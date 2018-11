Ljeposava Baranović najstarija je pacijentica na Onkologiji: pobijedila je metastatski karcinom u 93. godini!; U HZZO-u čudu: Zar je baka još živa?

Pet dana nakon što smo ju posjetili u Dnevnoj bolnici Onkologije županijske Opće bolnice u Šibeniku, vremešna Ljeposava Baranović proslavila je 93. rođendan. Tog četvrtka, 15. studenoga, kad je došla u bolnicu po svoju dozu "pametnog lijeka", tihim glasom pohvalila nam se da je umjerenost u svemu tajna njezine dugovječnosti.

- U hrani, piću i odjeći čovik mora biti umjeren. I bila san uvik takva i zato zdrava. Nisam pribolila nike bolesti sve do sada. Radila sam kao daktilograf neko vrime i u ovoj bolnici. Znate kako sam naučila pisati? Našla sam na šufitu staru pisaću mašinu i lupaj, lupaj i tako sam naučila, rekla je tihim glasom. Tad smo saznali da će joj rođendanski "tulum" prirediti kći Gordana Baranović (68) u svojem stanu nadomak bolnice. Tako je i bilo. Ugostila je staru majku i najuže prijatelje. Bilo je slatko, veselo i raspjevano, doznajemo kasnije od Gordane.

No, vratimo se na početak priče. Povod za naš susret u Dnevnoj bolnici Onkologije nije bio rođendan, već to što je Ljeposava svojevrsni medicinski fenomen. S obzirom na to da slabo čuje, ali zato besprijekorno vidi, obavezno čita novine i ispunjava križaljke bez problema, "posrednik" u razgovoru bila je upravo kći Gordana. Ona je pak 33 godine živjela i radila u Londonu te nekoliko godina u Italiji i kući se vratila 2009. godine, nakon očeve smrti. Živjela je s majkom u Primoštenu. Imale su, priča nam, jedna drugu i kao prave prijateljice uživale su u životu. Izlazile u šetnje, ljeti na koncerte i večere, na kupanje... Sve je, kaže, bilo divno i krasno do srpnja prošle godine, kad je vidjela promjene na majčinim dojkama.

- Ona se nije tužila da ju išta boli, ali prsa su izgledala jezivo. To je bilo površinski, žive rane. Užas. Morala sam nešto hitno poduzeti, bez obzira na njezine godine. Obavijestila sam o svemu sestru Majdu i krenula sam u akciju spašavanja majke. Kako se mi u Primoštenu svi poznajemo, kontaktirala sam našeg dr. Antu Bolanču, onkologa koji radi u Zagrebu, a u to vrijeme je bio u Primoštenu na odmoru. Odmah je došao, pregledao ju i uputio nas na šibensku Onkologiju i dr. Čabu, priča Gordana. Tako je i učinila. Ljeposavi je dijagnosticiran metastatski karcinom dojki. Neovisno o njezinim godinama, ruke od nje nisu digli niti medicina niti najbliži.

- Sve se to zahvaljujući zalaganju medicinskog osoblja i vrlo skupom lijeku povuklo. Sve je čisto! Kao da ništa nije bilo. Zahvalna sam i dr. Čabi, sestrama i ostalima koji su dali sve od sebe da moja majka opet bude zdrava. Moram također reći da troškove tog lijeka, koji nije na listi, odobrava HZZO i svaka tri mjeseca kad dođem po novo odobrenje čude se i pitaju: Zar je baka još živa? Važno je imati povjerenje u liječnike i vjeru u sebe i to uvijek govorim ženama koje ovdje dolaze na liječenje. Nadu nikad nemojte izgubiti, jer moja majka je dokaz da se i u visokoj starosti bolest može pobijediti, naglasila je Gordana.

Dodala je da na samom početku liječenja Ljeposavi nisu rekli koja joj je dijagnoza da ne doživi šok, već je istinu doznala nešto kasnije, kad je krenulo nabolje. I sve je dobro primila, bez panike i straha.

