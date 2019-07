U potrazi za savršenom plažom: krenuli smo u drugom smjeru od većine Splićana i isplatilo se! Otkrili smo čarobne uvale i izbjegli gužve, a jedan detalj mogao bi vas natjerati da se jednodnevno kupanje pretvori u duži odmor

Osim plaža u Dolcu, za koje bi se s Magistrale ipak trebalo spustiti u mjesto, posebne su i dvije plaže u Marini, jedna nasuprot druge. Ako vam se pak ne sviđa dijeljenje plaže s turistima iz obližnjih apartmana, možete samo malo produžiti do Poljica i doslovno biti sami na jednoj od malih plaža ispod cesteNakon svega pet minuta vožnje, još uvijek u Brodarici, uz cestu se nude sobe za samo deset eura po noćenju, što daje sasvim novu dimenziju ovom putovanju, koje bi za vrlo nisku cijenu moglo postati dvodnevni odmor

Koliko su ljudi robovi navike, dovoljno govori činjenica da većina Splićana, pri samoj pomisli na cjelodnevno kupanje izvan grada, gotovo uvijek bira odlazak prema Omišu ili Makarskoj.

Ne možemo pobjeći od činjenice da su plaže na tom dijelu obale privlačne, uređene, čiste, jednostavno idealne za cjelodnevno izležavanje i uživanje u čarima života uz more.

Međutim, prije negoli stopala dodirnu pješčanu plažu, prvo moramo riješiti dilemu kojim putem uopće doći do željenog odredišta, automobilom preko Gata ili Jadranskom magistralom. Jedno je sigurno, gužva nam "ne gine", a ne veseli ni pomisao na traženje parkirališnog mjesta kada već nervoza u nama "proključa".

Zato često odustajemo od ideje o cjelodnevnom odmoru, pogotovo ako prije puta nismo spremni naoružati se strpljenjem. Čini se da je to razlog što u zadnje vrijeme često čujemo da Splićani biraju jednodnevno kupanje na nekom od obližnjih otoka, no vrlo rijetko nekoga tko se odluči za neku od plaža prema Šibeniku.

– Pa, više su udaljene od plaža u smjeru Omiša, a i od onih prema Makarskoj, ako ćeš već preko Gata – prokomentirala je jedna kolegica kada smo samo pomislili na takav pothvat.

Na prvu možda tako izgleda, no vožnja od sat i pol vremena Jadranskom magistralom do Šibenika dokazuje da je udaljenost najmanji problem, budući da smo se u koloni do Omiša, na kraćoj relaciji, znali vući više od dva sata.

Zato smo ovaj put, umjesto jugoistočno, krenuli sjeverozapadno. Otprilike smo znali što nas očekuje, ali se ni blizu nismo nadali tolikom izobilju uvala i šumovitih skrivenih plaža koje Splićani godinama zaobilaze.

Krenuli smo od Šibenika i kao pravi istraživači na "teškom" zadatku, prvo smo domaćina pitali za savjet. Klaudio Vuković, pomoćni trener NK "Šibenika" i bliski prijatelj našeg fotoreportera, bez puno razmišljanja nam je kazao koje dvije plaže obvezno valja posjetiti – Rezalište u Brodarici i Bilo.

Prvo kupalište nalazi se uz Jadransku magistralu na samom izlazu iz Krešimirova grada, svega 50 metara nakon skretanja za Zablaće.

Možda nam je prašnjavo parkiralište na Žnjanu u potpunosti snizilo kriterije, ali kada smo ugledali asfaltirano, uredno i besplatno parkiralište namijenjeno posjetiteljima plaže u Brodarici s 200 parkirnih mjesta za automobile i 39 parkirnih mjesta za motocikle, već smo na prvu bili oduševljeni.

Između parkirališta i kupališta nalazi se šetnica sa stolovima, klupama, hortikulturom te ugostiteljskim objektima za sve tipove gostiju, od onih koji traže bijele baldahine do onih koji žude za hladovinom trstike.

Dolaskom na kupalište naše kritičko oko nije moglo naći zamjerke jer je svojim sadržajem pogodno za djecu, mlade, stare te ljubitelje sportskih aktivnosti. Roditelji se s djecom mogu zabaviti na dječjem igralištu s mekanom podlogom, koje je od sunca zaštićeno velikom nadstrešnicom, a za one malo starije, tu su košarkaško i odbojkaško igralište te vježbalište na otvorenom.

