su također zamoljeni da samostalno ne odlaze na požarište nego sve rade u dogovoru s policijom i vatrogascima, te odlukama gradskog i županijskog stožera.

- Samoinicijativno ništa ne poduzimati, osnovno je da nijedan čovjek ne strada - poručeno je sa sjednice Stožera.

Javnost će putem medija biti redovito izvještavani i mole se da slijede dobivene upute iz Stožera.

Cijelu noć situacija se prati, sve raspoložive snage su na terenu, očekuje se tijekom noći i smirivanje vjetra sto će olakšati posao vatrogascima.

22:48 - Trenutno su bez struje dijelovi Ravnih Njiva i Brda, kao i dijelovi Sjeverne luke, Solina i Vranjica, ali su neki potrošači koji su ranije ostali bez električne energije sada opet prikopčani na mrežu.

- Morali smo isključiti više 110 kilovoltnih dalekovoda, dva 400 kilovoltna i nekoliko 220 kilovoltnih, pa se trenutno napajanje grada Splita vrši samo preko jednog dalekovoda u Kaštelima. Zbog takve situacije ne samo da je ugroženo napajanje električnom energijom grada Splita, nego cijele Dalmacije - objasnio je Zlatko Visković iz HEP-a za Radio Dalmaciju.

Župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana smo negdje iza 22.15 sati zatekli na požarištu u Mravincima kod sjedišta Specijalne policije

Situacija je bila izuzetnov dramatična, no srećom nema ljudskih žrtava, iako je dosta uništenih objekata i šteta na osobnim autima. No posebno me raduje što su svi angažirani za pomoći nam, pa prema informacijama koje imam, na požarištu je trenutno 120 vozila i 300 vatrogasaca, očekujemo i pomoć iz Rijeke, dok nam iz Zagreba stiže 50 cisterni – ispričao je župan Boban.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Hrvatske Ante Sanader cijeli je dan proveo na kriznim žarištima.

- Gasi se sve polako, iako vjetar stalno okreće, no prognoza je da bura pada pa se nadam da će ujutro biti sve ugašeno. Hvala svima na pomoći, ljudima iz Dubrovnika, Rijeke, iz Like, a stiže i potpora iz Zagreba – kazao je Sanader.

Spaladium arena spremna

Više od 200 kreveta spremno je u Spaladium areni za slučaj evakuacije. Djelatnici Crvenog križa pripremili su krevete u rekordno brzom roku.

22:12 - Iako je veza bila loša, javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina koji je cijeli dan na terenu.

- Split je uvijek siguran, tako i večeras, sve smo stavili pod kontrolu, i Smokovik i POS na Kili i cestu prema Klisu. Sada nastojimo ugasiti male vatre, a trenutno prema informacijama koje imamo, preko 300 vatrogasaca je na terenu. Zajedno sa svim volonterima brojka prelazi i preko 500 ljudi.

Ostajemo u pripravnosti da se vatra ne rasplamsa, u tijeku je saniranje terena – rekao je Dražen Glavina.

Nema evakuacije na Bilicama

Iako se vatra opasno približila splitskom zatvoru 'Bilice', od izvora unutar te ustanove saznajemo da evakuacije neće biti, iako se ona, prema našim saznanjima, predviđala.

Pokušali smo i službeno saznati nešto više, ali osoba koja se javljala na telefon u zatvoru odbila je dati bilo kakve

informacije. Na naše direktno pitanje da nam samo kaže hoće li ili ne biti evakuacije, osoba nam je rekla: "Nama nije dopušteno davati izjave, stoga vam ne mogu ništa komentirati. Mislim da sam bio jasan".

Saznali smo da je u splitski zatvor došao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kako bi se uvjerio da su zatvorenici sigurni. U zatvoru je boravio oko sat vremena.

22:00 - HTV javlja da su sve službe spremne organizirati da se stanovnici čije su kuće i zgrade ugrožene smjeste u Spaladium arenu.

21:58 - Kako nam kaže Dr. Suzana Mladinov, dežurna liječnica na Odjelu za plućne bolesti KBC-a Split u večernjim satima na Odjel primljen je jedan vatrogasac i dvoje civila.

- Oni su se uglavnom nadisali dima pa su imali mučnine i povraćanje a dolaskom kod nas dobili su kisik i malo kortikosteroida. Nadamo se njihovom brzom oporavku, kazala je Mladinov.

