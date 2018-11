Nema više preko bolničke rampe bez propusnice: portir vraćao i doktore i sestre koji nisu imali potrebne papire, baka Marija je imala sreće - na Onkologiju je dovezla policija!

Prvi dan primjene novih, rigoroznijih pravila za ulazak vozila i parkiranje u krugu Opće bolnice Šibensko-kninske županije prošao je bez incidentnih situacija, iako je početak prve smjene obilježila prometna gužva duž središnjih šibenskih gradskih prometnica Stjepana Radića i Ante Starčevića.

Iako se danima posredstvom medija najavljivalo da će kroz središnju bolničku portu, uz urednu propusnicu, vozilom moći proći i parkirati ga na slobodnu površinu unutar kruga isključivo zaposlenici bolnice i srodnih zdravstvenih ustanova, bilo je onih koji su tu obavijest prečuli ili su se o nju oglušili. A bilo je i zdravstvenih radnika koji na vrijeme nisu pripremili iskaznice, već su kod dolaska na rampu prekapali novčanike i torbe. Takvih je, doznadosmo od Zlatka Perana, iskusnog bolničkog zaštitara, čak bilo i više od onih prvih koji su se rukovodili narodskom krilaticom "ako prođe - prođe".

Bili pred kolapsom

- Stavite još jedanput obavijest u novine da nema ulaska bez propusnice, pa da se informiraju oni koji nisu čuli. Sve smo ih od jutros vraćali sa porte i mogu reći da je većina bila disciplinirana. Kažem većina, jer bilo je i bezobraznih ljudi. Nekima je teško dolazilo do svijesti da se uvodi red i da je bolnički krug bija pred teškim kolapsom od pustih auta. Otvoreni su i građevinski radovi na više mista u bolnici, puno je i zaposlenika, jedva da i za njih ima prostora za parkiranje, a kamoli za druge... - objasnio je Zlatko. Nije ga "držalo mjesto" jer je svako toliko prilazio nekom vozilu koje se zaustavilo pred rampom.

- Samo uz propusnicu. Žao mi je. Takva su pravila... - ponavljao je zaštitar.

Dogodilo se to i vremešnoj Mariji Strunje, koja je stigla na onkološki pregled. Kako, nažalost, u bolničkoj upravi nije ishodila propusnicu za dovoženje na terapiju, za nju je vrijedilo isto pravilo, pa je sin, koji ju je dovezao, morao potražiti prvo slobodno parkirališno mjesto izvan bolničkih zidova. Teško pokretnoj starici koja se jedva kretala priskočila je u pomoć kolegica Nikolina i dopratila je do prve klupice pred ulazom u bolničku upravu. Kada je vidio da starica tako lako neće na dogovoreni pregled, prijevoz do Onkologije ponudio joj je Ante Vitić, policijski službenik koji se zatekao na osiguranju. Prvi put je tako gospođa Marija sjela u policijski auto, makar i na dionici porta - Onkologija.

Svašta im je problem

- Vidite, dirljivi su ovo prizori... A potrebno je samo otići u upravu i gospođa bi dobila propusnicu za dovoženje i odvoženje iz bolnice. Nije to problem. Doduše, našim ljudima je svašta problem, pa tako i to. Kažem, tako, ženi koja redovno dovozi muža na dijalizu da se zaleti po propusnicu. Neće jer je u staroj robi. I tako čovik nema propusnicu, a potribna mu je. Jednome sam čoviku reka da se zaleti taksijem na pregled, vidite da taksisti stalno dovoze i odvoze pacijente. Neće - kaže da mu je preskup. A u Zagrebu mu ne bi bija skup. Kako god okreneš, teško je našem svitu ugodit. A svima se ugodit nikako ne može - zaključio je naš zaštitar.

Kraj njegove ostakljene prostorije pred portom zaustavio se Ante Jakoliš koji bi, veli, odluku o zabrani ulaska vozila u bolnički prostor djelomično revidirao. Složio se da je uprava bolnice morala "presjeći" praksu parkirališne zlouporabe, ali bi, savjetuje, u pojedinim slučajevima pacijentima trebala izići u susret.

- Jutros sam doša "pokupit" pacijenta koji je prije tri dana operira štitnjaču i ne mogu po ovoj zimi do Ušnog odjela po njega da ga što prije odvezem kući bez obzira šta sam 100-postotni invalid, a i žena mi radi u bolnici. Eto, u ovakvim bi se slučajevima ljudima morao omogućiti prolaz, ne da bi se parkirali - nego da bi za potribu ušli i izašli - podijelio je s nama razmišljanje šjor Ante minut prije nego što mu je zazvonio mobitel.

- Je, tu sam. Reci mu da dođe na portu... - brzinski je završio razgovor i ponovno nam se obratio.

Uljezi sa suda

- Eto, sad ćete vidit čovika po koga sam doša. A, inače, često idem na fizikalnu terapiju i dečki s porte me znaju. Parkiranje oko bolnice me ne zanima, ali mogu vam reći da najviše zanima one koji rade na sudu. Masu puta sam vidija njihove aute. Znači, smatram da je uprava bolnice u pravu šta se tiče parkiranja jer je ovo do sada bija teški kolaps. Samo bi u nekim opravdanim situacijama bija fleksibilniji. Mislim da će se vrimenom stanje stabilizirati. Nije to samo kod nas. Disciplina je svugdi - došli vi u bolnicu Dubrava u Zagreb, na Rebro, u Zadar, ma di god došli - svugdi mora postojati porta i znat se ko ulazi, a ko izlazi. I ja sam, kad sam bija u bolnici, razmišlja o tome, posebno noću. Nije ugodno kad se ne zna ko se mota oko bolnice jer danas imate svega... A, evo, pacijent je stiga sa torbom... - dočekao je u svojevrsnom monologu šjor Ante svog prijatelja. A onda je auto dovezao pred portu i brižno ga posjeo unutra.

Njegovo mjesto pred portom zauzela je Šibenčanka Jagoda Erak, koja se uputila na fizikalnu terapiju. Zauzela je i isti stav - reda, kazala je, mora biti, ali bi se rampa na bolničkom ulazu trebala podizati i za slučajeve poput njezina - kada se opravdano odvozi i dovozi pacijenta na bolnički tretman.

Bilo kako bilo, prvi dan novog parkirališnog režima prošao je relativno glatko. Parkiranih vozila je i dalje mnogo, ali ni izdaleka kao prije. Krugom se mogu provesti sanitetska vozila. Ne zapinju ni opskrbna. Takvim stanjem zadovoljna je ravnateljica dr. Sanja Jakelić, iako će se lista osoba i institucija s dopusnicama još revidirati i preispitivati.