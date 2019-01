Roditelji iz Brodarice bijesni: 'Djeca su nam se našla usred talačke krize, istraumatizirana su, a ravnatelj kaže da je riječ o - performansu!?'

Nakon što je u ponedjeljak ujutro domar Osnovne škole "Brodarica", 49-godišnji Goran Macura, zaključao školsku zgradu prije početka nastave, ne puštajući nastavnike i profesore unutra, o ovome slučaju oglasila se PU šibensko-kninska.

– Provedenim policijskim izvidima na okolnosti događaja u Osnovnoj školi "Brodarica" utvrđeno je da se tom prilikom 49-godišnjak zaključao u prostorije osnovne škole te oblijepio plakatima ulazna vrata i dio hodnika škole, izvodeći performans kojim je htio privući pažnju medija i ukazati na, po njemu, nepravilnosti u toj osnovnoj školi, bez namjere da bilo koga ugrozi.

S obzirom da je, u konzultaciji s Općinskim državnim odvjetništvom u Šibeniku utvrđeno da opisano ponašanje nema obilježja kaznenog djela niti prekršaja, o ovom događaju će biti izviješteno nadležno Državno odvjetništvo – stoji u priopćenju PU šibensko-kninske.

Kao što smo već pisali o ovom slučaju, domar Goran Macura odlučio se na ovaj čin kako bi upozorio da je bio izložen navodnim pritiscima oko reizbora ravnatelja osnovne škole u Brodarici, odnosno da mu se prijetilo gubitkom radnog mjesta ako kao član Radničkog vijeća svoj glas ne bude htio dati Maji Morić, protukandidatkinji dosadašnjeg dugogodišnjeg ravnatelja Emila Božikova.

Stoga, smo pitali glasnogovornicu policije Maricu Kosor je li policija pokrenula istragu protiv osoba koje su navodno prijetile domaru Macuri oko reizbora ravnateljske funkcije.

– Ne, policija u tom smjeru nije pokrenula istražne radnje jer to ne može po službenoj dužnosti. Domar škole morao je podnijeti kaznenu prijavu protiv osoba koje su mu prijetile, ako je toga bilo. A on kaznenu prijavu policiji nije podnio – kazala je Kosor.

Je li nesankcioniranjem domara Macure koji je svojim činom postao udarna vijest i u svim nacionalnim medijima, policija zapravo minorizirala ovaj slučaj.

Nakon što se domar u utorak vratio u školu na svoje radno mjesto, kao da se ništa nije dogodilo, javilo nam se nekoliko roditelja djece iz Brodarice, koji su ogorčeni policijskim epilogom ovog do sada neviđenog događaja u povijesti hrvatskog školstva.

– Zaprepaštena sam kao roditelj dvoje djece koja pohađaju osnovnu školu u Brodarici. Moje starije, 11-godišnje dijete je u ponedjeljak došlo ranije u školu te u njoj zateklo domara koji se poprilično nervozno ponašao i stalno šetao po holu. S mojim djetetom bilo je još petero učenika koji su bili zbunjeni i nisu znali što se događa.

Budući da je padala kiša, a ispred škole ne postoji zaklon, djeca su ostala unutra. Da je situacija nenormalna djeca od 11 godina nisu shvatila do trenutka kada je domar preko mikrofona policajcima ispred vrata rekao: "Djeca su svojevoljno u školi, nemam bombu, ni oružje".

Tek tada su djeca uočila da je situacija opasna i ozbiljna i zatražila da im domar otvori vrata i pusti ih vani. On je potom opet uzeo mikrofon i policiji poručio da se odmaknu od vrata, ako žele da pusti djecu vani. Policajci su se povukli, a domar je otvorio i držao vrata kroz koja su djeca prestrašeno istrčala – ispričala nam je Antonija Drmić-Safundžić.

Ova majka je dodala kako je njezino dijete, kao i brojni drugi učenici, doživjelo strašan šok zbog ponašanja domara i brojnih oblijepljenih plakata po školi koji su vrijeđali njihovu nastavnicu Simonu Mesarek. Antonija Drmić-Safundžić u utorak je preko e-maila odaslala upite na adrese Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrazovanja te pravobraniteljice za djecu, da se očituju o ovim događanjima.

