Legendarni tenkist 113. brigade ogorčen na HDZ i gradsku vlast: Žicate glasove, a ni na sprovod nam ne želite doći! Kunete se u Hrvatsku, a važnije su vam masline...

Prošli tjedan na gradskom groblju u Vodicama pokopan je Mirko Crljenak Bili (63), hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata. Bili je sahranjen uz sve vojne počasti koje su mu upriličili Ministarstvo branitelja i Ministarstvo obrane. Od svog suborca i sumještanina, kratkim, ali sadržajnim govorom nad odrom se oprostio Radoslav Juričev Sudac, legendarni tenkist 113. brigade i umirovljeni poručnik HV-a.

Juričev Sudac ostao je ogorčen činjenicom da se na posljednjem ispraćaju ovog pripadnika Vodičke satnije 3. bojne 113. brigade nije pojavio nitko iz HDZ-ove gradske vlasti Vodica.

- Jako me je pogodilo da se nitko od gradskih čelnika, ni predstavnika Grada nije udostojio pojaviti na sprovodu našeg Mirka, a niti su naručili i poslali vijenac ili bar buket cvijeća. Bio je lijep i sunčan dan, pa su svi iz izvršne gradske vlasti otišli brati masline. Njima su važnije masline nego odavanje počasti jednom našem preminulom ratniku. I nije to prvi put. A Mirko i svi drugi brojni branitelji kada su uzeli puške da brane Vodice i svetu domovinu Hrvatsku nisu gledali je li lijep i sunčan dan ili pada kiša. Svi ti iz gradske vlasti sjede u udobnim foteljama i primaju visoke plaće, kunu se u državu Hrvatsku, a istodobno nepojavljivanjem na sprovodima i odavanjem počasti našim suborcima zapravo pokazuju da ne poštuju branitelje koji su stvorili Hrvatsku - rekao je, ne skrivajući suze, Radoslav Juričev Sudac (na slici ispod).

On je svjestan, kaže, da prema zakonskim normama i statutu Grada Vodica, predstavnici gradske vlasti nisu dužni dolaziti na ispraćaje preminulih branitelja, ali, dodat će Juričev Sudac, to je njihova moralna, a ne zakonska obveza.

- Mirko je branio Vodice, bio je odličan, priseban, inteligentan ratnik i pošten čovjek. Zadnjih godina dobio je zloćudnu bolest, patio je, imao je strašne bolove i muke. Pa zar je ovima iz gradske vlasti bilo teško doći na sprovod ili barem da odrede i pošalju svoga predstavnika, a imaju profesionalnu osobu zaduženu za braniteljsku populaciju. Puna su im usta branitelja i njima se ponose kad to njima odgovara. Pred izbore zovu i vuku za rukave branitelje i traže njihov glas. A u teškim i tužnim situacijama nema ih nigdje. Zar im je bilo teško doći na sprovod i odati počast, zapaliti svijeću? Sramota! - ogorčeno je poručio Radoslav Juričev Sudac.

Luka Lipić u prošlome mandatu gradske vlasti obnašao je dužnost zamjenika gradonačelnice, a sada je zaposlen u Gradskoj upravi kao savjetnik za društvene djelatnosti, te su pod njegovim resorom i branitelji.

- Meni je osobno žao što je došlo do ovakve situacije. Međutim, i do sada je bila praksa da se sa strane Grada službeno ne odaje počast braniteljima na njihovim posljednjim ispraćajima. Osobno sam bio na brojnim sprovodima branitelja, ali kao Vodičanin i privatna osoba. Ovaj puta sam bio spriječen. U Vodicama postoje tri braniteljske udruge koje se financiraju iz gradskog proračuna. One do sada nisu sugerirale, odnosno tražile i zahtijevale službenu nazočnost predstavnika grada na sahranama branitelja. O tome je sada sa mnom razgovarao Radoslav Juričev Sudac i nakon njegove inicijative, predložit ću gradonačelnici i njezinim najbližim suradnicima da ubuduće bude službenog ispraćaja branitelja i sa strane Grada Vodica - kazao je Luka Lipić.