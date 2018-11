'Doživjela sam šok kad sam ga vidjela onako krvavog': roditelji ogorčeni što su im djeca skoro poginula zbog nebrige općinskih vlasti; Ni 75 godina od rata nije im bilo dovoljno da teren očiste od bombi!?

Dobra je vijest iz Kistanja da su dvojica ozlijeđenih dječaka koji su u utorak 11. studenog oko 13.20, igrajući se u blizini svoje stambene zgrade, na zapuštenom i grmljem obraslom terenu nadomak nogometnog igrališta pronašli i aktivirali ručnu bombu – dobro.

Informacija je to koju smo dobili u telefonskom razgovoru s majkom jednog od dječaka, koja je s njima bila u bolničkoj sobi kninske Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos".

Podsjetimo, kako je navedeno u izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, očevidom je utvrđeno da su dječaci pronašli odbačenu ručnu bombu Breda M35, takozvanu talijanku, zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Nakon pronalaska bombu su bacili u ostatke zida stare devastirane i napuštene kuće, u vrlo prometnoj Šubićevoj ulici u samom središtu mjesta, i došlo je do eksplozije.

Opasna igra umalo završila tragedijom: dvojica dječaka pronašla bombu pa s njom udarali u zid kuće; U eksploziji jedan teže, drugi lakše ozlijeđen

Strava kod Šibenika: eksplodirala bomba iz II. svjetskog rata, ozlijeđena dva dječaka​

Mlađi dječak, učenik četvrtog razreda osnovne škole, lakše je ozlijeđen. Dobio je gelere u potkoljenicu desne noge, dok je drugi, učenik petog razreda, teže stradao. Doznajemo da je od posljedica eksplozije zadobio ozljede tankog crijeva. Hitno je u utorak u kninskoj bolnici obavljena operacija i dječak se dobro oporavlja.

Ovaj nemili događaj, koji je na sreću završio bez smrtnih posljedica, uznemirio je stanovnike Kistanja. Možda će to neki pripisati nepromišljenoj dječjoj "igri", s pitanjem zašto dječaci nisu pozvali starije kad su našli nešto sumnjivo, no većina se pita tko je kriv za to što u jednoj urbanoj sredini, samo desetak metara od stambene zgrade, desetljećima vreba opasnost.

Nadalje, trokatna stambena zgrada u kojoj s obiteljima žive oba dječaka nalazi se tik uz zgradu općinske uprave, a Šubićeva ulica, koja je dijeli od mjesta nesreće, vodi u naselje s tridesetak kuća u kojima žive relativno mlade obitelji. Svakodnevno tom ulicom prolazi dvadesetak djece na putu do škole, ona je izlaz na glavnu prometnicu mjestom i do centra, a koliko smo primijetili, prometnija je od glavne prometnice.

– Ne mogu vam opisati koji sam šok doživjela. Kad sam ga vidjela onako krvavog, rekla sam – fala ti, Bože, da mu je glava na ramenu. Pa naša se djeca tu svakodnevno igraju i mislili smo da su sigurna jer ovo je malo mjesto, nema droge, nema loših stvari kao u velikim sredinama. Sramota je da nitko, a imamo i općinsku vlast i komunalce, taj teren ne održava. Da se to dogodilo negdje u šumi, izvan naselja, shvatila bih. Ali ovo je užas i sramota za svaku općinsku vlast, a i državu. Sreća je što nije bilo više djece, jer tu ih zna biti puno. A šta tu svašta ima! Zmije nam dolaze na ulaz u zgradu, šta da vam više kažem. Ja sigurno svoje dijete više nikad neću pustiti na to igralište, ni na ulicu. Tko mi može garantirati da neće tamo glavu izgubiti – rekla nam je primjetno potresena majka.

Otpada kamenje

Kako smo doznali od nekoliko mještana koji su zastali vidjevši nas, ali pod uvjetom da ih ne fotografiramo i ne navodimo imena, u tom je objektu za vrijeme Drugog svjetskog rata bila talijanska komanda te to povezuju s pronađenom ručnom bombom.

– Tko zna otkad je ona tu bila i čega sve još ima u ovom neredu. Vidite vi što je ovo – rekao nam je jedan gospodin.

Taj zapušteni prostor koji, kažu nam sugovornici, ima više vlasnika, prava je opasnost ne samo za one koji oko njega žive, nego i za prolaznike. Iz njega prijeti opasnost ne samo "iznutra", nego i s ostataka kamenih zidova koji su u stanju raspadanja i pitanje je kad će koji kamen doletjeti na cestu. Ljude, posebno nakon ovog događaja, pitanje vlasništva ne zanima i traže od općinske uprave da se teren sanira.

Zamjenik načelnika općine Kistanje Roko Antić kaže da su još prije nekoliko godina, kad su se u Kistanjama provodili javni radovi, više puta tražili da se taj dio kompletno počisti nakon što je zgrada do glavne ceste obnovljena, ali nije bilo sluha.

– To je dvorište potpuno zapušteno, puno je zmija i raznih štetočina, izvor je zaraze, a sad se pokazalo i drugih opasnosti. Međutim, nije nas se poslušalo. Vidite i sami kako izgleda jer tu nitko ne živi zadnjih 50 godina. U Kistanjama se saniraju partizanski spomenici, ali se ne sanira stanje u prostoru i praktički smo pod raznim "bombama". Mislim da ovo stanje zahtijeva konkretan angažman kako pirotehničara i policije, tako i naših općinskih službi, i na tomu smo i jutros inzistirali kod načelnika. Moramo počistiti u svojem dvorištu i ovo što se dogodilo pokazalo je da je nužna kvalitetna sanacija ne samo ovog, nego i drugih zapuštenih prostora u naselju na kojima vrebaju opasnosti – rekao je Antić.