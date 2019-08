U Drnišu se održava veliki međunarodni Sajam pršuta, proglašen i apsolutni pobjednik: Moj pršut nagrade osvaja od Sinja do Istre, otkrit ću vam zašto

Pršut tvrtke "Smjeli" d.o.o iz Dugopolja apsolutni je šampion šestog festivala pršuta, koji se 23. i 24. kolovoza održava u Drnišu. Ovo je meštru Vladi Prančiću, vlasniku tvrtke, četvrti put da njegov pršut pobjeđuje u pršutarskoj prijestolnici Dalmacije, ispod Promine i pored Čikole, pa je u tom smislu jači i od Reala iz Madrida, koji je triput zaredom osvajao Ligu šampiona.



A kako su svi veliki šampioni ponizni i jednostavni ljudi, takvo je i Vladino objašnjene o tajni uspjeha njegovih pršuta. "Nema tajne! Kad ste desetak puta šampion – jer pored Drniša, osvajao sam titule i medalje za svoje pršute i u Sinju tri puta i u Istri – onda shvatite da je bitno odabrat pravo meso, poštivat tradiciju i puno radit, pa uspjeh neće izostat."

No, razloga za slavlje imali su i drugi, između dvadesetak izlagača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u osam velikih šatora na prepunoj drniškoj Poljani, u večernjem terminu, što se pokazalo kao pun pogodak, jer je festival bio najbolje posjećen do sada. U kategoriji dimljenih pršuta brončanom medaljom svoje pršute okitili su i braniteljska zadruga "Lemeš", OPG Šime Mijatovića, dok su srebrom nagrađeni T.O Dijana, Ruža vjetrova, Kulina Nova Sela i pršut Pavić – Livno. U istoj je kategoriji dodijeljeno i sedam zlatnih medalja – drniškoj tvrtci NIRA d.o.o. Obrtu Mrki poznatog mesara Mirana Pelivana, OPG-u isto tako poznatog Mile Maleša, tvrtki "Bura i sol", pršutani Pupačić, pršutani Brkić iz Konjevrata te - s najvećim brojem bodova - pršutani Perajica iz Čvrljeva.

Promenada poznatih faca

U kategoriji certificiranih pršuta srebro za kvalitetu osvojio je Dalmatinski pršut Pivac, pršut Drniške delicije Maran, te pršutana Mijukić Prom. I u ovoj je kategoriji podijeljeno pet zlatnih medalja – klasteru crnogorskog pršuta, drniškog pršutu DimMes iz Čavoglava, Krčkom pršutu Žužić te drniškom pršutu Belcro, te već spomenutom dalmatinskom pršutu tvrtke Smjeli, Vlade Prančića iz Dugopolja.

Osim brojnih posjetitelja, koji su na jednom mjestu mogli kušati, i po povoljnoj cijeni kupiti najbolju dalmatinsku i hrvatsku "suvariju" – pršute, špale, pečenice, pancete - pa domaći med, likere, vino, maslinovo ulje, soparnik, kruv ispod peke, festival je bio i promenada poznatih faca iz političkog života Hrvatske. Kako onih iz vladajućeg HDZ-a - župan Goran Pauk, dožupanica Darija Puljić, predsjednik Županijske skupštine i ŽO HDZ-a Nediljko Dujić, drniški gradonačelnik Josip Begonja, Ante Deur iz Ureda predsjednice, domaći, miljevački ministar Ivan Malenica, najburnije, čak i nekoliko puta pozdravljan, saborski zastupnici Ante Bačić i Branka Juričev Martinčev, državni tajnici Ivica Poljičak, Tomislav Dulibić, pomoćnik ministra poljoprivrede Zdravko Barać, Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, rodom s obližnjeg Pokrovnika – pa do oporbenih mostovaca, Nikole Grmoje i Mira Bulja, s prigodnom majicom i natpisom na njoj "Zagora me rodila". Bio je tu i Ivica Lovrić, Bandićev pročelnik za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba, ali i njega bi na Poljani mogli tretirati kao domaćeg s obzirom na to koliko je često u Drnišu i na rodnim Miljevcima...