21:56 - Pričali smo sa Antom Jurčevićem, inače instruktorom vožnje, koji stanuje u ulici Svetog Izidora na splitskoj Kili.

Gospodin navodi da je njegov kvart obranjen.

- Srećom, situacija je konačno pod kontrolom. Vatra nam više ne prijeti. Vidimo da gori nešto sitno na i oko Karepovca, ali to nije neki veliki požar sada. Mogao bih reći da je najgore prošlo - kaže Jurčević, nadajući se da noć neće donijeti iznenađenja.

21:54 - Kako doznajemo požar u Kučinama je pod nadzorom, vatra još lagano tinja, tu i tamo nalazi se pokoji plamen. Čini se da je tamo sve pod kontrolom.

21:45 - Požar na Karepovcu je stavljen pod kontrolu. Gori još samo okolno područje. Radnici Čistoće rade na sanaciji i pokušavaju prebacivanjem smetlišta brže ugasiti požar do kraja.

Osam vatrogasaca iz Sinja uz pomoć lokalnog stanovništva je lokaliziralo požar na Dračevcu i onemugućilo daljnje širenje.

Uspili su obraniti i jedan poslovni prostor, ali oko njega su izgorili svi pomoćni objekti. Osjeti se smrad izgorene plastike. Požar je zahvatio i trafostanicu, iz koje se povremeno čuju eksplozije. Zavatilo je i dva kamiona koja su potpuno izgorila, javlja Dalmacija danas.

21:37 - U Korešnici je izgorjelo 7 do 8 automobila.

21:32 - Iznad Žrnovice, pored Privoja, u mještanima znanom kao predio kraj crkvice, izgorjela je jednokatnica, automobil i jedan kombi. Oni koji su obilazili požarišta kažu da je osam kuća za sada u tom predjelu stradalo. A one kuće koje nisu u potpunosti izgorjele, popucala su im stakla i eksplodirale plinske boce. Padaju i dalekovodi, vise kabeli stupova od struje, a blokirane su ceste.

Hitna pomoć također ima pune ruke posla radi pucanja stakala i zagađenog zraka.

21:26 - Odlagalište Karepovac već gori te je na putu prema naselju Kamenu 50 vojnika koji će pomoći da se zaustavi širenje požara iz smjera Karepovca prema naselju Kamenu", rekao je večeras za Hinu Krstulović Opara.

Po njegovim riječima, trenutačno je najkritičnije kod mjesnog groblja, u blizini Kamena, gdje prijeti vatrena stihija.

21:24 - Ponovo se užgalo na Mosoru gdje je danas oko zvjezdanog sela sve izgorjelo. Kažu vatrogasci da je vatra tada dirala dom, ali uspjeli su ga obraniti. Sada će, čini se, opet morati. Bura se u Žrnovnici pojačava.

21:22 - Požar u Splitu je zahvatio i gradsko groblje Lovrinac, javljaju mještani okolnih zgrada.

21:04 - Čitatelji nam javljaju da je ugrožena i benzinska crpka Ine na Smokoviku. Blokiran je most na Vukovarskoj.

20:58 - Požar je došao do servisnih prostorija Čistoće. Nagorjela su dva vozila, vatra je oštetila nekoliko kontejnera, vatra se širi prema Dujmovači!

20:54 - U tijeku je evakuacija trgovačkog centra Mall of Split!

20:53 - Evakuiran je City Center One nakon što je dim počeo ulaziti kroz ventilaciju.

20:46 - Ljubica Vrdoljak, čelnica "Čistoće", izjavila nam je kako Karepovac ne gori i da su spremne četiri cisterne i dodatni bageri, a pripremljene su i velike količine zemlje za zatrpavanje.

Dodala je da nema opasnosti i da su se na vrijeme osigurali, najranjiviji je otvoreni dio odlagališta, ali sve je pod kontrolom.

20:44 - Čitatelji s Kamena javljaju da su mještani u panici, vatra i dalje gori, a vatrogasaca ni kanadera nema.

