Makljaža u noćnom klubu: u četiri ujutro razbijali po lokalu, napali policajce, prijetili vlasniku i ozlijedili maloljetnog gosta

U ranim jutarnjim satima nedjelje došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kninskom noćnom klubu 'No One', popularnom okupljalištu poklonika 'cajkaške' glazbe.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u Policijskoj postaji knin, zbog sumnji da su počinili kazneno djelo napada na policijske službenike PU šibensko-kninske, te kaznena djele prijetnje, oštećenja tuđe stvari i nanošenja tjelesne ozljede, pritvoreni su 29-godišnjak i 26-godišnjak, oba iz Knina, te je protiv njih podnesena kaznena prijava.

- Osumnjičeni mladići su 26. svibnja oko četiri sata ujutro u ugostiteljskom objektu u Kninu remetili javni red i mira. U lokalu su se u tom trenutku kao gosti, izvan službe, našla i dva policijska službenika. Policajci su pokazali službene značke i krenuli u uredovanje, a u obavljanju njihove službene dužnosti uporabom sile pokušali su ih spriječiti 29-godišnjak i 26-godišnjak. Tom prilikom ova dva mladića razbila su staklo na ulaznim vratima ugostiteljskog objekta u vlasništvu 28-godišnjeg muškarca. Uz to, 29-godišnjak se sumnjiči i za ozbiljne prijetnje upućene vlasniku lokala, a 26-godišnjak za nanošenje tjelesne ozljede 17-godišnjem maloljetniku koji je kao gost u to vrijeme bio u lokalu – kazala nam je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.