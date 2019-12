'Vrije' u dalmatinskom gradiću: stanovnici pobjesnili na općinare koji građevnu zonu planiraju pretvoriti u poljoprivrednu, a građevinskim parcelama žele proglasiti poljoprivredne kvadrate koji su, gle čuda, nedavno kupljeni za 'siću'

U Pirovcu ovih dana “vrije”! Dio mještana, vlasnika parcela koje se nalaze sjeverno od Jadranske magistrale prema mjesnom groblju, ogorčen je najnovijim prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pirovac prema kojem “potezom pera”, kako kažu preko noći, njihova zemljišta postaju bezvrijedna.

Naime, prema nedavno predstavljenim Izmjenama i dopunama na javnoj tribini obznanjeno je da je plan da se ukine kao neizgrađena građevinska zona područje koje obuhvaća oko 70-ak tisuća četvornih metara sjeverno od Jadranske magistrale prema pirovačkom groblju, a da se građevinskom zonom proglasi područje koje je dosad bilo poljoprivredno. To se zemljište nalazi poviše magistrale na ulazu u Pirovac iz pravca Šibenika, a po pričama mještana, nekih 15-ak tisuća četvornih metara tog zemljišta koje je sad makija i šuma već je prodano dvojici kupaca. Jedan od njih je iz obližnjeg Tribunja i kupio je oko pet tisuća, a drugi je s područja Varaždina i uzeo je oko 10 tisuća četvornih metara zemljišta po cijeni od pet eura. Ne treba biti veliki prorok da se zaključi da će vrijednost te zemlje, ako i kad bude proglašena građevnom zonom, višestruko porasti.

Pokušali smo doći do kupca iz Varaždina koji je, po pričama mještana, navodno u prijateljskim odnosima preko lovačkih veza s jednim od čelnika HNS-a, no nije nam se javio niti na telefonske pozive niti na SMS poruku. Dobili smo, pak, njegova sina koji nam je, kad smo rekli što nas zanima, rekao da je bolje da pitamo njegovog oca, a da on zna da su “roditelji ovog ljeta bili na moru, da su nekaj gledali, da kupe neke nekretnine...”.

Gdje su ti investitori?

Dosadašnje građevinsko područje koje bi se sad trebalo ukinuti već je pet godina u važećim dokumentima kao takvo, a neki vlasnici su dio svojih parcela prodali kupcima koji su, po dokumentima, kupili zemlju na kojoj bi mogli graditi kad se jednom napravi detaljni urbanistički plan. No, ako se ovaj naum izrealizira, te će parcele postati poljoprivredno zemljište i kupci su onda kupili “mačka u vreći”.

- Moji kupci su prije dva mjeseca bili u općini i nikakvu obavijest nisu dobili da bi se ovo područje moglo ukinuti. Pet godina od kad stoji taj prihvaćeni plan on je netaknut, trebalo je samo prići uređenju terena i prodaji. Ovo se vodi kao neizgrađeno građevinsko zemljište s obvezom izrade UPU-a (urbanistički plan uređenja), a općina to nije napravila. No, oni su donijeli ovakvu odluku a da nikoga od nas nisu obavijestili i to, po našemu dubokom uvjerenju zato jer se nekome nešto pogodovalo. Svi smo mi prevareni, sad se događa da smo prodali zemljište kao građevinsko, a onda to preko noći postaje bezvrijedno i sad će meni ljudi doći i tražiti novac natrag, smatraju da su prevareni. Kako ja sad da njima to objasnim - govori nam Svetozar Stamatović, koji je prodao svojih pet parcela i sad se našao u “neobranom grožđu” jer mora pojašnjavati kupcima da on nije prevarant.

