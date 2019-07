Svi se slažu kako je u noći sa subote na nedjelju najteže bilo u zaseoku Slavice u Bilicama. O tome je za Šibenski.hr posvjedočio i mještanin Drago Rajčić:

- Ljudi moji, ja imam 50 godina, i ovako nešto nisam ni blizu doživio. Vatra mi je došla doslovce šest metara do kuće. Plamen je bio toliko visok da je išao preko krova kuće. No, srećom vatrogasci su bili oko kuće i polijevali je vodom. Oni znaju kada treba reagirati i čekali su pravi trenutak kada reagirati. Uspjeli smo sve ugasiti i kuća nije oštećena- kazao je Rajčić.

Da je u noći sa subote na nedjelju bio pravi pakao potrdio nam je i načelnik Općine Bilice Josip Ćaleta-Car:

- Od dva u noći do četiri i po ujutro bio je doista period pakla. Vatra je lizala kuće iz tri pravca. To je bila teška borba s vatrenom stihijom. Hvala Bogu, sve je dobro završilo. A da budem iskren, malo je falilo da se sve pretvori u katastrofu. Srećom što smo na vrijeme primjetili da je vatra iz pravca Slavica prešla prema Carima i to sanirali. Ne želim ni pomisliti da je požar krenuo u dragu od škole prema Mikulandrićima. To bez kanadera ne bismo mogli obraniti i bilo bi 'ćao' - slikovit je bio načelnik Bilica.

- Onaj tko nije vidio pakao, vidio ga je sinoć. Vatra je bila brža od kanadera - tim riječima je apokaliptične scene požara u Bilicama u subotu navečer i u noći na nedjelju opisao Joško Radnić, pripadnik DVD-a Bilice.

Radnić i njegovi kolege borili su se s vatrom od subote od 16 sati, najprije u Dubravi, a potom i u Bilicama.