20:42 - Kako saznajemo od prof. dr. Ive Jurića, ravnatelja splitskog KBC-a, u ovim trenucima još uvijek na splitskom području još nitko nije primljen zbog ozljeda ili opeklina. Ipak, ravnatelj napominje da će KBC ipak pojačati sestrinske i liječničke snage na plućnom odjelu jer se očekuje pojačani dolazak ljudi zbog udisanja dima.

20:41 - Vatra je stigla do POS-ovih zgrada na Kili, a prošla je preko ograde Karepovca, jedna cisterna Parkova i nasada koja je pokušavala izgasiti vatru je planula na tom mjestu, javlja Dalmatinski portal.

20:40 - Pada mrak, bura jača, kanaderi će ubrzo morati prestati letjeti. Pred nama je vrlo neizvjesna noć. Također, od vatrogasaca je izuzetno teško dobiti bilo kakvu informaciju.

20:38 - Splitski kvartovi Brda i Ravne Njive su ostali bez struje, kao i Solin, Ninčevići i Rupotina. Građani Solina ostali su i bez tekuće vode.

20:35 - Zatvoren je City Center one u Splitu. Vatra je došla na 50-ak metara od benzinske pumpe Lukoil kraj Solina, pred ulazom u Split. Gore dalekovodi te da se mogu vidjeti bljeskovi i čuti eksplozije, javljaju čitatelji.

Civilna zaštita dobila je naputak da se okupe na bivšoj vojarni na Dračevcu. Rečeno je da budu spremni na cjelonoćno dežurstvo.

20:19 - Vatrogasci su u posljednji trenutak obranili kuću kod groblja u Mravincima. Vatra je došla doslovno na metar od te kuće.

20:10 - U Žrnovnici se teško diše. Građani su se uključili i pomažu gasiti vatru.

"Ja san doša iz Vele Luke u Split kupiti namještaj, i evo, poslalo me na požarište, govori nam HGSS-ovac Zoran Mirošević.

Na istoj cesti gdje i on gasi, ruke daju članice planinarskog doma Mosor, kojeg je vatra dobrano nagrizla.

"Normalno da ćemo doći braniti ovo, pa to je naše! Napišite ljudima neka svi zdravstveno sposobni dođu. Mi branimo cestu s bretenačama od 20 litara, evakuirali smo ljude iznad Žrnovnice jedva smo ih ugurali u auto", govori kroz suze Vedrana Erić Miloš i sarkastično dodaje: "Bitno da se ima za otići na Wimbledon. A tko će nama pomoć? Pogledajte sunce. Ovo je apokalipsa!"

19:56 - Vatra je prošla zgradu Specijalne policije u Mravincima i kreće prema Solinu. Nova TV javlja da je vatra došla do Dračevca.

Vatra je stigla do groblja u Mravincima, čempresi se ruše, Solinjanji nastoje pomagati vatrogascima. Građani pilaju borove i polivaju vodom vrtove.

Za promet je zatvorena i Jadranska magistrala.

19:37 - Pojačao je vjetar, jaki udari odmažu vatrogascima. Zatvorena je brza cesta Solin-Klis.

19:25 - U Žrnovnici su iza 19 sati iz nekih dijelova mjesta evakuirana su djeca. Stanovnici vode imaju na "kapaljku".

Požar se širi se od istoka prema zapadu, jedna frondta se spušta južno prema TTTS-u i Kamenskom polju. Druga fronta kreće prema Karepovcu, a neslužbeno doznajemo da je vatra zahvatila jugoistočni rub deponija.

U Kučinama su stanovnici maknuli većinu automobila, dio mještana je ostao čuvati kuće, a oko 10-15 auta je izgorjelo i nagorjelo.



Požar je u Mravincima došao do zgrade Specijalne policije, dvije kuće su nagorjele.

19:20 - Zatvorena je brza cesta Solin-Klis.

19:15 - U zaseoku Privor je potpuni kaos. Izgorjelo je nekoliko kuca. Vatra prođe dva kilometra u pola sata! Preko 400 vatrogasaca je na terenu, u županiji 12 požara - kaže Dražen Glavina.

Sveto Marinović 68-godišnjak izvukao je iz kuće Vladu Hrnjičića, slijepog susjeda.

- Ja ne vidim! Upomoć, pomozite mi - vikao je priča nam Sveto čija kuća je u potpunosti izgorjela.

- Godinama smo je supruga i ja gradili. A sad sve gotovo. Nema ničega vise. Ovdje sam odučio provesti ostatak života, došao sam iz Austrije.

