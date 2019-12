Dalmatinci navalili na cijepljenje protiv gripe: lanjski smrtni slučajevi utjecali su na svijest o prevenciji, istražili smo kakvo je stanje u četiri najveća grada; Epidemiologinja pojašnjava kome je najpotrebnije

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije iz godine u godinu naručuje sve veći broj cjepiva protiv gripe. Razlog tomu je, kaže nam voditeljica Službe epidemiologije u šibenskom Zavodu za javno zdravstvo Ankica Parat Baljkas, dr. med. spec. epidemiologije, što raste broj osoba koje se žele cijepiti i na taj način zaštititi od mogućeg oboljenja od gripe.

Još u travnju Zavod je naručio, a krajem listopada u Šibenik je i stiglo, 10 tisuća doza cjepiva. Distribuirano je po ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i pedijatrijskim ambulantama, a cijepljenje je, kao i u ostatku Hrvatske, počelo još 6. studenoga.

– Do početka ovog tjedna potrošeno je oko 9600 doza cjepiva, tako da raspolažemo još s oko 400 komada. To su neslužbeni podaci. U slučaju da interes naših građana bude veći, nabavit ćemo nove količine tako da svatko onaj tko se još nije cijepio protiv gripe a ima namjeru može to učiniti kod svojeg izabranog liječnika obiteljske medicine, u pedijatrijskoj ambulanti ili doći kod nas u Zavod. Podsjetit ću da smo u prošloj sezoni gripe, 2018./2019., naručili 8040, a potrošeno je 7868 doza cjepiva. Kao što je poznato, ove godine centraliziranim postupkom nabavljeno je četverovalentno cjepivo. To znači da su za proizvodnju korištena dva tipa virusa gripe B, a ne jedan, kao prije u trovalentnim cjepivima. Drugim riječima, cjepivo sadrži antigene dviju antigenski različitih linija virusa gripe B, Victoria i Yamagata – kazuje dr. Parat Baljkas.

Do danas, dodaje, na području Šibensko-kninske županije nije prijavljen ni jedan slučaj oboljelog od gripe.

– I dalje bilježimo nulto stanje. Inače je obveza zdravstvenih djelatnika da se svake godine od 40. kalendarskog tjedna prijavljuje oboljele od gripe. To znači da su svi liječnici i zdravstvene ustanove dužne županijskom Zavodu za javno zdravstvo, Odjelu za epidemiologiju, prijavljivati oboljele na tjednoj osnovi, zbirno po dobnim skupinama. Prema informacijama s kojima raspolažemo, već neko vrijeme postoji niska aktivnost virusa gripe u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Potvrđeno je dvadesetak slučajeva oboljenja od gripe tipa AH1N1 u drugim hrvatskim županijama, što je poslano u referentni laboratorij HZJZ-a – kaže dr. Parat Baljkas.

Podsjeća da je u sezoni gripe 2018./2019. epidemija gripe krenula početkom prosinca, a najveća aktivnost je bila u drugoj polovini siječnja i prvoj polovini veljače.

– Prošle godine smo na našem području imali 1800 prijava oboljelih od gripe, ali stvarni broj oboljelih je barem pet puta veći. Naime, u pravilu mladi i imunokompetentni ne javljaju su svojem liječniku, prebole gripu kod kuće i zapravo nikad nemamo točan broj osoba koje su oboljele i preboljele gripu. Podsjetit ću da je u prošloj sezoni na razini Hrvatske bilo 107 prijavljenih smrtnih slučajeva od gripe, a u našoj županiji imali smo jedan slučaj. Radilo se o muškoj osobi s područja Knina, staroj 61 godinu, koja je bila dugotrajno hospitalizirana u jednoj ustanovi izvan naše županije. Bio je teškog zdravstvenog stanja, razbolio se od gripe, laboratorijski dokazane tipa A, te je umro – kaže doktorica.

Podsjeća da je cijepljenje protiv gripe posebno preporučeno i osigurano centraliziranom nabavom za osobe od 65 godina i starije, štićenike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika bez obzira na dob, uključujući i djecu.

Nadalje, cijepljenje se preporučuje pacijentima s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, uključujući i djecu, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom, odraslima i djeci s kroničnim bolestima metabolizma, kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava, uključujući HIV infekciju, te djeci i adolescentima od šest mjeseci do 18 godina na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu.

U slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti zbog kontraindikacija, umjesto njih se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njihove bliske okoline. Cijepiti bi se trebali i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika i zdravstveni radnici.

