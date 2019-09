Prvašić teško ozlijedio vršnjaka, mališanu noga spašena zahvaljujući prisebnosti liječnika; Škola nije izvijestila nadležna tijela, a majka napadnutog dječaka tvrdi: Taj tuče sve u razredu

U travnju ove godine u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu učenik prvog razreda nanio je teške ozljede školskom kolegi. Zbog siline udarca napadnutom je mališanu pukao mišić na nozi te mu je noga spašena samo zahvaljujući ažurnosti liječnika, piše Feral News.

No, ta nemila vijest ima i dodatni, neugodni element. Kako stoji u nalazu inspekcije, škola o događaju nije izvijestila nadležna tijela, piše Feral News, a prenosi Jutarnji.

Kako je sve počelo?

U srijedu, 3. travnja ove godine, za vrijeme školskog izleta jedan učenik se zaletio i udario drugog učenika u mišić natkoljenice. Noga je počela oticati, mališanu je pukao mišić te se stvarao unutarnji hematom, a došlo je i do mišićnog okoštavanja. Stvar se do kraja zakomplicirala kada je učenik morao na tešku operaciju. Majka ozlijeđenog prvašića kaže da je noga njezinu sinu spašena samo prisebnošću doktora Pogorelića u Splitu.

Kako piše Feral News, mišićno okoštavanje nastaje kao posljedica ozljede nakon koje dolazi do stvaranja “kosti” na mjestu gdje bi trebalo biti mišićno tkivo. Nastaje zbog jakih udaraca gdje dolazi do oštećenja dubokih mišićnih slojeva, kod češćih udaraca na istome mjestu ili nakon ozljeda gdje je došlo do stvaranja velikog hematoma. U mišićima se talože kalcijeve soli koje postaju tvrde poput kosti, a nakon odstranjivanja takvog osificirajućega mišićnog tkiva potrebno je provesti rehabilitaciju, ovisno o težini oštećenja mišića.

Kroz sve to prošao je napadnuti dječak, navodi Feral News.

Zbog nemilog događaja postavlja se i pitanje je li se mogao spriječiti. Prema tvrdnjama majke napadnutog mališana, dječak koji ga je udario od ranije je bio problematičan.

- Odmah su počeli problemi, tuče sve u razredu, od prvog dana je uočeno njegovo neprihvatljivo ponašanje. Stručna služba uopće nije reagirala niti kada mi je djetetu razbijen nos, niti kada je dobio šaku u glavu i nogom u stomak. Roditelji su pisali anketu s učiteljicom, gdje smo naveli što se događa. Ali ništa, reakcija je izostala - rekla je majka ozlijeđenog djeteta za Feral News pa nastavila:

- Ja ga ne mogu pustiti u školu, da ga ovaj ne ubije. Tri dana prije kraja škole prebio je dijete s psihičkim poteškoćama. To se konstantno događa. Učiteljica nam je rekla da ne može garantirati za našu djecu, kaže da nikad nije imala sličan slučaj. Ravnateljica me lagala da je sve napravila, da je obavijestila socijalnu službu i policiju te me uvjeravala da pravilnik ne postoji. Na kraju sam ja obavijestila policiju, pučku pravobraniteljicu i ministarstvo. Poslala sam im mail noć uoči operacije 31.5. i onda su poslali inspekciju u školu. On je od 3.4. kod kuće, otkad je dobio udarac. Doktor mi je rekao pustite školu, borite se za djetetovu nogu - kazala je majka teško ozlijeđenog dječaka.

- Kad sam otišla obavijestiti ravnateljicu da će mi mali ići na operaciju, rekla mi je kako to nije njezin problem i da ona ionako ni za što ne može snositi odgovornost. To je bilo dan uoči operacije. Isto to je ponovila u zbornici. Kolege koji su tu bili prisutni su zvali mog muža, inače prosvjetnog radnika, da mu to kažu. Sin mi je sada na tretmanu psihologa, u strahu je. Plakao je i nije spavao, pitao me zašto mu je drugi dječak to napravio. Možete misliti kako to boli, kako je kad se djetetu rade punkcije - završila je svoju ispovijest majka napadnutog dječaka.

Feral News razgovarao je i s ravnateljicom Marijom Mijač koja je komentirala kako je škola postupila ispravno. Štoviše, tvrdi i da je dobila i izvješće inspekcije koje to potvrđuje.

- Ako se pokažu propusti, spremna sam snositi odgovornosti, ako treba i podnijeti ostavku - rekla je.

Iako ravnateljica tvrdi da posjeduje izvješće inspekcije koje potvrđuje da je sve napravila kako treba, Feral News tvrdi da je u posjedu izvješća o provedenom inspekcijskom nadzoru koje govori upravo suprotno.

Iako je ozljeda nastala u travnju, škola sve do inspekcijskog nadzora nije izvijestila sva nadležna tijela o slučaju „utvrđenog nasilja“. Kako je inspekcijski nadzor obavljen u srpnju, jasno je kako škola najmanje tri mjeseca nije obavijestila nadležna tijela - a to je bila dužna napraviti. Tek po naređenju inspekcije škola je obavila svoju zakonsku dužnost, piše Feral News.

- Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da Škola nije poduzela sve radnje, odnosno da nije izvijestila sva nadležna tijela u slučaju utvrđenog nasilja, pa je stoga Školi rješenjem naređeno otklanjanje navedenih nepravilnosti - stoji u izvješću o provedenom inspekcijskom nadzoru koje je objavio Feral News.

Majka je, kaže, u lipnju otišla u školu obavijestiti ravnateljicu o nastalom događaju i nastalim komplikacijama, a isto je još ranije napravila i putem poziva. Osim toga, u nekoliko navrata išla je i kod razrednice koja je obavijestila stručnu službu. Kako piše Feral News, ravnateljica je u lipnju izjavila kako je poduzela sve mjere i obavijestila sve službe. Prema neslužbenim informacijama, mjesecima je uvjeravala zaposlenike škole kako su nadležne službe obaviještene o nastalom događaju.

Na kraju, tu je i izjava oca učenika koji je teško ozlijedo prvašića, a koja pokazuje razmjer nedjelovanja škole. Prema njemu, nakon incidenta je stručna služba u školi njegovom sinu samo rekla da "bude dobar“, nakon čega su mu dali čokoladicu i poslali ga nazad u razred.

Nadalje, prema navodima roditelja i djelatnika škole, problematični je učenik gotovo svakodnevno udarao drugu djecu radi čega mu je još u siječnju izrečena pedagoška mjera opomene, piše Feral News.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je da su zaprimili podnesak majke te su, kako navode, nakon toga odmah pokrenuli inspekcijski nadzor.

Nadzorom je utvrđeno da je učeniku prvog razreda škole izrečena pedagoška mjera zbog neprimjerenih oblika ponašanja prema drugim učenicima te da je isti učenik kontinuirano u tretmanu stručne službe škole i Centra za socijalnu skrb. Međutim, nadzorom je utvrđeno da je škola propustila prijaviti svim nadležnim tijelima utvrđeni slučaj nasilja nad drugim učenikom, pa je stoga školi naređeno da otkloni utvrđene propuste u radu, piše Feral News.

- Ministarstvo ne tolerira i oštro osuđuje sve oblike nasilja, što potvrđuje intervencija prosvjetne inspekcije u konkretnom slučaju, ali uz napomenu da je u ovom i u svim drugim slučajevima potrebno pružiti adekvatnu pomoć i žrtvi i počinitelju nasilja, naveli su u Ministarstvu obrazovanja.