Plaža Rezalište na Brodarici u potpunosti je opremljena tuševima, svlačionicama i sanitarnim čvorom, a prilagođena je osobama s invaliditetom.

Onima kojima nije potrebno toliko sadržaja, mogu se prošetati samo malo dalje šetnicom i izabrati puno mirnije uvale na kojima je jedina ponuda šljunak i more, koje, doduše, nije azurno, ali je sasvim zadovoljavajuće bistrine.

Uputili smo se dalje Magistralom prema Splitu u potrazi za skrivenim uvalama, premda smo se cijelo vrijeme mogli slobodno zadržati na Rezalištu, kupalištu kakvo Splićani dugo priželjkuju na Žnjanu.

Nakon svega pet minuta vožnje, još uvijek u Brodarici, uz cestu se nude sobe za samo deset eura po noćenju, što daje sasvim novu dimenziju ovom putovanju, koje bi za vrlo nisku cijenu moglo postati dvodnevni odmor. Vođeni time, imamo razlog više da pronađemo još pokoju plažu zbog koje se isplati krenuti u takvu avanturu.

Nije nam puno trebalo – nedaleko od Šibenskog mosta, s desne strane, ugledali smo manje parkiralište ispod borovine, odmah uz cestu. Budući da se u hladovini smjestilo nekoliko automobila, to nam je bio znak da se u blizini vjerojatno nalazi kakva skrovita plaža.

Instinkt nas nije prevario, a pronašli smo idealno mjesto za one kojima je miris borovine i zvuk cvrčaka dobitna kombinacija za odmor.

Premda je pristup malo otežan i na dnu vas ne čeka plaža, već poravnate stijene, mjesto nije idealno za obitelj s malom djecom, ali sigurno jest za one koji traže mir i samoću.

Nedugo nakon te bezimene i divlje uvale, ugledali smo ploču kampa Grebaštica Banovci, pa smo odlučili malo skrenuti s puta u mjesto.

Srećom, nismo se prevarili, a dočekale su nas male i šarmantne plaže i mulovi s čistim morem i polupraznim štekatima "beach" barova i kafića na šetnici.

Očito je da samo gosti obližnjih apartmana koriste sve ponuđene sadržaje, zato bi se valjalo na jedan dan sakriti i na takvim mjestima, koje putnici namjernici kao mi teško pronalaze.

Važno je napomenuti da je na svim nabrojenim mjestima bilo vrlo jednostavno pronaći mjesto za automobil, što je očito jedna od najvažnijih stavki vozačima.

Putujući dalje, konačno smo stigli do plaže Bilo, koju nam je naš domaćin iz Šibenika preporučio. Zbilja, kako nam je najavio, izgleda idilično, a do nje vodi strma cesta namijenjena isključivo pješacima. Jedina je mana što je nešto teže pronaći parkiralište uz cestu.

Ako ste se voljni potruditi, možete automobil i nešto dalje smjestiti te malo duže pješačiti, ali se isplati jer će vas takva azurna obala i više nego odmoriti od šetnje po suncu.

Budući da su nam kao reporterima, ali i kao ljubiteljima skrovitih plaža, one koje smo do tada pronašli bile i više nego dovoljne za ponovni odlazak prema Šibeniku, ipak smo odlučili pronaći još pokoju. I nije bilo teško.

Osim plaža u Dolcu, za koje bi se s Magistrale ipak trebalo spustiti u mjesto, posebno su nas razveselile dvije plaže u Marini, a nalaze se jedna nasuprot druge.

Tako možete birati između ulaska u mjesto ili parkiranja uz Magistralu, gdje će vas dočekati bistro more i turisti iz obližnjih apartmana. Ako vam se pak to ne sviđa, možete samo malo produžiti do Poljica i doslovno biti sami na jednoj od malih plaža ispod ceste.

Dalje možete nastaviti prema Seget Vranjici, Medenoj ili Čiovu, gdje ćete sigurno naći izobilje plaža na potpuno drugoj strani obale, koju većinom ne posjećujemo, osim ako nam vikendica nije u tom smjeru.

Premda smo više puta prolazili spomenutim putovima, nevjerojatno je koliko smo malo obraćali pažnju na skrovita mjesta sjeverozapadnije od Splita, a vjerujemo da to nije slučaj samo kod nas, nego i kod velikog broja Splićana kojima smo, nadamo se, barem malo pomogli u dilemi kamo će pobjeći idući vikend.