– Cijepljenje osoba koje pripadaju tim kategorijama provodi se u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i u zavodima za javno zdravstvo i besplatno je. Svi ostali koji žele smanjiti rizik od gripe mogu se cijepiti “komercijalno”, nabavljenim cjepivom u dogovoru s izabranim liječnikom. Naime, svaki liječnik primarne zdravstvene zaštite može naručiti preko ljekarne ili veledrogerije cjepivo za osobe koje ima u skrbi i cijepiti ih uz naplatu – kaže na kraju dr. Parat Baljkas.

SPLIT Kreće druga ‘runda’

U Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (Higijenski) dolazi novih 1500 doza četverovalentnog cjepiva protiv gripe. Na taj način protiv gripe će se moći cijepiti i svi oni koji se nisu cijepili prilikom dolaska prvog “kontingenta” od 30 tisuća doza cjepiva koje je stiglo u Splitsko-dalmatinsku županiju – Interes za cijepljenjem je bio iznimno velik, toliki da smo i sami bili iznenađeni, pa smo morali naručiti i dodatne doze cjepiva. Naravno, najviše se cijepilo osoba starije populacije, kao i one osobe koje imaju slabiji imunitet, te one s kroničnim bolestima. Za sada su zabilježena samo dva slučaja gripe, dvaju pacijenata koji su pomoć zbog visoke temperature došli potražiti na Klinici za infektivne bolesti KBC-a Split – rekla nam je dr. Diana Nonković, šefica epidemiološke službe na Higijenskom. Cijepljenje s dodatnim dozama cjepiva počet će na Higijenskom od srijede ujutro, a svi oni koji se tamo budu željeli cijepiti moći će to obaviti od 10 do 13 sati. Oni drugi, koji će se cijepiti kod svojih obiteljskih liječnika, moći će to učiniti kada im liječnici dobiju cjepivo. Ivica Marković

ZADAR Svi će doći na red, makar i uz naplatu

Zadarski Zavod za javno zdravstvo jučer je ordinacijama obiteljske medicine u Zadarskoj županiji podijelio dodatnih tisuću doza cjepiva protiv gripe, i to nakon što su u tri tjedna potrošene sve količine koje su naručene za ovu sezonu. – Prijašnjih godina naručivali smo 11 tisuća doza, ove godine dvije tisuće više, ali sve je cjepivo odmah planulo. Nije samo kod nas takva situacija, u cijeloj Hrvatskoj je nestalo cjepiva iako je naručeno deset posto više nego lani. Potražnja je značajno veća nego što se očekivalo jer se trend promijenio i procijepljenost je veća nego prije nekoliko godina – kaže dr. sc. Alan Medić, voditelj Službe za epidemiologiju zadarskog Zavoda. Svake godine, kad završi sezona gripe, s terena se prikupljaju podaci o odazivu na cijepljenje i broju oboljelih u protekloj sezoni. Na temelju tih podataka HZJZ radi procjenu potreba za cijepljenjem, a ove godine naručeno je 360 tisuća doza, deset posto više nego prošle godine. Riječ je o četverovalentnom cjepivu, što znači da su za proizvodnju korištena dva tipa virusa gripe tipa B, a ne jedan, kao u prijašnjim trovalentnim cjepivima. U ordinacijama obiteljske medicine i samom Zavodu tijekom mjeseca studenoga cijepile su se najugroženije kategorije, poput kroničnih bolesnika i pacijenata starijih od 65 godina, za koje je cjepivo besplatno. Prošle godine je oko 67 posto ukupnog cjepiva potrošeno za starije od 65 godina. Porastao je i broj zdravstvenih radnika koji su se odazvali na cijepljenje; lani ih se javilo najviše do sada, njih oko 50 tisuća. Oni koji ne spadaju u te najrizičnije grupe, a žele smanjiti rizik od gripe, mogu se cijepiti komercijalno nabavljenim cjepivom, i to u dogovoru s izabranim liječnikom. – Svaki liječnik primarne zdravstvene zaštite može naručiti putem ljekarne ili veledrogerije cjepivo za svoje pacijente i cijepiti ih uz naplatu u bilo koje vrijeme. Tako da nema straha jer se do cjepiva može na vrijeme. Prvi slučajevi javljaju se u prosincu, ali vrhunac sezone gripe dolazi krajem siječnja ili u veljači – kaže dr. Medić. Prošle sezone je u Zadarskoj županiji od posljedica virusa gripe umrlo petero ljudi. Ana Vučetić Škrbić