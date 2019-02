'Neće mene lupit auto': iako su zbog velikog građevinskog zahvata ukinuti pješački prijelazi, građani se uporno drže starih navika, pretrčavaju cestu, hodaju po kolniku... A što radi policija?

Ni poprilično gust promet ni ploča s velikim natpisom "obilazak" i nacrtanim smjerom koji pokazuje gdje se ulica može prijeći ni otežani hod, zbog čega se mora koristiti štakom, nisu omeli šezdesetogodišnjeg Šibenčanina da Ulicu Stjepana Radića, od Erste banke do Poljane, prijeđe na mjestu na kojem je svojedobno bio iscrtan pješački prijelaz.

No, izbrisan je prije četiri mjeseca kada su počeli radovi na uređenju Poljane i izgradnji troetažne podzemne garaže, kao i nekoliko susjednih, između Perivoja Luje Maruna i Poljane, Poljane i Ulice fra Stjepana Zlatovića prema tržnici, te prijelaz kod kazališta.

- Ništa se vi ne brinite. Ja ću preko ulice polako, kada na semaforu bude crveno za automobile. Neće grom u koprive - samouvjereno govori ovaj Šibenčanin zakoračivši na kolnik i ignorirajući, naravno, ploču s natpisom "obilazak".

Ovaj slučaj, međutim, nije usamljen. Štoviše, od kada je u listopadu prošle godine Poljana postala gradilište te je ograđena visokom metalnom ogradom, a napravljena je i nova regulacija prometa, stotine pješaka svakodnevno krše nova pravila te ugrožavaju sigurnost prometa i svoj život izlažu opasnosti.

I dok jedni redovito, iz znatiželje da vide kako odmiču radovi na glavnom gradskom trgu, proviruju kroz ogradu gradilišta i hodaju uz sam rub kolnika, na nekim mjestima udaljeni samo 30-ak centimetara od vozila koji prometuju jednom od glavnih gradskih ulica, drugima očito ne pada na pamet da promijene svoje pješačke rute i navike. Mnogi su revoltirani činjenicom da su oko Poljane ukinuta čak četiri pješačka prijelaza, a napravljen je tek jedan novi - onaj između Starog pazara i trgovine Tommy.

- Pa što mislite kuda ćemo prolaziti? Da dođem do banke, tamo kod bivšeg kina Tesla moram ići okolo naokolo do pješačkog na Vanjskom pa preko parka dolje do banke… U ovom gradu na pješake ionako nitko ne misli. A ova situacija oko Poljane potrajat će još više od godinu dana. Ne želim preko ceste pretrčavati između vozila, poštujem prometnu signalizaciju, ali mislim da je ipak trebalo napraviti više pješačkih prijelaza dok se na završe radovi na Poljani, jer će netko nastradati - ljutito objašnjava mlađa žena dok s djetetom u kolicima prelazi preko zebre.

Problema su svjesni i u šibenskoj gradskoj upravi. Pomoćnik pročelnika za komunalne poslove Nino Vrcić, diplomirani inženjer prometa i inženjer građevine, koji je uime Grada Šibenika kao investitora radova na Poljani svakodnevno na terenu i u koordinaciji s izvođačem tvrdi kako je novu regulaciju prometa s obzirom na gabarite i položaj gradilišta u središtu grada bilo pravo umijeće napraviti.

- Naša je intencija bila da se pješački koridori što više udalje od gradilišta. Dvadesetak sam godina po gradilištima i znam, koliko god sve nastojite osigurati, da se nesreće uvijek događaju. Uvijek vam nešto može pasti, srušiti se, a bilo je važno osigurati i prilaz gradilištu. Zato smo išli s takvom regulacijom prometa da pješake udaljimo od Poljane, iako smo svjesni navika, ali i potreba ljudi zbog čega se uvijek traži najkraći put da dođete do nekog mjesta. Eto, u sljedećih 45 dana na Poljani će biti montirane dvije toranjske dizalice - jedna na rubu Poljane kod parka, a druga kod kazališta. Imajući i to u vidu, kao i cjelokupno sagledavanje gradilišta i svega što će se tu dalje raditi, željeli smo, ponavljam, pješačke koridore kanalizirati što dalje - objašnjava Vrcić i dodaje kako je na sadašnju prometnu regulaciju utjecao i sustav semafora i činjenica da je riječ o vrlo staroj tehnologiji zbog čega, primjerice, nije bilo moguće uskladiti sustav i napraviti novi pješački prijelaz između trgovine mobilnog operatera A1 i Perivoja Luje Maruna, što bi na neki način bila zamjena za izbrisani prijelaz kod Erste banke.

Ipak, jedna stara zebra možda bi opet mogla biti vraćena. Riječ je o prijelazu od đardina do bivšeg kino "Tesla", no to je, prema Vrcićevim riječima, još uvijek u fazi "varenja".