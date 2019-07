Kistanje na plus 36. Tko to može izdržati?! Mogu oni kojima je ovo jedan od najsretnijih dana, dan za pamćenje.

Šest obitelji janjevačkih doseljenika dobilo je ključeve novoizgrađenih kuća u Novom naselju u Kistanjama i ugovor o najmu koji će ih mjesečno stajati tek simboličnu kunu, a od jeseni imat će u rukama i darovnicu kojom postaju 1/1 vlasnici kuća u koje su se upravo uselili.

Janjevci se osjećaju prevarenima: došli su s Kosova na poziv Franje Tuđmana, potaknuti obećanjem da ih čekaju stan i posao, a onda je uslijedila agonija duga čak 22 godine

Ovih šest odabranih obitelji stigle su u Kistanje bježeći pred ratom na Kosovu 1997. – 1999., a na trajno stambeno zbrinjavanje, koje im je hrvatska država obećala još kod dolaska, čekali su pune 22 godine.

U međuvremenu su bili korisnici tzv. privremeno zauzetih kuća srpskih izbjeglica koje su preuzeli na temelju Zakona o privremenom korištenju i upravljanju određenom imovinom.

Kad je zakon stavljen izvan snage, morali su napustiti privremeno zaposjednute tuđe kuće, kako bi one mogle biti vraćene njihovim izvornim vlasnicima, a Janjevci su smješteni u objekte koji dosad nisu mogli biti njihovo trajno stambeno rješenje.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje izgradio je sedam obiteljskih kuća površine od 34,54 do 116,70 kvadrata, ovisno o broju članova pojedine obitelji, a 10 tisuća četvornih metara zemljišta za njihovu gradnju darovala je Šibensko-kninska županija. I napokon, šest prvih doseljeničkih obitelji dobilo je ključ svog doma u ruke.

Razloga za slavlje imaju obitelji Tome Berišića, Marije Rucić, Sebe Ćibarića, Anastazije Macukić, Tome Glasnovića i Nikole Palića. Ključeve su im uručili šibensko-kninski župan Goran Pauk, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar i donačelnik općine Kistanje Roko Antić.

Za sve zbrinute obitelji, ipak, posao na uređenju njihova novog doma tek predstoji. Neki će se za to, poput Tome Berišića, pobrinuti sami, drugi će morati potražiti majstore. No, to njihovo zadovoljstvo ne može umanjiti jer ovo je kraj njihove nesigurnosti, ovim završava priča o korisnicima zauzete srpske imovine.

Njihov krov nad glavom više im nitko ne može oduzeti, nitko ih više ne može iseliti. Sve su to mnogočlane obitelji, a neki su, čekajući stambeno zbinjavanje, dočekali i unuke, poženili djecu i sad zajedno slave useljenje.

Marija Rucić ima sedmeročlanu obitelj, udovica je, živi s kćerkom i sinovom obitelji, a imala je nesreću da je njezina obitelj koristila kuću koja je bila predmet kupnje uz pomoć lažnih punomoći. Suprug joj je radio u Švicarskoj i svu su ušteđevinu uložili u tu kuću, računajući da će jednog dana biti njihova. No, kuća je naposljetku vraćena vlasniku koji ju je ubrzo prodao i sad će u nju biti smještena jedna srpska povratnička obitelj. A Marijin suprug u međuvremenu je poginuo, ovaj dan nije dočekao.

Svojoj susjedi iz Janjeva, kako sam reče, ključeve je uručio donačelnik Antić. Marija je u Kistanjama zadovoljna, a kako je drugima, veli, ne zna. Jest, mladi odlaze kao i iz drugih krajeva Hrvatske, traže posao, a možda bi tako i ona, priznaje, da je mlada.

Sebastijan Ćibarić ne skida osmijeh s lica. Dugo je čekao na ovaj dan, puno je muke i problema iza njega.

– Od beskućnika sam dogurao do kućevlasnika – zadovoljno će Sebo, koji ima šesteročlanu obitelj. Najavljuje najprije bojenje, a onda sve redom što ide. Država je napravila najnužnije – sanitarije, krov nad glavom, a sve one fine radove vlasnici će sami.

– Kao osnivač Doma zdravlja Knin, čije je ovo bilo zemljište, složili smo se da ovih 10 tisuća kvadrata damo Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje kako bi izgradili kuće za janjevačke obitelji. I lijepo je danas vidjeti prave efekte te odluke: šest novih kuća za šest obitelji za koje je ovo novi početak – kazao je na svečanom uručenju ključeva šibensko-kninski župan Goran Pauk.

– Čekali su 22 godine da trajno riješe svoju budućnost i svoj opstanak na ovom prostoru – dodao je državni tajnik Nikola Mažar, napominjući kako je u pripremi dokumentacija i parcelizacija za još 10 kuća i već idućeg ljeta 20 janjevačkih obitelji imat će svoje kuće, bit će njihovi vlasnici.

– Republika Hrvatska ovim zatvara poglavlje povrata imovine bivšim vlasnicima, ovim je 17 tisuća nekretnina vraćeno i sad se možemo okrenuti novim projektima i budućnosti – zaključio je Mažar.

Zamjenik načelnika općine Kistanje Roko Antić posebno je zahvalio županu na darovanom zemljištu i Središnjem državnom uredu na angažmanu u rješavanju "janjevačkog pitanja".

– Kistanje su lijepo mjesto za život, njegova je komparativna prednost blizina obale, unutar smo granica nacionalnog parka i imamo puno razloga vjerovati u bolje dane – optimistično je poručio Antić.