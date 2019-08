Muškarac koji je skočio sa Šibenskog mosta s visine od 40 metara, a sve je promatrao i snimao drugi muškarac, operiran je u pulskoj bolnici, piše Glas Istre.

Na snimci koja je postala viralna, a prenijeli su je i neki strani mediji, prije tog suludog pothvata u kameru je poručio: "Ako poginem, reci ljudima da sam dobar". Potom je prešao zaštitnu ogradu i skočio. Na svu sreću ostao je živ, iako je zadobio teške ozljede i slomio zdjelicu. Službeno je potvrđeno da nije imao suicidalne namjere, a na skok se odlučio iz avanturizma.

Inače, visina Šibenskog mosta od razine mora je 40 metara, dvostruko više od onoga u Mostaru, i skakanje s njega je strogo zabranjeno.

Deset dana kasnije, stradali Vedran Matić, 33-godišnjak iz Vrbovca, koji se nakon izuzetno komplicirane i zahtjevne operacije zdjelice dobro oporavlja na traumatologiji pulske bolnice, iskreno žali što je ovo učinio.

- Ne znam što mi je bilo. Sad mi je jasno da sam mogao poginuti. Nikad više, rekao ja Glasu Istre ovaj zaljubljenik u adrenalinske sportove.

Pri padu s mosta "letio" je brzinom od 100 kilometara na sat, a umjesto na noge, u zraku se okrenuo i pao na bok. Liječnik koji ga je operirao, vrsni pulski kirurg dr. Nadomir Gusić, rekao je da je operacija mladića trajala nešto više od dva sata.

- Da kojim slučajem nije operiran, Vedran bi doživotno bio teški invalid, rekao je Gusić za Glas Istre.

Matić je ljut zato što se snimka proširila po društvenim mrežama i u medijima. Rekao je da ga nije snimao njegov prijatelj, već da snimatelja uopće ne poznaje.

- Upoznali smo se večer prije. Netko je stavio video na YouTube, ne znam tko, ali snimka će uskoro biti maknuta. Nismo se snimali da bi se to širilo. Skok je sniman mojim mobitelom, to je trebalo biti samo za mene. Nemam pojma tko je to pustio van. Taj koji me snimao kaže da snimku nije dao nikome. Nismo se čuli od tada, nije me nazvao, rekao je Matić, kojemu su opasni skokovi očito velika strast.

- Skakao sam i prije, ali s ovakve visine nikada. S takve visine nisam imao orijentaciju kako ću pasti. Planirao sam skočiti na noge. Nakon pada u more, bio sam pri svijesti, ali nisam osjećao noge. Uspio sam nekako doplivati do obale i u plićaku sam čekao pomoć. Kad je stigao čamac brzo su me izvukli van, prepričava Matić dramatične trenutke nakon skoka. Sad se, kaže, osjeća dobro, puno ga manje boli. Još neko vrijeme provest će u bolnici, a onda slijede oporavak i fizikalna terapija.

Priznaje da je napravio ogromnu glupost i žali zbog svega.

- Došli su mi roditelji iz Vrbovca i smješteni su tu u Puli jer me posjećuju u bolnici svaki dan, rekao je Matić.