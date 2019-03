Epidemija svraba usred Dalmacije?! Zaraza uočena na vrtićkoj djeci, istražili smo ima li mjesta panici...

U neznanju su velike oči. Ta se parafrazirana narodna mudrost može primijeniti na vijest da se u šibenskim gradskim vrtićima pojavila epidemija svraba. Istina je da je takvih slučajeva bilo, no budući da se radi o najviše sedmero od gotovo tisuću vrtićke djece kod kojih su uočeni simptomi bolesti, onda, po riječima Maje Gulin, ravnateljice Dječjeg vrtića "Šibenska maslina", zaista nema razloga za paniku.

- Svrab je bolest koja se među narodom nazivala šuga, a sam spomen šuge i asocijacija na kugu izazvala je među ljudima strah i nelagodu, što je donekle i razumljivo ako se pođe od pretpostavke da mnogi ne znaju da je zapravo riječ o kožnom osipu koji izaziva jedna vrsta grinje, a liječenje ne podrazumijeva nikakvu drastičnu terapiju - veli ravnateljica.

Baš zbog toga, dodaje, u cilju prosvjećivanja i suzbijanja panike, u svakom su dječjem vrtiću roditeljima podijeljeni edukativni materijali, kontaktiran je Zavod za javno zdravstvo, epidemiolozi su obišli vrtiće, a sanitarna inspekcija sastavila izvješće.

- Razloga za uznemirenost stvarno nema - kategorična je Gulin.

Što, pak, kažu u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije? Je li prisutnost svraba na ovom području kontinuirana ili se radi o "izvanserijskoj situaciji"?

Voditeljica Odjela epidemiologije ZZJZ Ankica Parat Baljkas, dr. med., spec. epidemiologije, potvrđuje da je svrab, odnosno scabies, zarazna, parazitska kožna bolest koju uzrokuje parazit (grinja) latinskog naziva Sarcoptes scabiei.

- Klinički se manifestira intenzivnim svrabom, iritacijom kože, pojavom intradermalnih kanalića i osipa koji je lokaliziran na predilekcijskim mjestima. Prenosi se izravnim dodirom, rijetko preko rublja ili posteljine. Svrab je najintenzivniji noću i u toplini, a danju se smanjuje. Lezije su izražene na šakama, između prstiju, na podlaktici, u prednjem pazušnom naboru, na trbuhu, unutarnjim stranama bedara, dojkama i penisu. Bolest se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Za prenošenje bolesti potreban je intiman, dulji kontakt s bolesnom ili infestiranom osobom - pojašnjava dr. Parat-Baljkas, naglašavajući da redovito održavanje osobne higijene ne sprječava dobivanje svraba ako je postojao kontakt s infestiranom osobom.

Bolest se, kaže epidemiologinja, pojavljuje na svim kontinentima, u svim zemljama i svim dobnim skupinama.

- Posljednjih mjeseci u Hrvatskoj se bilježi 200 do 300 slučajeva mjesečno. U Šibensko-kninskoj županiji, u 2017. godini smo imali prijavljenih 35 slučajeva scabiesa, u 2018. godini ukupno 55 slučajeva, a od početka 2019. godine do danas 23 prijave scabiesa, podjednako iz svih dijelova Županije - precizira voditeljica Odjela epidemiologije ZZJZ Šibensko-kninske županije.

Mjere osobne higijene, odnosno redovito kupanje i iskuhavanje rublja su važne, ali one, po njezinim riječima, ne sprječavaju pojavu bolesti ako osoba dođe u duži, bliski kontakt s infestiranom osobom.

- Obvezna je prijava bolesti. Rano postavljanje dijagnoze i učinkovito liječenje bolesnih i istovremena profilaksa kod kontakata temeljne su i najznačajnije mjere suzbijanja. Ne smiju se zanemariti mjere osobne higijene, ali one same bitno ne utječu na suzbijanje scabiesa. U kolektivu treba aktivno tražiti oboljele. Dezinsekcija nije učinkovita, niti se preporučuje. Posteljinu treba iskuhati, prekrivače dati na kemijsko čišćenje ili na vjetrenje tijekom 2-3 dana, što ubija parazita. U liječenju svraba postiže se potpuni uspjeh ako se pravilno provede. Do sada nije poznata rezistencija uzročnika na antiskabijesna sredstva - zaključuje epidemiologinja.