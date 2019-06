Most: Hoćemo Thompsona u Kninu za Oluju. Zbog zarade!; Gradonačelnik: Dosta više. To košta 600.000 kuna!; Oglasio se i pjevačev menadžment

Thompson u Knin, Thompson iz Knina.

Uvijek ista priča koja se sustavno reciklira u povodu obljetnice "Oluje": treba li Marko Perković Thompson imati placet na Knin u prigodi obljetnice "Oluje" u Kninu, ili se 5. kolovoza može obilježavati u Zvonimirovu gradu i uz druge glazbenike?

Nije malo onih koji misle da nema prave "kninske fešte" bez Thompsona. Nekima su razlozi ideološko-politički, a nekima sasvim komercijalni. No, može li se nastup Marka Perkovića Thompsona u prigodi obljetnice "Oluje" u Kninu razumjeti samo kao pitanje angažmana glazbenika s visokim komercijalnim učinkom za grad? Kninska gradska vijećnica Marija Ćurić vjeruje da može i da treba, jer, to je, kako tvrdi, na korist svih, i poduzetnika i građana, i samoga grada Knina. Upravo zbog toga vijećnica Mosta u kninskom Gradskom vijeću Marija Ćurić obratila se gradonačelniku Marku Jeliću s pismom provokativnog naslova: "Tko se boji nastupa Thompsona na obilježavanju obljetnice 'Oluje' u Kninu?"

Zbilja, zar se netko zbog straha odlučio na taj dan promijeniti glazbeni repertoar kninskog završnog koncerta u povodu godišnjice "Oluje"?

Knin živi samo ta dva dana

– Dosad je samo Thompson uspio na obljetničkom koncertu u povodu "Oluje" okupiti sto tisuća posjetitelja, što je donijelo značajne financijske efekte i lokalnim poduzetnicima i gradu Kninu, koji je ta dva dana živio punim plućima – tvrdi vijećnica Ćurić, koja se i sama već deset godina bavi poduzetništvom i vrlo dobro, kaže, zna kako ljudi žive i kakvo je stanje u gradu.

A ono je žalosno, uvjerava nas i zato se odlučila pismom apelirati na gradonačelnika, ako nije odveć kasno, da promijeni svoju odluku i vrati Thompsona u Knin 5. kolovoza. Iz komercijalnih, a ne političkih razloga. Thompson u Kninu 5. kolovoza iz čisto komercijalnih razloga?

– Upravo tako – uvjerena je Marija Ćurić.

– Jer Knin, nažalost, živi tek dva dana u godini, dan prije, i na sam dan "Oluje", i to je za sve poduzetnike, ugostitelje, trgovce, iznajmljivače jedinstvena prilika da nešto zarade. A pokazalo se da u Knin ljudi masovno dolaze samo ako nastupa Thompson.

Lani su završni koncert u Kninu, u povodu 23. obljetnice "Oluje", imali Miroslav Škoro i Lidija Bačić, i okupilo se, govori vijećnica, jedva dvije-tri tisuće ljudi, uglavnom domaćih, Kninjana, i sve je to izgledalo otužno. Inače, zadnje dvije godine u povodu "Oluje" Thompson je nastupao u Slunju i Glini.

– Činjenica je da je Marko Perković Thompson nastupao u Kninu na obilježavanju "Oluje" 2015. i 2016. i na njegovim se koncertima okupljalo između 50 i 100 tisuća posjetitelja.

Zadnje dvije godine, 2017. i 2018., nastupali su razni drugi izvođači i nitko od njih nije uspio dovesti na glavni kninski trg više od par tisuća ljudi, a tijekom dana, 5. kolovoza, Knin je osim državnih dužnosnika, posjetilo samo nekoliko stotina posjetitelja iz drugih dijelova Hrvatske – napominje Ćurić.

Mostova vijećnica ne prihvaća argumentaciju za neangažiranje Thompsona koja se svodi na njegovu visoku cijenu.

Ništa on nas ne košta, baš ništa

– To nije točno! – tvrdi.

– Thompson sa svojim pratećim bendom nastupa besplatno na obilježavanju "Oluje", a domaćin, recimo, Grad Knin, dužan je samo osigurati novac za najam pozornice, razglas, videoekran, zaštitne ograde i zaštitare, što se sve pokriva s oko 200 tisuća kuna. Nedobronamjernima se i taj iznos može učiniti velikim – napomenula je u pismu kninskom gradonačelnku Marku Jeliću.

– Međutim, treba znati kako je Grad Knin na obilježavanju 23. godišnjice "Oluje", za nastup dvoje pjevača, platio iznos od 125 tisuća kuna, te za najam pozornice, razglasa, videoekrana dodatnih 166 tisuća, što ukupno iznosi gotovo 300 tisuća.

