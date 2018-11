Ozbiljne optužbe primoštenog načelnika: Dao sam 30.000 € mita da bi općinska firma dobila koncesiju na pomorskom dobru, a policija je sve zataškala

Koncesije u ovoj županiji služe isključivo za mito, pranje novca, financiranje 'bijelog' i cigara koje stoje 560 kuna po komadu, optuživao je Petrina

Vijećnici šibensko-kninske Županijske skupštine odradili su dnevni red bez devet kolega iz oporbe koji su sjednicu demonstrativno napustili (SDP, HSS, Loza, NL Stipe Petrine…). Razlog je naoko prozaičan: iz kluba SDP-HSU došao je prijedlog da se Skupština, nakon aktualnog sata, odgodi za drugi dan, kako ne bi kroz dnevni red projurili pro forma, a čekala ih je i komemoracija za bivšeg župana Gordana Baraku. No, vladajuća većina nije imala razumijevanja za prijedlog, čak se o njemu nije ni glasalo…

Između sedam točaka dnevnog rada bilo je i onih koje ne trpe odgodu. Uz rebalans proračuna, "kraćeg" za 16 milijuna kuna, bio je tu i prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u četiri sidrišta (u uvali Mirin, Nozdra Velika, Obinuš Mali i Pinizel), ali i odluka o proširenju obuhvata koncesije za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području općine Murter-Kornati, koncesionara Ante Gotovine.

Umirovljeni general, odnosno njegova tvrtka Pelagos, zatražila je proširenje kapaciteta tunogojilišta sa 600 na 900 tona godišnje, a za to čak i nije morao prolaziti novi postupak davanja koncesije jer povećanje obuhvata nije veće od 50 posto. Pa će, zahvaljujući podršci "skupštinara", Gotovina imati 12 umjesto dosadašnjih 8 kaveza za uzgoj tuna, i 50 posto veći kapacitet godišnje proizvodnje.

'Opljačkane Vodice'

Koncesije su u cijelosti obilježile sjednicu, pogotovo "aktualni sat". Čulo se tu da " koncesije u ovoj županiji služe isključivo za mito, pranje novca, financiranje "bijelog" i cigara koje stoje 560 kuna po komadu", da je "županija u raljama institucionaliziranog organiziranog kriminala", da vijećnici vladajuće većine imaju "zakržljale pileće mozgove koji ni evolucijom od milijardu godina ne bi mogli doći ni do kokošjeg mozga" (Stipe Petrina), a sve to je potakla rasprava o sponzorima HNK Šibenik.

Svojevrstan okidač za burnu raspravu, bilo je pitanje vodičkog vijećnika Danijela Lasana Zorobabela (Lista našeg mista) koji je izjavio kako ACI pljačka Vodice neprihvatljivo malom koncesijskom naknadom i izvlači 20 milijuna kuna godišnje iz toga grada, a istodobno financira šibenski nogomet, sve po modelu "sredio Dujić". Nemam ništa protiv da se ulaže u sport, rekao je Zorobabel, ali me zanima hoće li se predsjednik Županijske skupštine Nediljko Dujić isto tako srčano angažirati u lobiranju za revidiranje ugovora o koncesiji između ACI-ja i Vodica. