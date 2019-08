Velika reportaža s legendarne regate brodova na latinsko idro: Za dušu i tilo, poredak je manje važan

Bio je to savršen ljetni dan za sve - pa tako i 17. regatu "Za dušu i tilo", regatu brodova na latinsko idro, tamo, odakle su brodovi i potekli, u kolijevci njihovih kolijevki, u Betini.

Cijela je Betina zvonila od ranih dopodnevnih sati. Iskidalo se i ala venecijana spremilo bar 70 kila janjećih džigarica i izgradelalo par desetaka kila srdela. To za marendu, onako kako se, valjda, nekad marendivalo po betinskim škverima i radionicama. A uvečer - tradicionalni gulaš.

Između toga - sretna plovidba 49 brodova iz starta pred Betinom koji je, međutim, ojadio njegova meštra, inače kalafata Antu Fržopa:

- Je, bilo je malo pometnje na startu, to se dogodi kad svi ne dođu na sastanak skipera pa ne čuju dogovor. Imali smo pet minuta do starta, pa tako brojili do minute, a četiri su broda krenila na minutu, prije znaka za start. A šta ćeš... sve je drugo dobro prošlo. Puva je donjak, lagani meštral, ali više odozdal, lipih desetak čvorova i dizalo do dvanaest, i bija je lipi broj brodova na startu...

A onda je procedura jasna: cijela ta golema, lijepa, živahna a opet troma flota, puna vikanja, dozivanja, natezanja konopa, beštimanja iza starta, trkanja i skakanja po brodovima, zaputila se do prve bove u Plitkoj vali, odnosno kod Prve gore, punte koja zatvara valu.

Dieter murterski

I dalje se zna, to je već regataška staza slonova: iz Prve gore prema Monsteru (otočiću Sustipanac), pa na bovu od Punte gradine...

-...i otle na cilj u Betinu. Sve je proteklo bez problema, bez sudara, bez šteta, a imali smo i jedan novi brod - govori Ante.

Na ovim je regatama jako, jako važno kad se pojavi neki novi - a to može biti i baš novi ili obnovljeni brod.

Ovaj put to je brod, kako ga u Betini zovu, "zubara", stomatologa Srećka Srdjaka koji s njim odavno regatava. Ali, gajeti je nekad netko napravio kabinu koju je vlasnik sada dao skinuti i gajetu urediti:

- Tu je gajetu sedamdeset treće sagradio moj majstor Branimir Uroda. Sa' je obnovio kalafat Siniša Mikin i dobar je to brod. Mislim da je prominjeno sve od mora naviše - govori mi Fržop.

Tako je jedna od nagrada ovogodišnje betinske regate otišla u ruke vlasnika Nadaline, rečenog Srećka Srdjaka, u pohvalu vlasniku koji je betinsku flotu povećao za jedan brod. A Nadalinom (MU1890) timunio je njezin obnovitelj Siniša Mikin.

Na betinsku je regatu došao - i u grupi pobijedio - i murterski leut Jaruh s posadom Grge Jerata, i to je bila njihova prva regata od nesretne smrti Željka Jerata, najvažnijeg među pokretačima regata na latinsko idro, nezaboravnog kormilara cijelog toga pokreta...

Od zanimljivosti, spominjemo i sve bolje plasmane leuta Orlić, bio je drugi. Ime je dobio po nadimku ogranka murterske obitelji Pleslić premda ime kormilara i vlasnika zvuči nekako strano... Dieter Shelinger oženio je sad već davnih dana Mariju Orlićevu, prije nekoliko godina sagradili su leut kako bi onih pola godine u Murteru mogli živjeti na način Marijinih predaka... redoviti su sudionici svih regata ne samo u matičnom, šibenskom akvatoriju nego i drugdje uokolo.

Evo - murterski kaić obitelji Jerat, čuvenu "Mariju“, vozio je zet Šime Šojić i tako na timunu odmijenio svoju trudnu suprugu Anu Šojić rođenu Jerat koja nosi novog obiteljskog timunjera. Ili timunjerku...

Gajete u caklu

Tako, valjda svaki od tih 49 brodova na startnoj crti ima svoju priču. I trebalo bi je, jednu po jednu, zabilježiti i napisati. Spomenimo i da su posebne nagrade za organizaciju regate dobili Branko Jadrešić, Jadranko Pavić i Zoran Jušić - dobili su slike stalnog donatora regate Slavimira Miće Kapova, a onda je i sam Miće dobio posebnu nagradu - sliku, ali naravno, ne svoju.

Gajete u caklu dobili su Tonko Skračić Treva (od sponzora Klaudija Bochettija iz Zadra), Dragan Juroš Bagi dobio je škamjić, sponzora Nikole Papeše iz brodogradilišta "Čedomir Burtina", a već smo spomenuli nagradu "zubaru" Srećku za najnoviju obnovljenu gajetu.

Kad bi se mene pitalo, magrade su, bar za ovaj tekst, zamiritale i dvije gospođe. Ana Mijat i Marinka Fržop. Bez njih, ne biste sad ovo čitali, ni gledali! Za ovaj put i ovo malo mjesta još samo poredak po grupama, i - kako rekosmo - Mačkov gulaš na Trgu na moru, klapa "Rišpet" i more svita koji je pristigao na ovu regatu.