A Grad u svom proračunu ima stavku od 600 tisuća kuna koja je isključivo za troškove proslave "Oluje", i još nekoliko stotina tisuća kuna dobije od Ministarstva hrvatskih branitelja. Prema tome, navodi u pismu gradonačelniku Mostova vijećnica, zar ne bi bilo svrhovitije za Grad, njegove poduzetnike i građane, da se organizira koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će privući između 50 tisuća i stotinu tisuća posjetitelja, koji obično provedu cijeli dan i veći dio noći u Kninu.

To je jedinstvena prilika za Knin da pokaže sve svoje prirodne, kulturne, ugostiteljske i smještajne potencijale desecima tisuća gostiju iz cijele Hrvatske, BiH i inozemstva. Promidžba na licu mjesta!

Ćurić vjeruje da bi "svaki pametni gradonačelnik koji želi dobro svome gradu i njegovim građanima" odmah angažirao Thompsona za ovakvu prigodu, ne obazirući se ni na kakve ideološke pritiske s bilo koje strane.

– Jedino mi ostaje nadati se kako je takav i gradonačelnik Marko Jelić – zaključila je Ćurić na kraju pisma koje je ovih dana uputila kninskom gradonačelniku i dobila tek kratki odgovor: "Nismo stupili u kontakt s Thompsonom"!

Ma dajte, svake godine uvijek isto...

Što na sve to kaže gradonačelnik Marko Jelić, je li njega strah nastupa Thompsona u Kninu na obljetnicu "Oluje" ili se Grad naprosto "pruža koliko se može pokriti"?

– Svake godine u isto vrijeme od iste grupe ljudi radi se atak na mene i grad. Umjesto odgovora na to, citirat ću Marka Twaina: "Nekad je bolje da šutiš i da ljudi misle da si budala nego da prozboriš i potvrdiš da si budala!"

To je gradska proslava, ističe ipak, nakon citata, gradonačelnik.

– I ono što Grad organizira nastojat ćemo napraviti najbolje što možemo i na najvišoj razini, a to je program koji u osnovi dominantno i jest namijenjen građanima Knina.

Mi sami financiramo taj program, ne financira ga država, i razumije se da činimo koliko financijski možemo podnijeti. Thompson je za koncert 2015., za troškove pozornice i prateće tehničke usluge, tražio 300 tisuća kuna. A već 2016. ti su troškovi bili veći od 600 tisuća kuna!

Mi u proračunu Grada imamo rezervirano 600 tisuća kuna za obilježavanje "Oluje", ali to nije samo jedan događaj, to se ne odnosi samo na završni koncert, nego na seriju događanja vezanih uz obljetnicu koja se obilježava od 20. srpnja pa sve do 30. kolovoza – objašnjava Jelić.

Ove godine ponovno će za Kninjane i sve njihove goste, 5. kolovoza navečer na glavnom gradskom trgu, pjevati Miroslav Škoro, "a tko još uz njega, vidjet ćemo", pomalo će zagonetno gradonačelnik Knina. No, to nije glavno pitanje, ponajmanje presudno za grad Knin, pomalo će revoltirano Jelić, odbijajući da mu se to pitanje iz godine u godinu nameće kao sudbinsko za grad.

– To mora prestati, Dan domovinske zahvalnosti, Dan "Oluje" i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, dan je zajedništva, i pokušajmo ga napokon tako i slaviti, zajedno i bez nepotrebnih prijepora – poručuje.

Tomislav Čolak: Nema više ni mimohoda... – Prije smo na proslavi "Oluje" u Kninu imali stotinu tisuća ljudi, sada jedva dvije tisuće. Slagali se mi ili ne slagali s Thompsonom, on ljude okuplja, u gradu ima veselja, šušura, a to i je smisao proslave. Taj dan nije u Kninu bitan sam Thompson, nego ono što je on počeo simbolizirati nakon godina masovnog okupljanja u Čavoglavama. Sada bez Thompsona nema slavlja, nema ljudi, sve djeluje otužno. A zašto se ne bi na to gledalo komercijalno, pogotovo u gradu iz kojega se ljudi sve više iseljavaju, i kojem treba pomoć svake vrste. Znam da nas neće Thompson spasiti, ali bolje je s njim nego bez njega – kazao nam je kninski vijećnik u Skupštini Šibensko-kninske županije i čelnik udruge branitelja u Kninu Tomislav Čolak, posebno izražavajući nezadovoljstvo što na dan "Oluje" u gradu više nema ni mimohoda.