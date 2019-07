Tata na porodiljnom: upoznajte Šibenčanina koji je iskoristio dva mjeseca dopusta kako bi bio najbolji roditelj svojim kćerkicama; 'I ja sam dojio moju malu Tonku! Nitko me nije zafrkavao da sam papučar...'

'Na svako dite do sedme godine života otac ima pravo na svoja dva miseca dopusta, koje može i ne mora iskoristiti. Problem je što to rijetko tko zna, a ni ne možeš tako jednostavno saznati ako ne pokucaš na prava vrata i ne informiraš se'

Ako je tko utjecao na statističke podatke šibensko-kninske podružnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u dijelu koji se odnosi na broj očeva na takozvanom roditeljskom dopustu, makar kad je riječ o Šibeniku, onda je to svakako šibenski naj-tata Ivan Bašić, zaposlenik šibenske gradske uprave.

Što zbog svojeg posla u kojemu je u stalnom kontaktu s ljudima, a što zbog činjenice da je aktivan i na području politike (tajnik je Županijske organizacije SDP-a) pa je i na taj način izložen oku javnosti, malo tko ne zna da se Bašić netom vratio s dvomjesečnog roditeljskog dopusta.

Tako su neki i doznali da po slovu zakona očevi mogu koristiti takvu pogodnost u jednom od najosjetljivijih i najzahtjevnijih razdoblja roditeljstva, pa su u gradskoj upravi dvojica Bašićevih kolega trenutno na takvoj vrsti dopusta. Još dvojica se pripremaju za isti potez.

– Na svako dite do sedme godine života otac ima pravo na svoja dva miseca dopusta, koje može i ne mora iskoristiti. Problem je što to rijetko tko zna, a ni ne možeš tako jednostavno saznati ako ne pokucaš na prava vrata i ne informiraš se. Moja je supruga Ivana otprije znala za tu opciju, pa u mojem slučaju nije bilo puno razmišljanja. Mlađa kći Tonka, koja je netom napunila 16 mjeseci, nikako se nije mogla priviknuti na baka-servis, pa sam, silom prilika, odlučio iskoristiti svoja dva miseca roditeljskog da nekako prebrodimo to razdoblje do odlaska u jaslice.

Nije to nikakav problem kod normalnog radnog okruženja i normalnog poslodavca koji, naravno, izdaje odobrenje za porodiljni. Mi se i dalje služimo tim izrazom. Samo, kažem, za to se malo zna. Nakon što su vidjeli mene, u mojoj su firmi bili odlučniji. Masu ljudi me je zvalo kako bi provjerili kako to ide. Zanimali su se znači li to da se ženin porodiljni skraćuje. Stvar je u tome da to uopće ne utječe na dužinu majčinog porodiljnog dopusta. Moja je supruga "odradila" svoju godinu dana porodiljnog. Ovo je ekstra pogodnost za zaposlene roditelje, a plus toga odlično je šta se povećala naknada koju isplaćuje socijalno. Umjesto dosadašnjih najviše 2700 kuna, odnedavno je to oko 4000 – precizira Bašić.

Tako se šibenski otac na porodiljnom zadnja dva mjeseca nauživao u odrastanju svoje Tonke, ali i šestogodišnje kćeri Rafaele, koja bi povremeno, umjesto odlaska u vrtić, jednostavno ostala kod kuće kako bi se aktivno družila s tatom i sestrom.

– Najlipše mi je bilo zadnjih sedam dana. Lipo bi se ustali i doručkovali, popija bi kavu i s njih dvi oša na more. Rafaela bi se kupala, a ja bi se zabavlja s Tonkom. Kasnije bi se vratija kući, mlađu bi stavija leć, a starijoj bi upalija televiziju da gleda crtiće, skuva bi ručak i taman bi došlo tri ure, kad bi se žena vratila s posla. Nisam iša okolo na kave, a nije me bilo ni briga – govori tata.

