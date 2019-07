Požar kod Šibenika i dalje bijesni: jedan vatrogasac je ozlijeđen, kuće se brane na više lokacija; Dogradonačelnik Mileta: Noć će biti teška, buktinja se širi na 100 strana!

20:44 - Kako javlja reporter N1 televizije jedan vatrogasac na požarištu je lakše ozlijeđen. Prema informacijama N1 televizije, vatrogasac se nagutao dima.

20:12 - Na najvećem ovogodišnjem požaru u Hrvatskoj, koji je u subotu oko 13,30 sati planuo u Dubravi kod Šibenika situacija je daleko od idealne, piše Šibenski.hr.

Dapače, unatoč silnim naporima vatrogasaca na zemlji, kanadera i air tractora, pripadnika HV-a, Državnih intervencijskih postrojbi, vatra nije stavljena pod kontrolu.

Da stvar bude gora, zračne snage će zbog mraka vrlo brzo morati napustiti požarište:

- Noć će biti vrlo teška. Kuće se brane na vipe mjesta. Kod Vrtnog centra u Dubravi, u Lugovićima, Mihaljevićima... Vjetar tako puše da se situacija ne terenu mijenja praktički svakih 10 minuta. Rekao bih da vatra prijeti na 100 strana. Prema najnovijim podacima, požar je krenuo i prema vjetrenjačama na Trtru- izvijestio nas je Danijel Mileta, šibenski dogradonačelnik.

U svakom slučaju, pred gasiteljima i mještanima Dubrave i Bilica je besana noć...

19: 55 - Na požarište Južna Dubrava u subotu, 27. srpnja 2019. upućen je i četvrti Canadair CL-415 te je trenutačno na tom najvećem ovogodišnjem požaru angažirano sedam protupožarnih aviona iz PP NOS-a OSRH i 26 pripadnika Hrvatske voske, a nakon zračnih snaga područje požarišta nadletjet će i bespilotna letjelica Orbiter.

Ovo je ujedno prvi angažman kopnenih snaga Hrvatske vojske u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.

Zračne protupožarne snage od 14,30 sati neprekidno djeluju na dva požarišta u Šibensko-kninskoj županiji.

Nakon što je požar kod Drniša lokaliziran, i dodatne snage uputile su se na požarište Južna Dubrava kod Šibenija, gdje su trenutačno angažirana četiri Canadaira CL-415i tri Airtractora AT-802.

Kapetan posade prvog Canadaira pukovnik Goran Vlahović | Foto: HRZ / M. Karačić

Kapetan posade prvog Canadaira pukovnik Goran Vlahović kazao je kako se nakon punjenja goriva u bazi u Zemuniku odmah vraćaju na požarište Dubrava.

“Dajemo uistinu sve od sebe, no vatrena je fronta velika. Gašenje nam otežavaju dalekovodi te je teško blizu prići, a i vjetar čini svoje. Stvorio se veliki dim, a uz to radi se o borovoj šumi koja je dosta gusta. Ostajemo do mraka i nadamo se zaustavljanju vatrene fronte“, iznio je pukovnik Vlahović.

Pilot Airtractora AT-802 bojnik Kristijan Bilić, koji se vratio s požarišta kod Drniša nakon što je lokaliziran, kazao je kako na požarištu kod Šibenika najveći problem stvara promjena pravca vjetra te je također izrazio nadu da će do mraka biti stavljen pod kontrolu.

19:30 - Situacija na području Dubrave kod Šibenika, koju je u subotu oko 13.38 sati, zahvaljujući jakom vjetru koji je mijenjao smjer, zahvatio požar velikih razmjera, kakvog se dugo ne pamti na šibenskom području, iza 19 sati je nešto bolja. Prema prvim informacijama opožareno je oko 320 hektara terena.

- Stanje je nešto bolje nego što je bilo prije sat vremena. Na žalost, još uvijek ne možemo reći da je požar pod kontrolom jer se radi o dosta velikoj površini. Radi se o požarištima koja presijecaju prometnice, od autoceste do državnih i lokalnih, tako da imamo dosta problem oko prebacivanja snaga. Vatra je zahvatila gustu borovu šumu kojoj nije u svakom dijelu moguć pristup. Vatrogasci su uspjeli obraniti sve kuće, a kako će se situacija dalje razvijati zaista ne znamo s obzirom na vremenske prilike, izjavio je za HRT zapovjednik JVP Šibenik, Volimir Milošević.

18:44 - Prema informacijama iz Hrvatskog autokluba, autocesta između čvorova Pirovac i Vrpolje konačno je otvorena za promet. Podsjetimo, Dalmatina je u jednom od udarnih turističkih dana bila zatvorena oko dva i po sata zbog velikog požara kod Šibenika.

Kako se doznaje iz HAK-a, trenutačno je zbog požara zatvorena samo dionica ceste D-33 od Tromilje do skretanja za Perković i Dubravu.