- Načelnik Gulam je rekao da nas ukida, a tu drugu zemlju proglašava građevnom zato jer je tamo netko zainteresiran za POS-ove stanove. A tko je to netko, država ili tko, mora iza toga stajati neko ime i prezime? Na javnoj raspravi rekao je da našu zonu ukida jer je Pirovcu dosta vikendica, a da će se na ovom novom području graditi POS-ovi stanovi. Pitamo ga zašto našu zonu koja ima infrastrukturu, već provedenu struju, vodu i prometnice u blizini, nije ponudio za POS već je ukida, a formira novu koja nema nikakvu infrastrukturu. Naša je zona 1200 metara od mora, a ova nova 200-tinjak metara.

Na pitanje tko su investitori koji će graditi POS-ove stanove, on se smiješio i nije odgovorio, kao ni na tvrdnju da će tu na kraju niknuti apartmani, a ne stanovi. Kazao nam je da dolaze neki novi ljudi. Pa koji, odakle, iz Bangladeša? - pitaju se uznemireni mještani Lovre Srdarev, Jure Trošić, Ante Grgas, Ante Savić, Božidar Srdarev, Marija Srdarev, Branko i Ana Ćubrić, Milena Meić, Anđelka Meić i Neda Radović dok stojimo na dijelu zemljišta koje bi trebalo postati poljoprivredno.

Šok na sjednici

- Ovo se sad dijeli i po babi i po stričevima. Zakon kaže da ako je 80 posto izgrađena površina, tek se onda mogu proširivati zone, znači ne mogu se granice proširivati ako postojeća zona nije izgrađena 80 posto. A ova naša nije. Zanimljivo je i da se po novim Izmjenama ta poljoprivredna zona označava oznakom M1, što znači da se odmah može graditi, da se ne mora čekati urbanistički plan. Očito se nekome žuri. Sve zelene površine koje graniče s ukinutim zonama pretvaraju se u građevinske, a u zoni uz more smanjuje se površina parcele za gradnju s 800 na 500 četvornih metara - uglas tvrde.

Bivši načelnik Općine Ante Šparica, a sadašnji vijećnik HSS-a, kaže nam da se potezom pera “na jedan vrlo čudan način ukida stečeno pravo da bi se dalo nekom drugom”.

- Ne smije se dati jednima na štetu drugih. Nikakvo obrazloženje nismo dobili, na zadnjoj sjednici vijeća mi je potvrđeno da je to istina. Ostao sam šokiran, kao vijećnik nisam znao za izradu plana. Ovdje je više nego providno da netko doista jak u ovom trenutku stoji iza načelnika i daje mu vjetar u leđa da napravi ovo s, kako kaže, potencijalnim investitorima - uvjeren je Šparica.

Dio navodno prodanog zemljišta, koje se u knjigama još vodi po prijašnjim vlasnicima, već se počeo parcelizirati. Mještani su uvjereni da su napravljeni predugovori o prodaji, a ako i kad to zemljište zaista i postane građevinsko, napravit će se i kupoprodajni ugovori i zemlja će promijeniti vlasnika.

Ivan Gulam, mladi HNS-ov načelnik Općine, na sve ove prozivke vrlo smireno odgovara, tvrdeći da su sva pitanja i odgovori zasad još “hipotetski”. Kaže i da je “doista više nego jasno da su motivi kojim vas je dio mještana kontaktirao u vezi izrade ove ‘priče’ izrazito političke naravi”.

- Iako je to legitimno, izrečeno je niz neistina. Javna rasprava još traje, i to do 13. prosinca. Nije utvrđen konačni prijedlog plana s kojim se ide u daljnju proceduru, pa se ne može konstatirati ovog trenutka da je bilo što ukinuto. Ne postoji prostorni ili urbanistički plan koji može zadovoljiti sve mještane da budu zadovoljni, a tako će biti i ovog puta. Za dvije godine zasigurno će se krenuti i novu (IV.) izmjenu prostornog plana.

