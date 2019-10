Kapetanovi prijatelji vjeruju u sretan kraj: Uvjereni smo ćemo danas naći Dina, a sav novac koji prikupimo u našoj akciji proslijedit ćemo obiteljima pomoraca čiji su životi izgubljeni u nesreći 

I dok tisuće ljudi sa strepnjom iščekuju nove dobre vijesti s Atlantika, prijatelji kapetana Dina Miškića, koji su doslovce digli svijet na noge kako bi ga pronašli, upravo su poslali novu vijest u FB grupu koja rapidno raste.

Francuzi potvrdili: u području potrage za kapetanom Miškićem i njegovom posadom uočene dvije signalne rakete, šalju se tri broda i američki zrakoplov!

Kapetanovi prijatelji ne odustaju: Pomozite nam da nađemo Dina i njegovu posadu. Planiramo dignuti privatne avione...; Peticiju za nastavak potrage na Atlantiku u jednom danu potpisalo 30.000 ljudi!​

- Informacija da je ispušteno signalno raketno svjetlo daje nam nadu da je na vidiku sretan kraj ove potrage! Čekamo dobre vijesti u koje smo vjerovali svih ovih dana. Hvala vam što vjerujete s nama! Kampanja Go Get Funding neočekivano napreduje s do sada prikupljenim više od 20.000 eura.

Čvrsto vjerujemo da će se Dino i njegova posada danas naći! U tom ćemo slučaju sva sredstva proslijediti obiteljima pomoraca čiji su životi izgubljeni u nesreći Bourbon Rhode- objavila je prijateljica obitelji Đurđa Vrljević Šarić.

Novac za posadu Bourbon Rhoda možete uplatiti ovdje