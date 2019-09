Rješava li tko kaos u kninskoj OŠ? Prvašić je, zbog vršnjačkog nasilja, skoro ostao bez noge, a roditelji su optužili učiteljicu da djecu tjera da joj čiste cipele i kupuju marendu; Provjerili smo što su poduzeli škola i Ministarstvo

U novije vrijeme nasilje je u Hrvatskoj doslovce eksplodiralo.

Dnevno svjedočimo eskalaciji svih oblika nasilja, od obiteljskoga, preko nasilja iz (nacionalne) mržnje do vršnjačkog nasilja. A svi smo posebno osjetljivi kad su žrtve nasilja – djeca.

Ovih dana kninski lokalni portal Feral.news razotkrio je slučaj zataškavanja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Franjo Tuđman" u Kninu, gdje je jedan dječak udario drugog, i to prvašića, tako snažno da je dječaku pukao mišić, i gotovo je ostao bez noge. Da nije došlo do veće tragedije, roditelji zahvaljuju ponajprije prisebnosti i stručnosti liječnika koji su pravodobnim operativnim zahvatom uspjeli dječaku spasiti nogu. Nasilni učenik nije prvi put izazvao incident, bez pravog povoda, i to gotovo s kobnim posljedicama. Škola je slučaj pokušala zataškati, nasilje zatajiti, a dječak koji ga provodi nad svojim vršnjacima, pravdali su se iz škole, već je otprije pod nadzorom(???). Incidenti s učiteljicom

Samo nekoliko dana nakon toga, javnost je šokirana novim skandaloznim pričama roditelja učenika iz iste škole koji su dušu otvorili novinaru Feral.newsa, otkrivajući da su njihova djeca već dulje vrijeme izložena sustavnom psihičkom zlostavljanju, maltretiranju, ponižavanju i vrijeđanju od jedne učiteljice iz te kninske škole. Mediji su listom prenijeli te nevjerojatne priče i, činilo se, bar na trenutak, snažno zaljuljali zvono za uzbunu. Zvonilo je ono nekoliko dana, a zatim se, po prirodi stvari, utišalo, i pustilo da birokracija u sustavu odgoja i obrazovanja kolo vodi. A kad ga birokracija vodi, to je obično – mutavo kolo!

Za one koji nisu pratili događanja u kninskoj Osnovnoj školi "Franjo Tuđman", podsjetit ćemo ukratko da su roditelji optužili učiteljicu (R.P.) da je tjerala njihovu djecu da joj kupuju marendu i donose joj ili u stan ili kući, da je od nekih tražila, ako bi kod predaje radnih listića slučajno ugazili na njezine nehajno ispružene noge, da joj pred cijelim razredom čiste cipele, klečeći pred njom, da je jednom učeniku kontinuirano govorila da je glup i permanentno ga psihički zlostavljala samo zato što se nije znala nositi ili nije znala prepoznati njegovu disleksiju i disgrafiju itd. Optužili su i ravnateljicu da je roditeljima disleksičnog dječaka poručila da ga ne vode psihologu jer time sramote školu, ali im i dala do znanja da bi za svoje dijete trebali ukinuti individualni program jer ionako neće moći upisati nijedan smjer osim – cvjećarskog!

O incidentima s učiteljicom roditelji su usmeno obavijestili ravnateljicu škole u veljači, a potkraj istog mjeseca je sudjelovala i na roditeljskom sastanku na kojem se razgovaralo o problematičnom ponašanju učiteljice. No, ravnateljica, tvrde, sve do travnja nije obavijestila nadležne institucije, odnosno Agenciju za odgoj i obrazovanje, a dvoje bi li i tada to učinila da nisu od nje pismeno zatražili očitovanje nakon što ih je kontroverzna učiteljica brutalno izvrijeđala.

Osjećajući da se njihove pritužbe sustavno prikrivaju, a zabrinuti za svoju djecu koja su izložena, kako tvrde, stalnom psihičkom zlostavljanju, obratili su se javnosti. I tako se lavina zakotrljala...

– Obaviještena je samo Agencija za obrazovanje, a to je veliko ništa u odnosu na ono što je učiteljica R.P. radila djeci – tvrdi Tamara Tomić, čije je dijete svojoj neobičnoj učiteljici moralo čistiti cipele.

– Nisu problem samo incidenti, neprimjereno ponašanje sporne učiteljice i psihičko maltretiranje djece – ističe – nego je problem što ona s djecom ništa ne radi u smislu provedbe obrazovnog programa. Djeca provedu pet-šest sati u školi, i kad dođu kući, mi s njima moramo raditi jer im nije ništa jasno. Meni je iskreno žao žene, ona je psihički bolesna i imam puno razumijevanje za njezine zdravstvene probleme, ali nedopustivo je da zbog toga ispaštaju djeca, s kojom ona niti je sposobna, niti više smije raditi. I sve što smo mi kao roditelji tražili od ravnateljice jest da se našoj djeci promijeni matična učiteljica. U prvom osnovne našoj su se djeci četiri učitelja promijenila jer je njihova matična učiteljica svako malo na bolovanju. Navodno ju je ravnateljica pokušala zamijeniti, ali je ona odbila preuzeti drugi razred – kaže Tamara Tomić. Kazat će, također, da je sve bilo super dok je matična učiteljica bila na bolovanju a djecu vodila zamjenska učiteljica. Zadovoljna su bila i djeca i roditelji, napominje Tamara, ali kad se R.P. vratila u prosincu s bolovanja, kaže, počeo je pravi horor.