19:10 - Vatreni obruč dug 15 kilometara stvorio se kada se sedam odvojenih požara spojilo u jedan, javlja Radio Dalmacija. U Žrnovnici je u tijeku evakuacija stanovništva, nekoliko slabije pokretnih starijih osoba na sigurno su sklonili pripadnici GSS-a i policije. Južna, sjeverna i istočna strana Žrnovnice su u plamenu, a sjeverni krak požara širi se prema Kučinama i Mravincima. Zabrinjavajuće je i što je raketna baza u Žrnovnici okružena vatrom.

Na terenu se nalazi četiri stotine vatrogasaca sa stotinu vozila.

Slušatelji se u eter Radio Dalmacije javljaju i plačnim glasom mole pomoć jer se vatra strahovitom brzinom širi na Kučine i Mravince.

Molimo starije i djecu da se udalje prema centru mjesta, a one koji mogu gasiti da pomognu - rekao je Dražen Glavina. Vatra je prešla i spustila se na brzu cestu Solin-Klis.

'Molim vas, pomozi te nam!' plakala je dok je govorila slušateljica s tog područja. Radio Dalmacija javlja kako se u Splitu već organizira smještaj za one koji zbog požara moraju napustiti svoje domove.

19:09 - Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban izjavio je u ponedjeljak na požarištu u Sitnom Gornjem, istočno od Splita, da je stanje apokaliptično, ali se nada da će se tijekom noći stanje smiriti.

"Trenutačna situacija je apokaliptična, Vatrena stihija zahvatila je ogromno područje, sve je u dimu i vatri i područje izgleda tamno", rekao je župan Boban.

Izvijestio je kako je, uz pomoć kanadera, kasno poslijepodne zaustavljena na brdu Perun i tako spriječili da se požar ne spusti u priobalje, odnosno u Podstranu i Dugi Rat.

19:08 - Starija žena spustila se iz pravca Srinjina prema Solinu, a potom je sjela na cestu jer joj je pozlilo. Nakon pomoći policajaca ubrzo se pridigla te je odvezena u bolnicu.

18:59 - Na Privoru vatra hara metar u minuti! Svi su u strahu, vatra hvata prve kuće!

Ministri su na sastanku u DVD-u Žrnovnica, na terenu je doslovno pakao. U Kučinama je panika.

18:55 - Policija je na cesti prema Kučinama zaustavila muškarca koji je nosio crijevo kako bi pomogao gasiti požar. Molio je policajce da ga puste jer mu je kćer na području koje je ugroženo vatrom, no nisu ga pustili, javlja N1.

Prema najnovijim informacijama, požar plamti na području dugom oko deset kilometara i širokom nekoliko kilometara, a i dalje se širi. Cijelo opožareno područje prekriveno je gustim dimom, javlja Hina.

18:50 - Iz zaseoka Privor mještani trče, jurcaju vozilima, crvenih očiju govore nam da je ispod kapelice Svetog Ante sve po cesti vatra. Gori put, cesta. Na terenu je pakao. Došli smo do plamenova. Ljudi pomažu jedni drugima u bijegu od vatre, a ima i starijih mještana koji ne žele napustiti domove. Hitna pomoć leti po cesti, medicinari nose maske na licu, situacija je alarmantna.

18:40 - "Situacija još nije dobra, brani se kuća po kuća. Sada kanaderi mogu raditi i puno su nam od pomoći. Kod Tugara je vatra otišla od kuća, sad je tamo dobro, ako opet ne okrene smjer. Na terenu ovdje je oko 400 ljudi sa 100 vatrogasnih vozila. U Županiji je sad 12 požara, u prosjeku svaki požar gasi po 30 vatrogasaca izuzev ovog velikog", kazao je u Dnevniku N1 televizije splitsko- dalmatinski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina.

18:33 - Upravo su ugasili struju u cijeloj Žrnovnici.

S klupica iza groblja odlično se vidi kako se stihija približava zgradi DVD-a u centru Žrnovnice. Mještani promatraju prizor i traže krivca.

Tu je i Ivan Grizelj. On i žena pobjegli iz obiteljske kuće u Amižićima u zadnji čas.

