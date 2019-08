Vlasnici luksuznih jahti misle da je naše more kanalizacija za njihov 'luksuzni' izmet?! Ispuštaju ga po cijelom Jadranu, jedan je snimljen kako to radi u Nacionalnom parku!

Uzrujan najnovijim incidentom ispuštanja fekalija s jahte u more na Visu, javio nam se čitatelj koji je prošloga ljeta i sam svjedočio istoj gadosti.

Bio je svibanj, sam početak nautičke sezone, kada je na otočiću Ravni Žakan u Nacionalnom parku Kornati uočio kako s jahte pod imenom 'Relax' u more curi sumnjiva tekućina.

'Pitao sam skipera kako ga nije sram puštati fekalije u more i to na Kornatima. Poludio je i pitao me tko sam ja da mu postavljam takva pitanja - priča nam naš čitatelj koji je cijeli incident odlučio i snimiti.

- Uz to je ostavio generatore da rade i svima nama na vezu je išao ispušni dim u jedrilice, ali ni to ga nije smetalo sve dok su se nisu počeli tužiti i drugi skiperi - prepričava nam čitatelj događaj koji mu je pokvario večer na Kornatima, kao i ostalima koji su se našli

Podsjetimo, ove sezone diljem Jadrana zabilježeno je više sličnih incidenata, a posebno zabrinjava činjenica da vlasnici skupocjenih plovila koji na najodvratniji način zagađuju more mahom prolaze nekažnjeno.