Duga procedura

Ta je zona već pet godina građevinska i sad se, po Izmjenama, predviđa njezino ukidanje i vraćanje u negrađevinsko područje. Kako komentirate situaciju s vlasnicima zemljišta na tom području, koji su dijelove svojih nekretnina prodali trećim osobama kao građevno i po svim zakonskim uvjetima da bi sada, ako se Izmjene usvoje, ta zemlja postala “bezvrijedna”? Tko će njih obeštetiti i smatrate li da su oni ovakvim “potezom pera” značajno oštećeni i da su u zabludu doveli kupce?

- Kao prvo, zakon takva područja definira kao ona u razvoju. To je prostor i danas bez važećeg urbanističkog plana i potrebne infrastrukture da bi se tamo bilo što gradilo s važećom dozvolom. Čak i da sve ostane kako je, legalno se tamo ništa neće moći graditi još vjerojatno minimalno pet godina. Također, nijedna zona još nije ukinuta, a ako do toga dođe, znači da su ispoštovane sve zakonske procedure da bi se to i dogodilo. U prijedlogu plana i neke druge zone gube svoju namjenu, ali daleko je to još od završetka procedure.

Koji je razlog da se dosadašnja zona poljoprivrednog zemljišta prenamjenjuje u građevinsko zemljište? Kolika je površina tog zemljišta predviđena za prenamjenu i što je planirano da se na tom području izgradi?

- Ponavljam da ništa još nije prenamijenjeno i da postoji duga i složena procedura u kojoj svi dionici (javnost, javnopravna tijela, županija, nadležno ministarstvo i općinsko vijeće) se oko konačnog prijedloga moraju složiti da bi isto bilo i usvojeno i postalo važeći dokument. Prostorni plan nije i ne može biti samovolja jedne osobe.

Stanovnici spominju da ste vi kao načelnik u javnoj raspravi spominjali moguću izgradnju POS-ovih stanova na toj lokaciji? Tko bi bili investitori? Postoji li uopće u Pirovcu potreba za takvom vrstom stanogradnje?

- Izgradnju POS stanova smatram dobrim projektom za Pirovac. To bi značilo da se dio mlađih sumještana može po najpovoljnijim uvjetima na tržištu stambeno zbrinuti, a država to potiče danas i kroz subvencionirane stambene kredite. Pirovac treba privući i nove mlade obitelji iz drugih dijelova županije i države, jer nam radne snage sve više nedostaje. Siguran sam da bi za mjesto značajnije bilo primjerice 50 stanova u POS-u nego 50 novih vikendica, kojih imamo više od 2700 već danas.

Model razvoja na prodaji zemlje strancima, a što onda znači i značajne troškove ulaganja u infrastrukuru i sutra skuplje održavanje za sve lokalno stanovništvo po meni nije nešto što Pirovac dugoročno treba. Postojeća infrastruktura već danas teško se nosi s vršnim opterećenjem u turističkoj sezoni, kad Pirovac naraste za 6-7 puta. Ako sumještani budu generalno protiv POS-a, njega jednostavno neće biti i mislim da sam time odgovorio i na pitanja i špekulacije da u tome imam bilo kakve osobne interese.

Ipak, zbog izgradnje sustava odvodnje vrijednog 402 milijuna kuna i izgradnje jednog trgovačkog centra i novog vatrogasnog doma, do određenog dijela ukidanja sjeverno od magistrale doći će vjerojatno i ako se odustane od projekta POS-a.

Je li vam poznato da su dvije parcele na dosad poljoprivrednom zemljištu koje bi trebalo postati građevinsko, navodno već prodane? Imate li informaciju tko ih je kupio s obzirom da, ako Izmjene budu usvojene, cijena tog zemljišta preko noći vrtoglavo raste?

- Interes za kupnjom nekretnina i zemljišta na području općine raste iz godine u godinu i ove godine realizacija poreza na promet nekretnina je oko 250% viša nego prošle godine, tj. skoro je oko dva milijuna kuna. Svaku česticu u smislu vlasništva može se vrlo jednostavno provjeriti online i ako ti novi vlasnici zatraže sastanak, dobit će termin, kao i svi ostali.