- Gorilo je i prije ali vitar nikad ovakvi nije bio. Utekli smo zadnji sekund, srića i bog da je kanader bacio tri bombe u pravi momenat. Došlo nan do kokošinjca sve. A zaselak Lolići je za dvi minute izgorio. Prišlo na Mihanoviće... - govori nam Grizelj, i javlja se nekome na telefon: - Da di san! Evo me ode u izbjeglištvu...

Krstičević najavio dolazak vojnika posebice radi raketne baze. U lokalnom kafiću mještani komentiraju da je baza osigurana tako da ima izolaciju vatre. No, prema lokalnim kroničarima Žrnovnice, opasnost vreba iz drugog kuta. Siniša Marin iz mjesnog odbora kaže kako je opasno da se požar približi Korešnici.

- Tamo je vojna baza. Koliko znamo, put je oko nje miniran. To će tek biti katastrofa - kaže Marin.

Vatra je zahvatila dvije kuće u Privoru iznad Žrnovnice.

18:30 - "Gotovo je, vatra je došla do kuća. Evakuiraju nas, ali od dima ne vidim doslovno ništa, bojim se, užasno se bojim", u telefonskom razgovoru javila nam je mještanka Žrnovnice koja je nakon cjelodnevne borbe s vatrom odlučila napustiti svoj dom.

18:25 - Požar napreduje prema Kučinama. "Čuju se detonacije, nije dobro... Požar ide brzinom munje", javljaju mještani. Stanovnici Splita nam također javljaju da su čak i oni čuli eksplozije.

18:22 - Očajnički vapaj šalju stanovnici mjesta Veliki Broćanac pokraj Splita. Vatra se ubrzano širi i napreduje prema kućama, a vatrogasci na terenu bezuspješno ju pokušavaju staviti pod kontrolu.

"Nama je hitno potrebna pomoć, požar se širi prema ostalim kućama, a gasi jako malo vatrogasaca! Potreban nam je hitno kanader ali nikako da nam ga pošalju", očajan je Zoran iz Velikog Broćanca.

18:00 - Jedan front požara proširio se prema zapadu iznad Korešnice i Kučina. Riječ je o samonikloj borovoj šumi koja je izrasla nakon posljednjeg od brojnih požara na tom području. Očevici iz Splita svjedoče o plamenim jezicima koji gutaju mlade borove.

<!--cke_bookmark_137S--><!--cke_bookmark_137E-->

17:45 - Mještani Žrnovnice dolaze u DVD i traže da im se da oprema.

- Gori mi kuća ne mogu je gasit! Plamen je 50 metara visok, oni šalju dvoja vatrogasna kola. Ja živin od toga da vanka po svitu obučavan ljude za gašenje požara. Dajte nan opremu - uporni su i glasni mještani, no vatrogasci ih uvjeravaju kako im nemaju što dati. Gori borovina, sada je još bliže kućama. Kronično nedostaje snaga na terenu.

17:30 - Nakon radnog sastanka, ministar Krstičević potvrdio je da je raketa baza u Žrnovnici okružena vatrom. Potvrdio je da je vojska već angažirana, te da su dodatne snage na putu prema Splitu.

Ministar Božinović kazao je kako postoje određene materijalne štete. "Postoje određene štete, ali je najvažnije da fantastičnom hrabrošću vatrogasaca su spriječene veće materijalne štete. Situacija se mijenja iz sata u sat zbog specifičnih vremenskih uvjeta. Zato zrakoplovi nisu mogli u zrak", prenosi N1.

17:03 - Deset kamiona s vojnicima upravo kreće prema požarištima, pomagati će vatrogascima i mještanima u borbi protiv vatre.

17:00 - Zaleđe Splita, barem koliko se vidi iz Žrnovnice, nadlijeće jedan kanader.

Po kućama koje su par kilometara udaljene od požara i njihovim vlasnicima što s balkona promatraju stihiju kao da je kakav akcijski film, pada gusti pepeo. Ceste su blokirane pa vozači jurcaju samo u smjeru dalje od svojih domova. I kućama u Žrnovnici sve bliže vatre.

S namjerom da snimimo situaciju u obližnjem Sitnom Gornjem, uputili smo se makadamom kojim su obiteljska vozila jutros prolazila lukavo izbjegavajući time policijske blokade postavljene na ulazu u mjesto. I taj put sada je neprohodan - plameni jezici neumoljivo lete preko zaleđa Žrnovnice. Na proširenje sa strane puta, stao je bračni par sa svojim terencom.

