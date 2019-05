Šibenskog liječnika sa zagrebačkom adresom prenerazio lažni djelatnik groblja: Zamalo me cijelu noć zatočio! Skandalozno se ponašao, pljuvao na pod, prijetio fizičkim sukobom...

Groblje svete Ane, najstarije šibensko gradsko groblje, koje je uređeno i blagoslovljeno prije točno 191 godinu, spomenik je nulte kategorije, i to je jedan od razloga zbog kojega se, za razliku od drugih posljednjih počivališta u Šibeniku, zaključavaju masivna kovana vrata na njegovu ulazu.

Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik zatražila je i ishodila za to pismenu suglasnost Grada Šibenika. Drugi razlog ograničavanju prilaza groblju jest njegova lokacija uz Tvrđavu svetog Mihovila, šibensku atrakciju koju tijekom cijele godine, a posebno u ljetnim mjesecima, svakodnevno obilaze stotine turista.

Neki od njih su, u pokušaju ulaska na tvrđavu bez plaćanja ulaznice ili čiste radoznalosti i dokolice, znali svraćati i na obližnje groblje, ne vodeći previše računa o pravilima ponašanja.

Glavobolju upravi "Čempresa", gradskoj tvrtki koja gospodari posljednjim počivalištima, znala je zadavati raskalašena mlađarija koja je na Svetoj Ani gotovo kampirala, puštala glasnu glazbu, trčala po groblju i ostavljala gomile otpada, ali i stariji, nedolično odjeveni posjetitelji koji bi na mjesto pijeteta prema pokojnim Šibenčanima dovodili i pse, a grobnice pod starim čempresima su im služile za – prostirke i piknike!

Kako bi onemogućili takve scene na groblju, a rodbini blagopočivajućih ipak osigurali pristup grobnicama njihovih najmilijih, "Čempresi" su uveli praksu zaključavanja ulaznih vrata na groblje tijekom turističke sezone i povjeravanja ključeva zaposlenicima na ulaznoj porti Tvrđave svetog Mihovila.

No, da idealnog rješenja nema, odnosno da se i takva odluka može zloupotrijebiti, osjetio je na vlastitoj koži dr. sc. Anton Krnić, koji se elektroničkom poštom obratio upravi "Čempresa" i našoj redakciji te upozorio na nemilo iskustvo koje je u ponedjeljak poslijepodne doživio na groblju.

– Kao posjetitelj groblja svete Ane, gdje leže moji najmiliji i gdje redovito plaćam grobno mjesto, oko 17.45 sam otišao obići grobove svoje obitelji i naišao sam na lokot na vratima. Tu se slučajno našao djelatnik, koji se nije htio predstaviti, negdje u šezdesetima, s prosijedom kraćom bradom i proćelav, u trenirci i tenisicama, koji me propustio da uđem, ali je zaključao za nama i rekao da ne zna točno kad će se vratiti da bi me pripustio da iziđem. Također se i skandalozno ponašao, pljujući na pod dok govori, a kad sam mu to prigovorio, još mi je zaprijetio i fizičkim sukobom. Srećom sam ostao miran i izbjegao fizički obračun na zaključanom groblju, te sam u roku od svega pet minuta ostavio cvijeće na grobovima i požurio k izlazu s groblja. Taman tada je došao do izlaza i spomenuti djelatnik koji me je ipak propustio da iziđem, ali mi je rekao da bi me ostavio zaključanog na groblju da sam bio došao koju minutu poslije. Komentirati ovo što se danas dogodilo na ovom šibenskom groblju, vjerojatno nije ni potrebno, već vas molim da me informirate o poduzetom – poručio je Krnić u svom e-mailu.

Na njegovu je predstavku osobno odgovorio Joško Vuković, direktor "Čempresa" (na slici iznad), gotovo isto što je kazao i nama.

Vuković je upozorio da djelatnici njegove gradske tvrtke u ponedjeljak poslijepodne nisu imali nikakvih službenih poslova na groblju svete Ane i da osoba koja se prema posjetitelju ponijela krajnje nedolično nije zaposlenik "Čempresa". S obzirom na prilično detaljan opis, direktor je posumnjao kako se radi o bivšem zaposleniku tvrtke.

– Sudeći po opisu, očito je riječ o nekadašnjem djelatniku koji je u mirovini već nekoliko godina, ali samoinicijativno još uvijek odlazi na groblje, uzima ključ ulaznih vrata na porti Tvrđave svetog Mihovila te se neprimjereno odnosi prema posjetiteljima, viče, psuje i slično. U nekim slučajevima znade odjenuti i jaknu ili košulju s logom "Čempresa" predstavljajući se kao zaposlenik. Stoga sam se dr. Krniću ispričao zbog neugodnosti koju je doživio, a djelatnike Tvrđave svetog Mihovila obavijestit ću da obrate posebnu pozornost na ponašanje bivšeg zaposlenika prigodom posudbe ključeva. Ako se sličan incident ponovi, protiv njega ćemo poduzeti raspoložive mjere zbog lažnog predstavljanja, dovođenja drugih osoba u zabludu i nanošenja štete ugledu tvrtke – zaključio je direktor Vuković.