– Želim odgovor na pitanje zašto je policija izišla s informacijom da nitko nije bio ugrožen, a u školskoj zgradi su bila djeca?! Kako je moguće da se domar odmah vrati na posao te djecu izloži dodatnim traumama, a nas roditelje strahu i brizi za njihovu sigurnost. Moramo li preispitivati je li sustav zaštite djece uopće funkcionira unutar škole?

Tražim od dječje pravobraniteljice da mi odgovor je li ispravno da ravnatelj škole Emil Božikov talačku krizu koja se dogodila naziva običnim performansom domara – ogorčeno nam je rekla Antonija Drmić-Safundžić.

Apelirala je na sve institucije da rade svoj posao i zaštite djecu, roditelje i djelatnike škole, koji su, dodala je, izloženi blaćenju od strane domara. Od nadležnih institucija zatražila je da poduzmu zakonske sankcije prema ravnatelju Božikovu koji je događaj nazvao performansom.

– Poput mene i sve ostale majke su u šoku. Sve obitelji su ponedjeljak preživjele kao da je izvanredno stanje pokušavajući objasniti djeci što se dogodilo, i ne sluteći da će se domar već u utorak pojaviti na radnome mjestu u školi.

Ne samo da su nam djeca istraumatizirana, nego smo i mi roditelji. Budući da sam član školskog Vijeća roditelja, pozivala sam na reakciju i hitno sazivanje sjednice. Do toga nije došlo jer su majke zbunjene i preplašene medijskim napisima i optužbama na račun Vijeća roditelja, koje iznosi ravnatelj Božikov – veli majka Antonija.

– Kao članica Vijeća roditelja odgovorno tvrdim da je Vijeće oko izbora ravnatelja donosilo samostalno odluku i da je uspjelo spriječiti upravo ravnatelja Božikova da utječe na to. Premda to nije po zakonu, Božikov se pojavio na sjednici Vijeća roditelja i pokušao svojim izjavama utjecati na odluke.

Tijekom trajanja sjednice, u školi je cijelo vrijeme bio domar, iako nije imao nikakvih obveza. Nakon završetka sjednice, pri predaji zapisnika u Ured tajnice, iz svog ureda izišao je ravnatelj Božikov i s njime domar. Zato se kao majka pitam – što je sve prethodilo da se domar odluči na nečuveni čin u ponedjeljak ujutro? – zaključila je Antonija Drmić-Sanfundžić.

Pokušali smo doći do novoizabrane ravnateljice Morić da nam prokomentira događaje oko škole i optužbe da su "njezini" ljudi vršili pritiske lobirajući za njezinu kandidaturu. Međutim, Maja Morić nije se javljala na mobitel.

Domar: Simona Mesarek je vršila pritisak na mene

– Mene je nastavnica i predsjednica Školskog odbora Simona Mesarek duboko povrijedila, i kao čovjeka i kao hrvatskog branitelja. Stoga, sam u ponedjeljak reagirao svojim performansom zbog čega se ispričavam djeci i roditeljima.

U cijeloj priči oko reizbora ravnatelja, upravo je u školi nastavnica Mesarek u više navrata vršila pritisak na mene, da kao član Radničkog vijeća, podržim kandidaturu Maje Morić za ravnatelja škole. U protivnom da ću izgubiti radno mjesto.

Okidač za moj postupak zbio se protekle subote kada se pred brojnim svojim kolegama Simona Mesarek izderala na mene ničim izazvana. Rekla mi je: Ako mi odmah ne kopiraš ove materijale, u ponedjeljak letiš s posla i više se nećeš vratiti – ispričao nam je domar Goran Macura.

Zbog ovih upućenih prijetnji, dodao je Macura, ali i zbog prijašnjih pritiska Mesarek da podrži kandidaturu Morić, otišao je u subotu navečer to prijaviti na policiju.

– U policiji su mi kazali kako je sve to interna stvar škole i da to riješimo unutar škole. Bio sam očajan i u ponedjeljak sam napravio to što sam napravio – kazao je Macura.