18:24 - Situaciju sa velikog požara u Dubravi kod Šibenika iz prve ruke nam je opisao šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta kojeg smo zatekli u automobilu sa zapovjednikom šibenske Javne vatrogasne postrojbe Volimirom Miloševićem:

- Situacija nije pod kontrolom. Točnije, kuće su za sada obranjene, ali požar nije obuzdan uoči jakim vatrogasnim snagama i u zraku i na zemlji. Na terenu je i Hrvatska vojska, stožer Civilne zaštite, dolazi nam ekipa DIP-a iz Splita... Požar je zaista prevelik- kazao nam je Mileta.

Međutim, najvažnije je da su sačuvani ljudski životi i imovina:

- Tako je! Premda je bila spremna evakuacija 50- ak kuća u Dubravi. Najgore je bilo poviše Vrtnog centra i u Rupićima. Ljudi su bili obavješteni i spremni za evakuaciju, alo zahvaljujući sjajnom poslu naših vatrogasaca to nije bilo potrebno. Obranili su liniju i kuće- izjavio je Mileta.

18:07 - Na požarište Južne Dubrave kod Šibenika upućeno je 26 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, izvijestili su iz Ministarstva obrane.

Kopnene snage Hrvatske vojske angažirane su na požarištu Južne Dubrave kod Šibenika, gdje je u subotu, 27. srpnja 2019. iz vojarne u Benkovcu upućeno 26 pripadnika HKoV-a s tri vozila. Uz 120 vatrogasaca s 40 vozila, požar na toj lokaciji gase tri Canadaira CL-415 i tri Airtractora AT-802.

Letačke protupožarne posade nastavit će daljnja djelovanja i raspoređivati snage sukladno prioritetima i stanju na požarištima, a prema procjeni stanja na terenu u pripravnosti su i dodatne kopnene snage Hrvatske vojske.

17:58 - Vezano za veliki požar koji je u subotu poslijepodne izbio u Dubravi kod Šibenika oglasila se i Policijska uprava Šibensko- kninska

- Danas oko 13.40 sati u Dubravi kod Šibenika je izbio požar zbog kojega je zatvorena nerazvrstana cesta Šibenik-Dubrava-Perković, promet se odvija zaobilazno državnom cestom d-58, zatvorena je i autocesta A1 od čvorta Pirovac do čvora Vrpolje, promet se odvija državnim cestama D-27, D-8 i D-58. Posebno napominjemo da ovim požarom do sada nisu ugroženi ljudski životi niti imovina na tom području, a policijski službenici su na terenu posebno kroz regulaciju prometa, te stoga molimo vozače za posebnu pažnju i strpljenje- kazala je Marica Kosor, glasnogovornica šibensko- kninske policije, prenosi Šibenski.hr.

17: 13 - Na raspolaganju nam je 80 vatrogasaca s 50 vozila. Pomažu nam i tri kanadera, ali to u ovom trenutku jednostavno nije dovoljno da bismo obuzdali vatru. Požar je došao do naplatnih kućica u Dubravi na autocesti- kazao je Volimir Milošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Šibenik za Radio Ritam.

Prema najnovijim informacijama iz Hrvatskog autokluba (HAK) zbog požara je za sav promet zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Pirovac i Vrpolje u oba smjera te državna cesta DC33 od Tromilje do skretanja za Perković.

17: 01 - Situcija na požaru u Dubravi i dalje je vrlo ozbiljna. Vatra je, nošena jakim jugom, došla do naselja Rupići Gornji i kako doznajemo vatrogasci sve snage ulažu u obranu kuća kako ih ne bi zahvatla vatra. Dionica autoceste od čvora Šibenik do čvora Vrpolje i dalje je zatvorena za promet u oba smjera, a za promet je zatvorena i cesta Šibenik-Dubrava-Perković.

16:05 - Imamo situaciju da nam je prožar ozbiljan, prodire prema autocesti, gori gusta borova šuma, a gašenje otežava jako jugo. Digli smo sve zemaljenske snage, pa su stigli i vatrogasci iz Vodica, Skradina i drugih mjesta. Osim dva kanadera koja su stigla na gašenje nešto prije 14 sati, u gašenju iz zraka pomažu i dva airtraktora. Situacija je ozbiljna - rekao nam je prije nekoliko minuta zapovjednik JVP Šibenik Volimir Milošević, koji se nalazi s ostalim vatrogascima na terenu u Dubravi.

Zbog požara je od 16,01 sati za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Vrpolje u oba smjera.

Kuće zasad nisu ugrožene, iako je vatra došla na stotinjak metara od nekih objekata. Vatrena fronta proteže se od Dubrave, prema Vrtnom centru i autocesti.

PRVA VIJEST

Oko 13:38 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Južne Dubrave, javlja Šibenski.hr.

Na intervenciju su izašli pripadnici JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zablaće, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Perković, DVD Bilice, DVD Zaton, DIP Šibenik, DVD Grebaštica s 16 vozila i 41 vatrogascem, obavijestili su na stranicama Županijske vatrogasne zajednice.

U 14,45 sati gašenju požara priključile su se i zračne snage s dva kanadera.

Izbio je još jedan požar kod Šibenika i širi se prema autocesti. Sve snage su na terenu, rekao je za N1 zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, Volimir Milošević, dodavši da velik problem vatrogascima u gašenju čini jaki vjetar koji puše.