Gledaju u vatru što divlja i nijemo se pogledavaju.

- Tu nam je vikendica... - govori nam žena, i pokazuju rukom na gusti crni dim kojeg upravo prelijeće kanader. Muž nervozno priča na telefon, dobiva informacije od susjeda o stanju na terenu.

- Kažu da je zahvatilo kod ovoga, pa onda kod onoga. Dovoljno je samo da vitar okrene smjer i gorit će i kod nas - šapće joj.

Ostali su tako dvadesetak minuta u tišini, strepeći o sudbini svoje kuće. A nisu bili jedini. Sve više mještana pokušavalo je s puta nazrijeti svoj dom, pa bi se razočarani vraćali u Žrnovnicu.

16:40 - Stanje na požarištu u Srinjinama, Sitnom Gornjem i Donjem i dalje je teško, no srećom oko 15 sati su uzletjeli kanaderi koji bi trebali pomoći u gašenju tog požara, doznaje se od Tomislava Vuke, pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalni dio Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Vuko kaže da uz brojne vatrogasce požar gase i Državne intervencijske postrojbe (DIP) te dodaje da od ranog jutra rade na tome da vatrogascima na terenu nađu zamjenu, zbog čega se očekuje pomoć iz drugih županija. Za sada su prvi stigli vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije i DIP Dubrovnik.

"Kanaderi jutros nisu mogli letjeti jer su imali jake turbulencije pa su radili na drugim požarištima, primjerice u Hvaru, točnije Bogomolju. Oko tri sata su se meteo prilike smirile, pa su i kanaderi uzletjeli. Trenutno su dva kanadera na terenu, a uskoro će stići i treći. Na cijelom zbornom području Dalmacije trenutno imamo 20 požara koja gasimo ili nadziremo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je pet požara, u Šibensko-kninskoj isto toliko, a u Zadarskoj županiji gori na četiri mjesta", kazao je Vuko.

Na požarištu u Srinjinama, točnije u Sitnom Gornjem i Donjem je zabilježena i prva smrt, no još se pouzdano ne zna je li uzrok smrti 65-godišnjaka gušenje od dima ili srčani udar za koji se pretpostavlja da ga je dobio, nakon što je vidio da mu je izgorio maslinik i da mu je vatra zahvatila kuću. U KBC Split nisu potvrdili da je smrt nastupila zbog požara već kažu da se to može pouzdano potvrditi jedino obdukcijom.

Zbog cijele situacije na terenu uskoro se očekuje dolazak glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske Slavka Tucakovića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, župana Splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanadera.

Štetu koju je do sada napravila vatra trenutno je nemoguće prebrojiti, no za sada se raspolaže informacijama da je izgorjelo nekoliko kuća, poslovnih prostora i radnih strojeva, vrtić, dio groblja, brojni maslinici, a nagorilo je i Zvjezdano selo Mosor. Svi stariji stanovnici, žene i djeca, ali i nešto turista koji su bili smješteni u okolnim apartmanima, zbog gustog dima, ali i blizine vatre, evakuirani su iz svojih domova, dok su oni boljeg zdravlja i mlađi ostali pomagati gasiteljima i braniti kuće.

Koliko je velika fronta požara dovoljno govori i činjenica da je vatra nošena burom, osim Tugara iz kojih je požar krenuo, zahvatila Srinjine, Sirotkoviće, Sitno Gornje i Donje, potom se približila raketnoj bazi u Žrnovnici, a sada ide put Jesenica i Podstrane.

16:12 - Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obići će mjesta u Dalmaciji koja su zahvatili veliki požari, a oko 16,30 sati bit će u Srinjinama kod Žrnovnice, izvijestili su iz MUP-a.

16:00 - Mještani javljaju da je požar došao do Gornjih Amižića, zaseoka kraj Žrnovnice. Vatra se približila kućama.

15:35 - Naporima vatrogasca i lokalnog stanovništva od vatre je spašeno naselje Donje Sitno na Mosoru. Dvije kuće su u potpunosti izgorjele.

Izgorjela šuma oko crkve, maslinici, voćnjaci...

