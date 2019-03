Novoj ravnateljici NP Krka već se ljulja fotelja? Hrvatska braniteljica s doktorskom titulom podnijela tužbu: U ovom su slučaju grubo prekršeni zakoni!

Nakon što je u javnost dospjela informacija da je Nella Slavica (na slici dolje), novopečena ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka, bila istovremeno članica HDZ-a i HNS-a, čini se da za nju nastupaju novi problemi i da bi, ovisno o odluci suda, mogla i ostati bez te pozicije.

Naime, prije desetak dana na Upravnom sudu u Splitu zaprimljena je tužba doktorice znanosti Ljiljane Zmijanović, jedne od kandidatkinja za ravnateljicu NP Krka, kojom traži poništenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o imenovanju Slavice na taj četverogodišnji mandat.

U tužbi koju je Ljiljana Zmijanović podnijela preko svoga supruga, odvjetnika Branimira Zmijanovića, navodi se da ona smatra da je rješenje o imenovanju Nelle Slavice grubo kršenje njezinih prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenog hrvatskog branitelja.

U tužbi piše i da u rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park Krka, koje je potpisao ministar Tomislav Ćorić, nigdje ne piše ni jednom riječju je li se tko od kandidata pozvao na pravo nezaposlenog hrvatskog branitelja, niti je "obrazloženo iz kojih razloga to pravo prednosti nije uvaženo".

Zmijanović se poziva na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u kojem je propisano da su javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača država prilikom zapošljavanja na temelju javnog natječaja obvezne dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom dragovoljcu Domovinskog rata.

– Proizlazi da se ministrova odluka temelji na zaključcima Povjerenstva, pa se treba pitati tko su članovi Povjerenstva i koje su njihove stručne i druge kvalifikacije i kompetencije da zaključe o tome koje su karakteristike, osobine, stručnost ili druga sposobnost prevagnule da se imenuje upravo odabrana kandidatkinja. Zapisnik o tome, kao i onaj o provođenju razgovora s kandidatima, uskraćen nam je, odnosno nedostupan je, pa se i u tome vidi subjektivnost, a ne objektivnost postupanja Povjerenstva, tako da i dalje ostaju posve skriveni motivi i kriteriji ocjenjivanja odabrane kandidatkinje – navodi se u tužbi Ljiljane Zmijanović.

Za sve one koji se pitaju koliko je i gdje to Zmijanović bila u Domovinskom ratu, navodimo dio njezina životopisa u kojem piše da je od 1. siječnja 1992. godine do 24. lipnja 1993. godine bila vojnikinja, odnosno brigadna izvidnica, te da je u borbenom sektoru MORH-a provela 482 dana. Također stoji i da je obučena za rukovanje ručnim raketnim bacačem RPG, da ima pilotski ispit te da je ronilac s "dvije zvjezdice po CMAS-u".

- Očekujem da će tužba biti riješena u skladu sa zakonom, jer smatram da su u ovom slučaju grubo prekršeni zakoni Republike Hrvatske, a posebno Zakon o hrvatskim braniteljima. No, čak i da stavimo na stranu tu okolnost, pogledajmo moje referencije i referencije kandidatkinje koja je izabrana. Jedina sam kandidatkinja s doktoratom koja se javila na natječaj, imam 17 objavljenih međunarodnih znanstvenih radova, i umjesto da sad pišem poglavlje knjige s nobelovcima, a bila sam pozvana, ja se moram "valjati u ovom blatu". Po zvanju sam doktorica društvenih znanosti – polje ekonomija, završila sam poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" te obranila doktorsku disertaciju "Održivo integralno upravljanje zaštićenim područjima". U NP Krka radila sam 12 godina, do 2009. godine, na rukovodećim pozicijama. Pa što bih ja više trebala imati da budem stručna za tu poziciju po njihovu sudu? Završen Oxford, Cambridge...? – pita se dr. sc. Ljiljana Zmijanović, dodajući da je tužbu podnijela sukladno uputi o pravnom lijeku rješenja o imenovanju, i to zbog bitne povrede postupka.

Hoće li takve povrede zaista biti i utvrđene i hoće li rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park Krka, o kojem se toliko govori, naposljetku i biti poništeno, odlučit će Upravni sud u Splitu.