Ovaj dalmatinski grad postaje pravi turistički hit, ali začudo cijene nekretnina još ne luduju; Kvadrat prosječnog stana košta od 1000 do 1500 eura; Priliku su već prepoznali brojni stranci...

Šibenik je prekrasan grad kojeg svako malo netko “otkrije”, tako ga je nedavno novinarka britanskog Evening Standarda preporučila kao nevjerojatnu kombinaciju prirode, jer se nalazi pored dva nacionalna parka, i povijesti. Šibenik je nazvala manje poznatim jadranskim draguljem od Dubrovnika i Hvara.

No koja je situacija s tržištem nekretnina u Šibeniku? Vladaju li ovdje vrlo visoke cijene kao u Splitu, Dubrovniku i u Hvaru? Naše je istraživanje pokazalo da one nisu ni blizu drugim poznatim turističkim gradovima. Naime, dok Šibenik doživljava svoj turistički rast, nekretninski procvat još ga ne prati u istoj mjeri, a tomu je više razloga, piše novac.hr.

Nema novogradnje

- Promet nekretninama u Šibeniku dijametralno je suprotan turističkom bumu grada. Nekretnine u Šibeniku uglavnom kupuju samo domaći ljudi i to većinom putem kredita, a kupoprodajne cijene su u prosjeku od oko 60.000 - 100.000 eura.

Stara jezgra je atraktivna, ali je to manji prostor i radi se o nekoliko ulica i takve nekretnine su već dulje u turističkom najmu. Dakle, ne možemo govoriti o značajnom prometu nekretninama ili vrtoglavim prodajnim cijenama niti u tom dijelu Šibenika - kaže Divna Bulat iz agencije Domus nekretnine, specijalizirane za Šibensku rivijeru.

Također, u Šibeniku na tržištu gotovo i nema novogradnje, izuzeci su primjerice manje zgrade Šubićevac i budući projekt na Vidicima. Prosječni stanovi stoje od 1000 eura/m² do najviše 1500 eura/m², a ako je stan u lošijem stanju, cijena renoviranja kreće se oko 300 eura/m².

- Uvijek naglašavam da je tražiti jedno, a dobiti drugo! Pogledate li na oglasnicima, tražene cijene se mogu činiti visoke i za Šibenik, no realno je da ostvarene kupoprodajne cijene doista nisu visoke za jadransku obalu. Tržište nekretnina je pritom živo i transakcija ima - dodaje Dina Bulat.

Situacija je, kaže ona, nešto drugačija u prigradskom dijelu grada na lokacijama Podsolarsko, Žaborić i Brodarica. U Žaboriću, koje je desetak kilometara od centra Šibenika, ima dosta novogradnje na tržištu i to visoke kvalitete, znatno više nego prije 10-ak godina.

Kupci na tržištu su i stranci, kao i domaći ljudi koji rade ili su radili vani, pritom je barem jedan bračni drug iz Hrvatske ili iz regije. Kupaca ima iz svih dijelova Europe - iz Češke, Poljske, Slovačke, Nijemaca, Norvežana, Austrijanaca.

Brodarica

U Žaboriću i sličnim mjestima cijena novogradnje se kreće od 1700 do 2200 eura kvadrat. Uglavnom se prodaju apartmani od oko 60 kvadrata s terasom. Prvi red do mora može biti i do 2700 eura/m². U Brodarici su cijene novogradnje od 1600 do 1800 eura.

- Vrijeme Šibenika tek dolazi za koju godinu razvojem nekih područja grada - zaključuje ona.

Šibenska rivijera - najzdravije cijene na obali Jadrana

Za razliku od Šibenika, cijene na Šibenskoj rivijeri su ipak više, ali u usporedbi s nekim drugim područjima na obali, i nisu previsoke. Na ovom području najveći promet nekretninama je u Vodicama u kojima se novogradnja može naći za od 1500 do 2000 eura/m².

Trenutna ponuda nekretnina na Šibenskoj rivijeri su apartmanske zgrade i obiteljske kuće - novogradnje koje su puno bolje kvalitete nego prije desetak godina i imaju dosta bogatu opremu.

U Srimi je novogradnja u ponudi od 1600 do 2200 eura/m². Prvi red do mora može biti i viši, tako se u jednoj zgradi koja je u gradnji traži do 3000 eura/m².

Posebna su priča kuće koje se na ovom području dosta traže - dvoetažne dvojne s bazenima i dvorištem. Njihove su cijene oko 180.000 - 250.000 eura.

U Primoštenu nekretnine vrijede kao “suho zlato”, kaže Dina Bulat, jer ih i nema na tržištu. Ako bi se i našao neki stan ili kuća u novogradnji u prodaji, za kvadrat bi se tražilo najmanje 2000 eura. No, dodaje ona, i u takvim okolnostima među hit lokacijama na našoj obali kao što su Hvar i Dubrovnik - Primošten je najjeftiniji na tržištu.

- Općenito Šibenska rivijera ima najzdravije cijene na obali, nisu toliko visoke kao na Dubrovačkom području, Splitu, Zadarskoj rivijeri. Na Šibenskoj rivijeri cijena starogradnje je niža od novogradnja odnosno ne rastu joj cijene znatno - kaže Dina Bulat.

Višu cijenu drži i Murter gdje se cijene kreću u novogradnji od 2200 do 2800 eura/m² te Pirovca 1400 - 1800 eura/m². Pirovac je mjesto koje u zadnje vrijeme ulaže u sebe, a na tržištu ima i nešto novogradnje u ponudi te mu raste popularnost. Mjesta vezana uz Prokljansko jezero, Bilice, Zaton i Raslina imaju niže cijene od ostatka Šibenske rivijere. Cijene zemljišta su oko 50 eura za kvadrat.