Goran Macura (49), domar u Osnovnoj školi 'Brodarica' u istoimenom šibenskom prigradskom naselju, u ponedjeljak ujutro u šest sati, kao i svaki dan, pojavio se na svom radnom mjestu. No, radni dan nije počeo uobičajeno.

Zaključao je velika ulazna staklena vrata od školske zgrade na koja je prethodno nalijepio nekoliko plakata uvrjedljivog sadržaja.

Na njima je pisalo: 'Simona Mesarek (op.a predsjednica Školskog odbora) – tko si ti da mene tjeraš iz škole, opančarko ortodoksna!? 'Za svaki moj dan proveden u Domovinskom ratu, dobit ćeš po jedan plakat. Nije ih puno, samo tisuću'. 'Simonin sustav školstva'.

Drama u Brodarici: domar se zaključao u školu, zabranio ulazak nastavnicima i učenicima, stigla je policija

Učenike koji su počeli pristizati na nastavu, domar Macura propuštao je u školsku zgradu, ali ne i nastavnike i profesore koji su pod kišobranima ostajali čekati ispred zaključenih vrata. Ubrzo je netko od nastavnika pozvao policiju, koja je na mjesto događaja stigla oko 7.30 sati.

Ni policijske službenike domar nije htio pustiti u zgradu, doznajemo, već su i oni bili 'na čekanju' sve do dolaska ravnatelja Emila Božikova. Tek na zamolbu ravnatelja, Goran Macura pustio je unutra 'dečke u plavome' koji su ga potom priveli u Policijsku postaju Šibenik.

Nastava u jutarnjom smjeni počela je s jednosatnim zakašnjenjem, a od 140 učenika viših razreda na nastavi se pojavilo njih sedamdesetak. Gotovo polovinu učenika roditelji su vratili kućama, nakon što je stigla informacija o dolasku policajaca ispred školske zgrade, ne znajući što se događa.

- Policija je dobila dojavu oko 7,20 sati da se 49-godišnji muškaraca zaključao u školi. Nakon dolaska policijskih službenika na mjesto događaja, muškarac nije pružao otpor te je priveden u policijsku postaju. On nije bio naoružan i nije nikoga zatočio. Prema dosad utvrđenome 49-godišnjak se na ovaj čin odlučio nezadovoljan svojim radnim statusom u Osnovnoj školi Brodarici. Policijski izvidi i razgovor s privedenim muškarcem oko utvrđivanja svih okolnosti koji su doveli do ovakvog njegova ponašanja su u tijeku i to će potrajati. Naime, policijski inspektori morat će obaviti razgovore s više osoba koje je školski domar u dosadašnjim izvidima spomenuo obrazlažući razloge svog čina. Tek po dovršetku svih potrebitih izvida policija će u suradnji sa DORH-om odlučiti o poduzimanju daljnjih koraka protiv privedenog i eventualno drugih osoba - kazala nama je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

Ono što je, pak, sigurno, to je da je ovaj čin domara Macure treba sagledati u kontekstu nedavnog reizbora ravnatelja OŠ 'Brodarica. Nakon što je 14 godina obnašao tu dužnost, od 1. ožujka prof. Emilu Božikovu prestaje mandat ravnatelja.

Nakon provedenog natječaja odlukom Školskog odbora (četiri glasa za, tri protiv) za novu ravnateljicu izabrana je Božikova protukandidatkinja Maja Morić, dosadašnja nastavnica matematike u šibenskoj OŠ 'Juraj Dalmatinac.

Dosadašnji dugogodišnji čelnik škole Emil Božikov domarov čin nazvao je njegovim perfomansom kojim je Macura zapravo želio ukazati na mobing i prijetnje kojima je bio izložen oko reizbora ravnateljske funkcije.

- Goran Macura član je Radničkog vijeća škole i od kada je raspisan natječaj, na njega su se stalno vršili pritisci da unutar tog tijela podrži kandidaturu Maje Morić za ravnatelja. Macuri su prijetili gubitkom radnom mjesta, požalio mi se on u više navrata, ako ne podrži moju protukandidatkinju za ravnateljicu. Prema mojim saznanjima činila je to skupina mještana Brodarice, i skupina ljudi iz Šibenika koji nemaju nikakve veze s našom školom, a koji su se uključili u lobiranje za Maju Morić. Macuri su dolazili i u obiteljsku kuću i vršili na njega pritisak – kaže Emil Božikov, dodajući kako ne opravdava domarov čin zatvaranja škole, ali ga razumije.

U subotu je, pak, sve kulminiralo verbalnim sukobom, između Gorana Macure i nastavnice matematike, inače, predsjednice Školskog odbora.

- Protekle subote domar Macura došao je u školu obaviti neke popravke, premda mu je bio neradan dan. Nisam bio u školi, ali sam dobio informacije da je Macuri predsjednica Školskog odbora Simona Mesarek zaprijetila protjerivanjem s njegova radnog mjesta. Ona je od njega zatražila da joj kopira materijale vezane za proceduru izbora ravnatelja te se na njega izderala riječima:

– 'Gdje si ti dosad, rekla sam ti da dođeš u 11, a ne u 11,15 sati. Ako ovo ne napraviš odmah, u ponedjeljak letiš s posla i nikad više nećeš raditi u ovoj školi.

Takav ton i obraćanje s visoka, povrijedilo je Macuru i on joj je odgovorio kako je došao dobrovoljno u školu, te da će tako otići jer mu je subota neradni dan. U nedjelju mi je Macura kazao kako mu je nastavnica Mesarek poslala sms poruku u kojoj je navela kako njezin istup prema njemu nije ništa osobno. Macuru je to, po svemu sudeći, nakon svih prethodnih prijetnji, jako pogodilo, pa se u ponedjeljak odlučio na čin zatvaranja škole, kako bi skrenuo pozornost javnosti da sva događanja oko reizbora ravnatelja – ustvrdio je Emil Božikov.

Šutnja među nastavnicima Nakon razgovora s ravnateljom Božikovim, po hodnicima školske zgrade sreli smo nekoliko nastavnica i profesorica. Nitko, od njih nije želio komentirati ove događaje. Nisu nam htjele dati ni broj mobitela od predsjednice Školskog odbora Simone Mesarek. Tek jedna profesorica zapisala je broj mobitela ovog novinara te nam je obećala da će izvijestiti nastavnicu Mesarek da smo je tražili. No, predsjednica Školskog odbora nije nas nazvala. Do njezina broja uspjeli smo doći, nazvali je, ali se nije javljala. - Ravnatelj Božikov ne govori istinu. Nisam prijetila protjerivanjem s posla domaru Macuri – prenosimo kratku izujavu Simone Mesarek s portala Šibenik IN.

Vijeće roditelja 'skinulo' dosadašnjeg ravnatelja Božikova Na temelju provedenog natječaja, ravnatelja je birao sedmeročlani Školski odbor. Za dosadašnjeg ravnatelja glasovala je predstavnica Radničkog vijeća Marina Paškalin, te predstavnice Učiteljskog vijeća Simona Mesarek i Silvana Marin, jer je to bio većinski stav školskih tijela koje predstavljaju. Za kandidatkinju Maju Morić glasovala su sva tri predstavnika Grada Šibenika (osnivača školske ustanove) Ivica Vukelja, Branka Vrančić i Andrija Španja. Presudni četvrti glas za izbor Maje Morič bio je glas predstavnika Vijeća roditelja u Školskom odboru.