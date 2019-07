Lako je kad ti je ćaća Nediljko Dujić: šefu županijskog HDZ-a kćer školovao Gradski parking, a zaposlio HEP; Dujić šokirao odgovorom o njenoj budućnosti: Ona pakira kofere, jer ovo je država za kriminalce!

Ana Dujić mlada je žena, trenutno zaposlena u HEP-u (točnije, šibenskoj Elektri), iako joj je školovanje na dvogodišnjem privatnom studiju u Dubrovniku platila njezina bivša tvrtka Gradski parking Šibenik. Nezadovoljna plaćom u GP-u, Ana je, iako ju je školovao GP, prešla na znatno bolje plaćen posao u Elektri.

– Lako joj je kad joj je ćaća Nediljko Dujić – odmah su skočili neki stranački kolege šibensko-kninskog županijskog šefa HDZ-a, koji su se potrudili u javnost plasirati priču kako Gradski parking nije Anu Dujić samo školovao, nego joj je plaćao i ispite (?!).

Ana nije javna osoba, kako to ističe njezin otac, pa interes javnosti za ono što ona radi proizlazi prije svega iz njezina prezimena i rodbinske povezanosti s čelnim čovjekom županijskog HDZ-a. A lokalni HDZ-ovci, nezadovoljni svojim stranačkim šefom, udaraju tamo gdje najviše boli. Što pokazuje da biti kći lokalnog moćnika ima svoje prednosti, ali i mane...

– Neću dopustiti da moja djeca budu taoci moga posla – već je ranije poručivao Nediljko Dujić kad je bio javno prozivan zbog nepotizma. A što kaže sada kad njegova kći postaje, nažalost, medijska tema?

– Moja kći pakira kofere i odlazi u Irsku. Ovo je država za kriminalce. Neka se piše što se piše. Moje dijete može biti sretno samo ako kupi jednosmjernu avionsku kartu za Irsku. Odlazi jer ne želi biti talac probisvijeta koji sisaju ovu državu – revoltirano je "ispalio", očigledno ogorčen na sve što se u hrvatskom društvu događa i ovako se reflektira na njegovu obitelj.

Zamolili smo ga za kontakt s Anom, no on je to odlučno odbio uz obrazloženje:

– Ana nije javna osoba, ona ne daje izjave. Točno, punoljetna je i sama o tome može odlučivati, ali ja vas uvjeravam da ona ne želi razgovarati o tome. Uostalom, pitat ću je, i ako odluči drugačije, dat ću joj vaš broj da vam se javi.

Naravno, Ana Dujić nije se javila. Pakira li se doista za Irsku, vidjet ćemo uskoro. U međuvremenu smo zatražili očitovanje o ovom slučaju od direktora šibenskog Gradskog parkinga (GP-a) Gorana Bulata.

– U toj priči nema ništa sporno – odmah nam je kazao Bulat.

– Gradski parking d.o.o. je u 2014. donio Strateški plan upravljanja u kojem je, između ostalog – kaže direktor – navedeno da radi na kontinuiranom praćenju i vrednovanju svojih zaposlenika, ulaže u edukaciju zaposlenika te nagrađuje i stimulira konkurentnost među zaposlenicima. Od 2014., kad je došao na poziciju direktora, do danas, u skladu sa spomenutim Strateškim planom, ova je gradska tvrtka educirala i doškolovala brojne mlade djelatnike, i sa zadovoljstvom popratila profesionalni rast svakog od stipendiranih, ističe Bulat.

– Kolegica koju spominjete – dodaje – dobila je priliku, kao i mnogi drugi djelatnici, školovati se po jednakim uvjetima ugovora o stipendiranju i stručnom usavršavanju koji sklapaju s tvrtkom. Dobila je priliku za dodatno školovanje – veli Bulat – jer tvrtka evaluira rad i afinitete svojih djelatnika, i kroz dodatno školovanje omogućuje im profesionalni rast u skladu s vizijom i misijom tvrtke. Ana je iskazala interes za nastavak školovanja i to joj je omogućeno.

Direktor šibenskog Gradskog parkinga napominje da svi ugovori za edukaciju i stipendiranje podrazumijevaju obvezu povrata sredstava isplaćenih na ime troškova školarine samo u tri slučaja: ako radnik ne položi ispite u roku, odnosno sam otkaže ugovor o radu, ili dobije zakoniti otkaz ugovora o radu zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa prije završetka studija. A to se u slučaju Ane Dujić nije dogodilo, jer je iz Gradskog parkinga otišla tek nakon završenog studija.

Inače, da se ne bi spekuliralo kako je Ana Dujić dobila stipendiju zbog činjenice da joj je otac čelnik županijskog HDZ-a, Bulat navodi da je GP u zadnjih deset godina školovao 21 djelatnika, od kojih je tvrtku napustilo njih petero, i to u zadnje četiri godine. Za Anino školovanje Gradski parking je uplatio 9200 kuna ukupno, odnosno, godišnja školarina na studiju Odnosa s javnošću Sveučilišta Dubrovnik, koji je pohađala, iznosila je 4600 kuna. Sve dodatne troškove Ana je, tvrdi Bulat, podmirivala sama, a GP nije imao nikakvih drugih troškova osim školarine.

Naposljetku, "budući da djelatnici GP-a imaju nisku neto plaću, koja je u 2018. iznosila svega 4950 kuna, i jedna je od nižih u gradu Šibeniku, tvrtka se nije odlučila vezivati svoje djelatnike ugovornim obvezama nakon završenog školovanja".

