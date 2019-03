U crkvi u Vodicama postavili križ s probodenim fetusima s kojih se slijeva krv! Evo što o morbidnom djelu kažu autor i lokalni župnik

U ovo korizmeno vrijeme, nekonvencionalan križ postavljen je ispred oltara župne crkve sv. Križa u Vodicama. Na bijelom križu je pet otvora u obliku srca, a u njima leže lutke fetusa probodeni čavlima, dok se iz fetusa krv slijeva niz križ. Na vrhu, pak, križa crnim slovima je napisano - 'Krv njihova iz zemlje k meni vuče'.

Ovakav križ u vodičkoj crkvi izazvao je buru komentara na društvenim mrežama. Dio vjernika i oni građani koji smatraju da svaki začeti fetus ima pravo na život pozitivno se izražavaju o poruci i simbolici koju ovaj križ šalje prema javnosti, dok su njime s druge strane zgroženi brojni zagovornici prava na pobačaj, ali i dio građani koji su protiv abortusa.

- Ovo je naš protest prema dozvoljenom pobačaju i ubijanju nerođene djece - kaže autor i postavljač križa s fetusima Josip Jole Mateša, inače, praktični vjernik i član Crvkvenog pjevačkog zbora u vodičkoj župi Našašća sv. Križa.

Postavljeni križ, dodaje Mareša, još je jedan naš kršćanski vapaj za obranom nerođenog djeteta i očuvanju dostojanstva ljudskog života.

- Svaki začeti embrij mora imati pravo na život. Od 1987. godine kada je u bivšoj Jugoslaviji donesen zakon o pravu na pobačaj, u Hrvatskoj je na ovaj način ubijeno 650 tisuća nerođene djece, a od samostalnosti Hrvatske do 2015. godine još 214 tisuća. Hrvatskom narodu time prijeti izumiranje. Bijeli križ koji smo postavili simbolizira nevinost svih tih nerođenih žrtava, a pet srdašca sa fetusima probijenih čavlima iz kojih teče krv simbolizira pet rana Isusa Krista na Križu za čije se Uskrsnuće ovih dana pripremamo, dvije na rukama, dvije na nogama i onu koju mu je rimski vojnik Surlica zadao kopljem.

Natpis 'Krv njihova iz zemlje k meni vuče' je citat i Biblijske knjige postanka, s kojim se poručuje da Jahve ne ostavlja, več prihvaća svu onu dječicu koju su njihovi roditelji odlučili u začeću umoriti - rekao nam je Josip Jole Mateša, vodički poduzetnik, pjesnik i umjetnik, poznat po izradi Božićnih jaslica u crkvama i na javnim površinama

Vodički župnik don Franjo Glasnović nije bio voljan za bilo kakav komentar.

- Ante, ja sam u korizmi, u molitvi i u razmišljanjima. To je sve što ti mogu reći, a to sam rekao i drugima koji su me zvali - kazao je don Franjo Glasnović.

Ni u Šibenskoj biskupiji nisu željeli komentirati križ u vodičkoj crkvi. Prema riječima Ive Kronje, voditelja Ureda za informacije, to je isključivo u nadležnosti vodičkog župnika don Glasnovića, te se otac biskup Tomislav Rogić ne želi u to miješati. Međutim, kako doznajemo, među brojnim vjernicima u Vodicama ima protivljenja ovakvom instaliranom križu.

Znatni dio vjerničkih puka iz tog razloga u ove korizmene dane uopće ne ide u crkvu, ni na mise bdijenja ni na ostala euharistijska slavlja, a neće ni ubuduće, kažu nam, sve dok se Jolin križ ne ukloni iz crkve.

- Kako je napravljen, ovaj križ šalje poruku koja ima težinu i aktualnost. No, smatram da takvome nije mjesto u crkvi ispred oltara u ovo preduskršnje vrijeme. Za vrijeme korizme primjereni su simboli koji pozivaju na post, odricanje, obraćenje. Već prvoga dana kada je križ bio postavljen, bio sam protiv toga, a mojem stavu pridružili su se i drugi mještani koji svakodnevno idu u crkvu - kazao nam je 35-godišnji vjernik iz Vodica koji je inzistirao na anonimnosti.

Razgovarali smo s još nekoliko ljudi bliskih Crkvi, ne samo iz Vodica, i svi redom tvrde kako je ovaj križ nešto što do sada nije viđeno, i da je kao takav u suprotnosti s propisanim liturgijama bogoslužja u katoličkoj crkvi. Na društvenoj mreži grupe 'Vodičanke i Vodičani' pokrenuta je anketa s pitanjem - je li se slažete da treba ukloniti križ iz crkve na kojemu su fetusi iz koje se cijedi krv?

- Pokrenuli smo anketu kako bi opipali puls građana i do sada se 97 posto anketiranih izjasnila za uklanjanje križa iz crkve. Autor križa često se poziva na slobodu. A njegovom slobodom umjetničkog izražavanja ugrožava se sloboda odabira. Kao kršćanka smatram da je Crkva odgojna ustanova koja šalje poruke i djeluje na mišljenje sviju nas i naše djece. Kako instalaciju ovog križa objasniti djetetu, koje će, primjerice, primiti prvu pričest. Na koji način mu objasniti pobačaj. Autor križa, ujedno, povezuje svoju instalaciju sa aktualnim zakonom. Smatram da se politika i crkva ne smiju miješati - kazala je Mateja Ivoš, administratorica grupe 'Vodičanke i Vodičani'.