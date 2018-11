Zajedrilo 1200 natjecatelja, a nigdi vitra: najizazovnija pučinska regata ipak je okončana, pobjedničkom timu trebala su skoro 23 sata do cilja!

NOVO - Unatoč bonacama i vrlo slabom vjetru ipak je okončano 16. izdanje popularne regate Vodice – Jabuka – Vodice u dužini 110 nautičkih milja, koja je startala u petak navečer u 22 sata. Do velike pobjede dojedrio je 20-metarski maksi krstaš 'Clean Sport One' slovenskog kluba 'Morska Vidra i sa skiperom Marjanom Kočilom. Slovenci su kroz cilj ispred vodičke luke prošli u subotu u 21 sat i tri minute ili nakon malo više od 23 sata jedrenja. Iza Slovenaca s 13 minuta zaostatka do drugo mjesta dojedrili su lanjski pobjednici – maksi krstaš 'Molo Longo Tuttatrieste' pod zastavom vodičkog 'Tijata' s riječkim skiperom Rajkom Kujundžićem i posadom sastavljenom od Vodičana i Splićana. Treća kroz cilj prošla je posada slovenske 16-metarske jedrilice Generali skipera Sama Zvana i posadom iz JK 'Mariborčanke!

Na 16. izdanju regate 'Jabuka' sudjelovalo je rekordnih 112 brodova iz Hrvatske i 20 država. Fenomenalni plasman na regati ostvario je naš proslavljeni skijaš i olimpijac Ivica Kostelić. Na vlastitoj jedrilici "Croatia Full Of Lige Oka" i tročlanom posadom Kostelić je u vodičku luku uplovio u 22 sata i 13 minuta, dojedrivši do šestog mjesta ukupnog poretka regate, ali i do pobjede u kategoriji jedrilica dužine 12 metara. Njegovo šesto mjesto u ukupnom poretku veliki je uspjeh s obzirom da je njegova jedrilica znatno manja od velikog broja ostalih sudionika.

Inače, od 112 krstaša, do osam sati u nedjelju kroz cilj je prošlo njih 103. Tri su diskvalificirana, a šest ih još nije došlo.



RANIJE - Kada su 2003. godine vrijedni članovi vodičkoga Jedriličarskog kluba "Tijat", na čelu s predsjednikom Stankom Skočićem, prvi put organizirali pučinsku regatu "Jabuka", ni slutili nisu da će to jedriličarsko natjecanje krstaša od Vodica do najudaljenijeg hrvatskog otoka, "mistične" Jabuke", i natrag postati planetarno popularno.





Za mnoge zaljubljenike u adrenalinsko jedrenje iz Hrvatske i svijeta, to je najzahtjevnija i najizazovnija regata, duga čak 110 nautičkih milja, a jedri se na ruti Vodice – Komorica – Jabuka, pa natrag preko Blitvenice s ciljem u vodičkoj luci.

A na toj prvoj regati prije 15 godina sudjelovalo je 15 brodova, da bi se na startu ovogodišnjeg 16. izdanja našlo rekordnih 112 krstaša, od 12-metarskih jedrilica do maksi krstaša dugih 22 metra, s oko 1200 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Poljske, Slovačke, Češke, Austrije, Švicarske, Italije, Mađarske, Finske, Norveške, Švedske, Njemačke, Španjolske, Belgije, Rusije, Crne Gore, Ukrajine, te iz SAD-a i Kanade.

Odlična atmosfera

Tijekom petka, od jutarnjih do večernjih sati, u vodičkoj luci i na rivi vladao je nautičarski šušur i odlična kozmopolitska atmosfera među pristiglim jedriličarima iz svih krajeva svijeta. Za dodatno raspoloženje svojom svirkom pobrinula se Vodička glazba, a "regataše" je ispred njihova tradicionalnog okupljališta – kafića "Virade", zabavljao rock-bend "Škabelin" iz Biograda. Među tisuću jedriličara, koji su nekako s nestrpljenjem očekivali start regate u 22 sata, brzo smo uočili dobro znano lice – pobjednika Svjetskog kupa u skijanju i dvostrukog srebrnog "olimpijca" Ivicu Kostelića. Neizbježna je bila i "čašica razgovora" s našim proslavljenim sportašem.

– Prvi put sam lani sudjelovao na regati "Jabuka", bilo je lijepo i uzbudljivo, pa me evo ponovno. Prošle godine bili smo drugi u našoj grupi. Sada jedrim na svojoj 12-metarskoj jedrilici, a u posadi su još tri člana. Grupa u ovoj kategoriji popriličnoj je zanimljiva i jaka. Smatram da se možemo boriti za sam vrh, pa doći i do pobjede unutar grupe, zašto ne. Sve će opet ovisiti o vremenskim uvjetima na regatnom polju – kazao nam je Ivica Kostelić.

Kostelić je ustvrdio kako na Jadranu ima još podjednako izazovnih i zahtjevnih regata poput "Jabuke", ali je ona, zbog svojih specifičnosti, definitivno najpopularnija i najmasovnija.

Upitali smo Ivicu namjerava ili se to on profesionalno baviti jedrenjem i biti uspješan kao i u skijanju.

– Ne znam, nisam se još odlučio za nekakvu profesionalnu karijeru u jedrenju, preko kojega zapravo izražavam svoju zaljubljenost u more. Recimo da se za sada jedrenjem bavim kao ozbiljan amater – odgovorio je naš proslavljeni skijaš.

Na vodičkoj rivi uoči starta regate sreli smo i popularnog splitskog glazbenika Marijana Bana.

– Za ovu regatu uvijek vlada fenomenalna atmosfera u Vodicama, pa dođem malo poviriti. Ja ne jedrim, ali došao sam iz zabave, dati podršku brojnim mojim prijateljima iz Splita koji jedre, a i svim drugima koji su došli iz brojnih država. Jabuka je prava regata, prva u kalendaru i "najluđa" regata – kazao je Ban, držeći se ipak one stare izreke "Fali more, drž' se kraja".

– Ovo je veličanstveno, ponosni smo na to da smo okupili 112 brodova na jednom mjestu. Kada je lani bilo prijavljeno 106 sudionika, mislio sam da je to vrhunac, a ovogodišnje izdanje oborilo je taj rekord. U Vodice je došlo oko 1200 jedriličara iz 20 država, pa ako pridodamo i članove njihovih obitelji, onda je taj broj i veći. Ovo je naš obol i produljenju turističke sezone u Vodicama, a regata "Jabuka" odavno je postala i turistički brend našega grada – sjao je od sreće Stanko Skočić, predsjednik JK "Tijat" i "spiritus movens" regate.

Sigurnost je najvažnija

– Nama organizatorima primarno je da sve tijekom regate prođe u najboljem redu oko sigurnosti posada i brodova. Nadam se da će tako i biti – kazao je Skočić, dodajući da je riječ o iznimnoj regati koja za njegove sudionike iziskuje mnogo napora i umijeća.

– Najavljeni vremenski uvjeti, rekao bih, nisu baš najpovoljni za jedrenje. Imat ćemo zapravo slatke muke jer se očekuje slab vjetar južnog smjera, pa će ovo, po svemu sudeći, biti regata koja će najduže trajati od svih dosadašnjih – zaključio je Stanko Skočić.

A kao i do sada, spektakularan i veličanstven je bio prizor starta regate iz akvatorija između Vodica i otoka Prvića, u petak točno u 22 sata. Poredalo se i zasvijetlilo 112 krstaša razvivši svoja bijela jedra u mrkloj noći, pa uz burin od svega dva čvora zaplovilo prema Jabuci.