Na pitanje je li bio izložen standardnoj šibenskoj zafrkanciji, u kojoj je još uvijek uvriježen izraz "papučar" za sve one koji ne prakticiraju staromodnu podjelu kućanskih poslova, bio je odlučan:

– Nije me niko zafrkava na taj način jer ljudi s kojima se družim nisu takvi. Nama je to možda u ovoj sredini malo čudno, ali u ekipi u kojoj se krećem nije to ništa neobično. Nisam obavlja baš sve poslove koje odrađuje žena, iako nije da u meni nema suport. Istina, ima nekih stvari koje ne volim radit, i onda to ostavim. Eto, ne volim se robom bavit, prat i višat robu...

Znaš koja su mi tri najlipša dana u životu? Kad mi se rodila prva ćer, druga ćer i kad sam kupija perilicu suđa! Za suđe prat trebalo me je natravat, al kad je stigla perilica – odjedanput je cili život posta lakši. Sad je teška svađa oko toga ko će složit suđe...

Al dobro, dogovorimo se nekako. Mi smo u ovoj sredini skloni dosta poslova pribacit na žene i shvaćamo to zdravo za gotovo. Valjda je to tako u genetskom kodu. Ali da svaki muškarac može i mora pomoći ženi u svakodnevnim poslovima, to smatram sasvim normalnim. Vrime je da očevi preuzmu svoju ulogu. Nisu više ćaće, kao nekad, po cili dan u polju, pa ih ni ne vidiš jer jedini moraju privriđivat u obitelji. Danas roditelji jednako pridonose, a žene još uvik imaju više posla po kući – mišljenja je Ivan.

Rodiljni dopust smatra povlasticom u kojoj, ako se obaveze pravilno raspodijele, to može biti i odmor i radost i jedinstvena prilika da se što više bude s djecom.

– Smatram da bi očevi trebali više biti uključeni u odgoj djece. Oko tog odgoja stvara se velika fama, a ustvari samo treba biti prirodan. Imam jednu anegdotu oko dojenja moje Tonke, pa u šali znam kazati da sam je dojio misec dana. Kao sićušna beba od oko dva i pol kilograma nije se uspijevala dovoljno nahraniti, pa bi često spavala, a kako je supruga kod obiju kćeri inzistirala na dojenju, odlučili smo se na interventnu mjeru – izdajanje i hranjenje Tonke na špricu

Ivana bi izdojila mlijeko, a ja bi preko šprice hranio Tonku. Da je to ispravno, kasnije su nam potvrdili i iz udruge "Roda" i naše patronažne sestre, za koje imam samo najlipše riči. Sve su super žene. Tako smo prebrodili tih misec dana, nakon kojih je Tonka ušla u fazu samostalnog sisanja. Sad je polako skidamo s majčinog mlijeka zbog dinamike života. Eto, takvi se trenuci ne zaboravljaju.

Ni Rafaela pritom nije zapostavljena. Nikada je nisam odveo u vrtić a da je pred vratima nisam poljubio. I ona mene. Ako me slučajno nešto omete, pa zaboravim – ja se vratim. Ili se ona vrati – ako joj se to dogodi. To je naša rutina. Sitnice su to, moje sitnice. A svako ima svoje i lipo ih se sićati – zaključio je Ivan.

Svake godine sve ih je više Od Anite Škugor Kodžoman, voditeljice šibenske podružnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, doznali smo da je broj očeva na roditeljskom dopustu od ove godine u Šibeniku u značajnom porastu. Do početka lipnja prijavio se 21 otac. Cijele prošle godine bilo ih je 26, a pretprošle 22. U Kninu su se u ovoj godini do sada prijavila trojica (lani su tijekom cijele godine bila trojica, a preklani četvorica), u Drnišu jedan (lani četvorica, a 2017. godine jedan), a u Vodicama dvojica (prošle godine su bila petorica, a pretprošle četvorica).

Dok se žena ne vrati s posla... – Najlipše mi je bilo zadnjih sedam dana. Lipo bi se ustali i doručkovali, popija bi kavu i sa njih dvi oša na more. Rafaela bi se kupala, a ja bi se zabavlja s Tonkom. Kasnije bi se vratija kući, mlađu bi stavija leć, a starijoj bi upalija televiziju da gleda crtiće, skuva bi ručak i taman bi došlo tri ure, kad bi se žena vratila s posla. Nisam iša okolo na kave, a nije me bilo ni briga – govori tata.