Stotine dobrovoljaca i profesionalnih vatrogasaca su na terenu. Iz vojarni u Gospiću i Kninu u tijeku je prebacivanje helikopterima u Split sto pripadnika vojske iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga. Oni će po dolasku u Split s obzirom na situaciju, biti raspoređeni na vatrom najgore zahvaćeno područje.

Promet prema mjestima koja se nalaze pod vatrom je zaustavljen.

15:05 - Veliki požar koji je buknuo u prvom satu ponedjeljka - 42 minute nakon ponoći u Tugarama, tijekom noći i jutra proširio na Srinjine, Sitno Gornje i Donje, a vatreni jezici stigli su čak i do zvjezdarnice na Mosoru gdje se na stotine županijskih vatrogasaca već satima i sa zadnjim atomima snage bore protiv tog požara, ali i bure koja još uvijek nemilosrdno puše, te stalno mijenja smjer vatre.

Opožarena je ogromna površina, a zapovjednik JVP grada Splita Ivan Kovačević izjavio je Hini da je riječ o zaista velikom požaru koji je stigao sve do kuća i groblja u Srinjinama i Sitnom Gornjem i Donjem gdje su neki objekti nagorjeli, ali ima i izgorjelih starih kuća.

<!--cke_bookmark_107S--><!--cke_bookmark_107E-->

Rekao je da vatra još nije pod kontrolom vatrogasaca već se širi u svim smjerovima pa su na terenu kompletno svi vatrogasci, kao i sezonci cijele županije.

- Ima ljudi, ali nemamo s čim gasit. Fali nam opreme i vozila najviše. Mi u DVD-u Žrnovnica smo zadnju obnovu opreme imali prije 30 godina. Bar mi tako kažu stariji, ja se tad još nisam ni rodija. Ovo je katastrofa! - kaže nam jedan momak iz Žrnovnice koji je nakon gašenja požara u Šestanovcu stigao u Sitno Donje.



Nije spavao tko zna otkad. Vatra mu je nagrizla grlo i nadimila oči, no dežura i dalje.



Prognoze oko požara su loše, procjenjuju vatrogasci. Vatra ide prema Gornjoj Podstrani i Perunu. Dramatično je put Lolića gdje se brane kuće. Ljudi u panici pokušavaju dovesti članove obitelji iz Sitnog u strahu za njihove živote. Ljudi zovu vatrogasce nudeći im pomoć, ali savjet je da ne ulaze u vatru ako nisu osposobljeni za gašenje.



Gasitelji su jedva uspjeli spasiti mjesnu crkvu u Sitnom, a svjedoci tvrde kako je vatra došla skroz do zidova Zvjezdanog sela Mosor. Sada je već gotovo sigurno da će se raditi o velikoj površini na kojoj gori gusta borova šuma, nisko raslinje, makija i trava.



Iako su vatrogasci sat vremena nakon što je požar buknuo zatražili pomoć kanadera, do sada im nažalost oni nisu mogli pomoći jer bura ne smanjuje svoj intezitet. Jedan je kanader doduše pokušao probni let, no naleti vjetra su ga hitno prizemljili.



Na terenu je osim stotina vatrogasaca i sezonaca, kao i liječničke ekipe koje gasiteljima, ali i stanovništvu, te brojnim novinarima koji su usred požarišta, pružaju prvu pomoć s obzirom da ih se dosta nagutalo dima, te kako bi isprali oči.

Zbog požara isključen je dalekovod Zakučac-Konjsko i Zakučac-Bilice, a zatvorena je i cesta Žrnovnica-Sitno Gornje.



Osim što su stanovnici vatrom ugroženih mjesta ostali bez struje isključena im je i voda, no ne zadugo jer je već tamo upućena cisterna s pitkom vodom.



O razmjerima požara požara govori i podatak da je vatra vidljiva iz Splita u kojemu po zraku već leti pepeo, a osjeća se i miris dima.



Hrabri dalmatinski gasitelji koji se već danima bore s požarima u najvećoj dalmatinskoj županiji na izmaku su snaga i za sada ih nema tko zamijeniti jer su doslovno svi na terenu, a bez potpore iz zraka teško mogu ugasiti tako veliki požar koji potpomognut jakim vjetrom guta sve pred sobom. Vjeruju da će im se i vrijeme smilovati, te da će bura prestati.