O cijelom "slučaju" razgovarali smo i s onkologom Filipom Grubišićem Čabom, prim. dr. sci., a na putu do njegove ordinacije jedna medicinska sestra nam je, u ime svih kolega, za baku Ljeposavu rekla:

- Ona je jedna krasna, simpatična gospođa i dama. Sretne smo što joj pomažemo, što kvalitetno i dugo živi. Jednostavna je, jako draga osoba i raduje nas kad je vidimo - rekla je. Od osoblja, a potvrdio nam je to i dr. Čabo, saznajemo da je Ljeposava najstarija pacijentica Onkologije od njezina osnivanja. No, u medicini nije ništa novo da se karcinom dojke dobije i u tim godinama.

- Karcinom dojke je češći što je životna dob viša, a kod pacijentice Ljeposave on je bio metastatski s udaljenom bolešću i nije bio za operaciju. Sam po sebi bio je takav da je zahtijevao agresivnije liječenje kemoterapijom. Nije se lako onkologu odlučiti propisati kemoterapiju ljudima u ovako poznoj životnoj dobi, ali pacijentica je to dobro podnosila i bolest je pod kontrolom. Imamo potpuno povlačenje bolesti i nastavljamo dalje s liječenjem. Uspjeli smo s onim što smo namjeravali i to je uvijek naša intencija. Vrlo smo zadovoljni učinkom liječenja i održanom kvalitetom života pacijentice s obzirom na njezinu dob - rekao je dr. Čabo.

U početku je primala i kemoterapiju i takozvani "pametni lijek" herpcetin, a zadnjih nekoliko mjeseci liječi se samo herpcetinom. Injekciju tog lijeka prima svakih petnaest dana i rezultatima su svi zadovoljni. Doktor Čabo naglašava da je za bolesnike oboljele od metastatskog raka, čije je liječenje dugotrajno i zahtijeva učestale odlaske liječniku, važna i kvaliteta i blizina liječenja.

- Jako je važno što imamo dnevnu bolnicu i ambulante u Šibeniku i što bolesnici na terapije, odnosno konzervativno liječenje koje u pravilu dugo traje, ne trebaju odlaziti izvan Šibenika, kao što su to morali ranije. Mi smo u sastavu Internog odjela, na kojem imamo nekoliko kreveta gdje bolesnici leže ako je potrebno. Kapaciteti dnevne bolnice zadovoljavaju naše potrebe, kvalitetno su opremljeni i dobro smo kadrovski ekipirani. Moram reći da nam je vrlo značajna i podrška koju nam u našem radu pruža Klinika za Onkologiju KBC Split u segmentima liječenja kojih nema u županijskim bolnicama. Na primjer, radioterapija ili sofisticiranije patološke analize - na kraju će dr. Čabo.

Zadovoljan je što je njegova pacijentica Ljeposava dobro, no ističe da se osobno, kao i cijeli tim, jednako odnose prema svim pacijentima, neovisno o godinama i težini bolesti. Daju sve od sebe i drže se stare uzrečice:

"Ako netko želi biti dobar doktor, o njemu i bolesnici i doktori moraju imati dobro mišljenje - samo jedno od to dvoje nije dovoljno".

Odjel od 2005. Onkologija je u županijskoj Općoj bolnici Šibenik osnovana 2005. Privremeno je bila smještena u prostorima zgrade poliklinike, a od 2013. godine preselili su se u novi prostor. Odjel ima 13 kreveta i deset fotelja koji liječnicima i sestrama uvelike olakšavaju posao, ali i život šibenskih pacijenata koji boluju od malignih bolesti, jer više ne moraju na terapije u Split ili Zadar.

Onkološki tim Onkološki tim Opće bolnice Šibenik formiran je u okviru Internog odjela, a čine ga osim dr. Čabe, dr. Josipa Jović-Zlatović i dr. Lana Jajac-Bručić, glavna sestra Ranka Božikov, te medicinske sestre i tehničari Jelena Perković, Milena Ličina, Danijela Jurič i Josip Beković.