Naprotiv, Bulat smatra da je takvim širokogrudnim odnosom, susretljivošću tvrtke prema djelatnicima koji pokazuju želju za napredovanjem i dodatnim školovanjem, a tvrtka od njih zauzvrat ništa ne traži, nastojao GP učiniti dodatno atraktivnom tvrtkom za svoje zaposlenike i time smanjiti odljev kadrova iz GP-a.Uvjerava nas, također, da su pod istim uvjetima stipendirali mnoge zaposlenike, sasvim neovisno o njihovoj stranačkoj pripadnosti ili angažmanu.

Dujića, međutim, već neko vrijeme prozivaju zbog nepotizma i zloupotrebe političke pozicije za osobne interese. Sve je počelo s prvim danima ožujka i otvorenim pismom sada već bivšeg člana HDZ-a Roka Antića, koji je bio čelnik kistanjskog HDZ-a, a još uvijek je tamošnji donačelnik općine iz reda pripadnika hrvatske nacionalnosti.

Antić je javno optužio Dujića za nepotizam i klijentelizam. Ili, sasvim precizno, za zapošljavanje dvojice nećaka iz skradinskoga kraja na području Kistanja, u tamošnjem Vodovodu, a na štetu malobrojnog kistanjskog stanovništva koje ionako rijetko ima priliku za posao. Na to se nadovezalo i zapošljavanje kćeri u Elektri, supruge u Cestama Šibenik, gdje je Dujić bio član Nadzornog odbora...

U intervjuu za Šibenski list Dujić je optužbe nazvao dezinformacijama. Kazao je da su njegovi nećaci zaposleni u Vodovodu prije 18 mjeseci, a da on već dvije godine nije u Skupštini Vodovoda. Da je njegova supruga devet godina bila na Zavodu za zapošljavanje prije negoli je dobila posao u Cestama Šibenik, gdje on u to vrijeme, tvrdi, nije bio u NO-u.

A na upit o zapošljavanju kćeri, navodno kao glasnogovornice, u HEP-u, odnosno Elektri Šibenik, objasnio je da je primljena na temelju javnog natječaja, i to kao referentica s višom stručnom spremom. Ako se poštovala zakonska procedura, a jest, rekao je, nema ni jednog razloga da se zapošljavanje njegove kćeri dovodi u vezu s njim. Već samo javno propitivanje o tome doživio je kao da ga se tretira državnim neprijateljem.

– Moja djeca nisu neprijatelji sustava i imaju pravo zaposliti se u skladu s propisanom procedurom... – ljutito je rekao u intervjuu za Šibenski list.

Na upit zašto se ljuti ako je sve regularno, zar ne razumije da je javna osoba i da mora biti spreman i na neugodna pitanja, žestoko je zapucao:

– Je, ljutim se zato što se mene pita za javni natječaj, obmanjuje se i laže, dok drugi zapošljavaju ljubavnice, po tri-četiri, i nitko ih ništa ne pita. I neću odgovarati na ova pitanja. Neka se provjeri. Zašto nitko nije to isto pitanje postavio dok je sa srednjom stručnom spremom moja kći prodavala karte na Autobusnom kolodvoru... Sada ima i visoku stručnu spremu, a s višom se zaposlila. Moja je kći diplomirala na Veleučilištu u Šibeniku, ekonomistica je i promociju je imala prošli vikend na Dubrovačkom sveučilištu. Što god kojekakvi podvaljivali, moja kći će se javiti na prvi natječaj koji bude raspisan bilo gdje, sukladno s njezinom visokom stručnom spremom. Ima pravo na to i nitko joj neće osporavati da živi punim plućima u ovom društvu – žestoko je uzvratio Dujić.

No, ta će izjava ubrzo postati top-tema i obilježiti Županijsku skupštinu, kojoj je upravo Nediljko Dujić predsjednik. Mnogi su županijski vijećnici htjeli znati tko je misteriozna osoba koju Dujić javno optužuje za zapošljavanje ljubavnica, a nitko je ne proziva zbog toga. Dujić "inkriminiranog" nije otkrio, a branio se tezom da je intervju dao kao predsjednik ŽO HDZ-a, a ne Županijske skupštine, te je ponovio kako njegova obitelj, kumovi, prijatelji i znanci neće biti taoci njegova posla.

– Ako se pokaže da je itko tko je sa mnom u krvnom srodstvu zaposlen mimo zakonske procedure, stojim vam na raspolaganju za sve. Ja želim da rade i vaša djeca, da se zaposle sva naša djeca. I nisam aludirao na jednu osobu kad sam spomenuo ljubavnice, nego na cijeli splet ljudi koji često dolaze do mene radi posla... – relativizirao je svoje prijašnje riječi i dodao:

– Ja ne zapošljavam, a ako bilo tko ima dokaze da sam pogodovao nekomu kod zapošljavanja, ili da sam mogao pomoći, a nisam htio, samo recite, stojim vam na raspolaganju. Ja želim svakom djetetu pomoći... Kao što svatko od vas želi dobro svojoj djeci, tako i ja želim svojoj. A tko mene proziva? Oni koji su me godinama maltretirali zbog svog posla i sva im se politika svela na dobivanje što bolje lokacije za štandove i štekate.

Na kraju se vijećnicima požalio da njegova djeca ne mogu proći gradom zbog kojekakvog polusvijeta i kriminalaca kojima je on stao na put...