– Svi smo mi pokušavali razgovarati s kontroverznom učiteljicom. No, kad mi pitamo za svoje dijete, ona govori o drugoj djeci, priča o koječemu, samo ne o vašem djetetu za koje ste došli pitati. Mi kao roditelji više ne znamo što nam je činiti, nemoćni smo. Učiteljica se vrati s bolovanja desetak dana, i dočim mi pokrenemo pitanje njezina neprimjerenog ponašanja prema učenicima, ona odmah ode na bolovanje. Evo, pa i sada je, čim je počela školska godina i suočila se s našim primjedbama, otišla na bolovanje. A dok je na bolovanju, ne možete ništa. Mi razumijemo da ona ima probleme i nedajbože da bi itko od nas htio da dobije otkaz, ali svima je jasno da ona s djecom ne može raditi – zaključuje Tamara Tomić.

Obratili smo se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i zatražili očitovanje na sve okolnosti koje opterećuju roditelje, djecu i samu školu i zbog vršnjačkog nasilja, ali i neobičnog ponašanja učiteljice R.P.

Zvuči gotovo nevjerojatno, ali na očitovanje nismo čekali dulje od jednog sata.

Iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva obavijestili su nas, kad je riječ o slučaju vršnjačkog nasilja u školi, o kojemu je Ministarstvo obaviješteno 31. svibnja podneskom majke učenika, žrtve nasilja, istog dana kada je podnesak zaprimljen pokrenut je inspekcijski nadzor.

"Nadzorom je utvrđeno da je učeniku prvog razreda Škole izrečena pedagoška mjera zbog neprimjerenih oblika ponašanja prema drugim učenicima te da je isti učenik kontinuirano u tretmanu stručne službe Škole i Centra za socijalnu skrb. Međutim, nadzorom je utvrđeno da je Škola propustila prijaviti svim nadležnim tijelima utvrđeni slučaj nasilja nad drugim učenikom, pa je stoga Školi naređeno da otkloni utvrđene propuste u radu.

Naime, ravnateljica nije pisano izvijestila Centar za socijalnu skrb, već je s njim bila u telefonskom kontaktu, stoga je Školi naređeno da i to učini. Na temelju navedenog, nipošto se ne može utvrditi da Škola nije poduzimala ništa u konkretnom slučaju, već da su utvrđeni određeni propusti u radu koji su otklonjeni po mjerama iz rješenja prosvjetne inspekcije", naglašava se u očitovanju resornog ministarstva te dodaje opća formulacija o tome kako "Ministarstvo ne tolerira i oštro osuđuje sve oblike nasilja, što potvrđuje i brza intervencija prosvjetne inspekcije u konkretnom slučaju, ali uz napomenu da je u ovom i u svim drugim slučajevima potrebno pružiti adekvatnu pomoć i žrtvi i počinitelju nasilja".

Pitanja nasilja u školama, dodaje se u odgovoru na naš upit, nisu samo u domeni sustava odgoja i obrazovanja, pa je logično da se nameće potreba međusektorske suradnje svih relevantnih tijela kako bi se prevenirali različiti oblici nasilja u školama. U cilju suočavanja s problemom nasilja, Ministarstvo je pripremilo Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama, napominju, objašnjavajući kako se njime namjerava uskladiti i unaprijediti hrvatski zakonodavni okvir prevencije nasilja u školama, ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za prevenciju nasilja... osigurati sustavne mjere potpore prevencije nasilja u školama učenicima, učiteljima, roditeljima/skrbnicima, osigurati pretpostavke za ostvarenje nulte tolerancije na nasilje u školama...

Dakle, o nasilju Ministarstvo progovara standardno uopćeno, u političkim i programskim frazama.

A kad je o slučaju sporne kninske učiteljice riječ, Ministarstvo je, pišu, zatražilo žurno očitovanje škole.

"U svom očitovanju ravnateljica navodi kako je škola obavila niz razgovora s učiteljicom te savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje. Dodatno, ravnateljica ističe kako je zatražila od Agencije za odgoj i obrazovanje stručno-pedagoški nadzor po hitnom postupku što im je obećano čim se učiteljica vrati s bolovanja. Također, ravnateljica ističe kako se o svemu očitovala roditeljima", stoji u odgovoru MZO-a.

Na tragu opservacija Ministarstva pokušali smo razgovarati i s ravnateljicom škole Marijom Mijač.

Nije bila raspoložena za komentiranje situacije, očito joj je dosta svega, a pogotovo medijske gužve koja se oko škole stvorila. No, ipak je kratko reagirala na očitovanje Ministarstva i kazala:

– Napravljeni su izvidi i čeka se stručno-pedagoški nadzor, koji ne možemo obaviti dok je učiteljica na bolovanju. Kad dobijemo stručno-pedagoški nalaz, postupit ćemo po njemu.

Postavili smo joj upit može li se problem s učiteljicom riješiti njezinim raspoređivanjem na neke druge poslove u školi, gdje ne bi bila u izravnom kontaktu s djecom.

– Zna se što kaže Pravilnik i kakve su mogućnosti preraspoređivanja zaposlenika. To nije u našoj nadležnosti, za to postoje stručne osobe, i ja kao ravnateljica nisam kompetentna za ocjenjivanje rada neke učiteljice u razrednoj nastavi. Naposljetku, što je sa zaštitom osobe koja je već dulji period na bolovanju, koja 20 godina radi u prosvjeti, i sad kad ima određene probleme, ne razumijem da joj sustav ne može pružiti ruku – reći će nam ravnateljica Osnovne škole "Franjo Tuđman" u Kninu.

Više puta smo nazvali i prozvanu učiteljicu. No, nije se javljala, što nije teško razumjeti...

No, bit će itekako teško razumjeti završi li ova kninska školska drama u nastavcima (koja traje već gotovo godinu dana) na očitovanju koje smo dobili iz Ministarstva i beskrajnom "iščekivanju Godota", koje bi mogao prekinuti tek novi incident...