'Sinko moj, nisi ti za grobara, pao si na psihotestu!': Tomislava život nije mazio, rano je ostao bez oca i majke, posla u struci nema, pa se javio na natječaj pogrebnog poduzeća; No, tek tu počinju problemi...

Natječaj "Čempresa' za dva grobara trajao je od 12. veljače do 12. ožujka, a u uvjetima je stajalo kako je potrebna samo završena osnovna škola, bez radnog iskustva, kaže ŠupeTomislava poznajem od malena i upoznat sam s tragedijom njegovih roditelja. Ljudski sam mu kazao da posao grobara nije za njega, da je mlad i nedovoljno stabilan za rad u 'Čempresima', tvrdi direktor VukovićNa moje pitanje koji su razlozi da sam odbijen na natječaju, direktor Vuković mi je kazao da nisam prošao na psihotestu. Kad sad ga izvijestio da psihologinja tvrdi suprotno, uznemirio se te mi kazao da to nije ni važno, veli ŠupeSvakakvih strašnih situacija se u tom poslu čovjek nagleda. Nije lako kad moraš skinuti čovjeka koji se objesio i staviti ga u lijes. Za to grobar mora biti izuzetno čvrsta i psihološki stabilna osoba, ističe Vuković

Tomislava Šupu, 23-godišnjeg mladića iz malog mjesta Tromilja, nadomak Šibenika, sudbina nije mazila. Prije sedam godina, još kao srednjoškolac, ostao je bez oca, a prošle godine, također od tumora na mozgu, preminula mu je i majka.

Nakon doživljene obiteljske tragedije i gubitka roditelja, Tomislav danas živi s djedom i sestrama u kući u Tromilji, a kao i njegovim brojnim vršnjacima na prvom mjestu mu je cilj da pronađe radno mjesto kako bi sebi osigurao životnu egzistenciju.

Završio je srednju školu za elektromehaničara, a kako do sada nije bilo prilike da se zaposli u struci, kaže, spreman je raditi bilo koji posao da bi preživio.

Stoga je, govori nam nam Tomislav, bez puno razmišljanja prije tri mjeseca podnio molbu za radno mjesto grobara na natječaj šibenskog Pogrebnog poduzeća "Čempresi". Nadao se da će ga primiti za grobara, jer su se tražila dva djelatnika. Međutim, ne samo da nije primljen, dodaje Tomislav, nego mu je ni krivome, ni dužnome, direktor "Čempresa" Joško Vuković natovario policiju na vrat. To je bio razlog, kaže nam, da ovaj svoj slučaj preko medija podijeli s javnošću.

- Natječaj "Čempresa" za dva grobara trajao je od 12. veljače do 12. ožujka ove godine, a u uvjetima je stajalo kako je potrebna samo završena osnovna škola, bez radnog iskustva na ovim poslovima. Prvi sam predao molbu, odmah drugi dan, a do kraja trajanja natječaja javila su se još četvorica kandidata. Svi zajedno smo zatim pozvani na Zavod za zapošljavanje gdje smo pisali psihotest i obavili razgovor sa psihologinjom.

Početkom ovog mjeseca poštom mi je na kućnu adresu stiglo rješenje iz "Čempresa" u kojemu je stajalo da nisam izabran u uži krug za radno mjesto grobara, bez dodatnog obrazloženja. Nekoliko dana kasnije do mene su stigle kuloarske priče direktora Joška Vukovića da nisam primljen iz razloga što sam pao na psihotestu. Otišao sam točnost informacija provjeriti direktno kod psihologinje na Zavod i ona mi je kazala da sam test normalno riješio i da sam zadovoljio - rekao nam je Tomislav Šupe.

Proteklog utorka, odlučio je samoinicijativno otići do direktora Vukovića i od njega iz prve ruke dobiti službeno obrazloženje zbog čega nije dobio posao grobara.

- Na moje pitanje koji su razlozi da sam odbijen na natječaju, direktor Vuković mi je kazao da nisam prošao na psihotestu, što ne odgovara istini. Kad sam ga izvijestio da psihologinja tvrdi suprotno, uznemirio se te mi kazao da to nije ni važno, jer ionako za grobare neće nitko biti primljen. To je rekao, iako natječaj nije poništen. Kako je u međuvremenu raspisan i natječaj za djelatnika održavanja zelenila na groblju, direktoru Vukoviću sam rekao da sam donio i želim predati molbu za to radno mjesto. On mi nije dozvolio da predam molbu, rekavši mi kako nema šanse da budem primljen ni na to radno mjesto. Tijekom razgovora bio sam pristojan, nenasilan, ni jednom nisam povisio ton, a direktor Vuković je vikao, mlatarao rukama, bojao sam se da će me i fizički napasti. Počeo me tjerati iz zgrade i odjednom ničim izazvan mobitelom je pozvao policiju. Sjeo sam vani na klupu i za deset minuta stigao je policajac Jure Teskera i njegov kolega. Oni su mi uzeli podatke iz osobne iskaznice, zapisali broj mobitela. Rekli su mi da je sve u redu i otišli nakon pet minuta - ispričao nam je Tomislav Šupe.

- Pozivam direktora Joška Vukovića da javno objasni činjenicu zašto je raspisivao natječaj za dva grobara kad na kraju nitko nije primljen, iako su kandidati ispunjavali uvjete. I zašto je zvao policiju i stvorio mi bez razloga i povoda neugodnosti kao da sam neki kriminalac i probisvijet - ogorčeno je poručio Tomislav Šupe.

A što o svemu kaže prozvani Joško Vuković, direktor "Čempresa"?

- Grobar je specifično zanimanje i za taj posao raditi, osobe moraju biti psihički i fizički spremne. Istina je da se na raspisanom natječaju nije tražilo iskustvo za ovo radno mjesto. Međutim, zbog specifičnosti posla petorica prijavljenih kandidata bila su podvrgnuta psihološkom vještačenju na Zavodu za zapošljavanje. Ponavljam, ne može svatko biti grobar. Svakakvih strašnih situacija se u tom poslu čovjek nagleda. Nije lako kad moraš skinuti čovjeka koji se objesio i staviti ga u lijes. Za to grobar mora biti izuzetno čvrsta i psihološki stabilna osoba. Stoga je psihološko vještačenje kandidata bilo vrlo bitno. Nakon tog vještačenja, sa Zavoda za zapošljavanje je stigla dokumentacija da se za trojicu kandidata preporučuje grobarski posao, a za dvojicu da se manje preporučuje. Među tom dvojicom bio je Tomislav Šupe - obrazložio je direktor Joško Vuković.

Dodaje da je Tomislavu, kad je došao kod njega u ured, pokazao tu dokumentaciju, ali on nije želio prihvatiti tu činjenicu.

-Tomislava poznajem od malena i upoznat sam s tragedijom njegovih roditelja. Ljudski sam mu kazao da posao grobara nije za njega, da je mlad i nedovoljno stabilan za rad u "Čempresima" i da može pronaći bolji i manje zahtjevniji posao negoli je to grobarski. A on je uporno inzistirao da ga zaposlim. Nakon što sam mu tri puta kazao da napusti prostorije poduzeća, on je to odbio, pa sam bio primoran pozvati policiju - veli Joško Vuković, dodajući kako će od trojice kandidata koji su ostali u užem krugu za grobara, zaposliti njih dvojicu početkom ljeta.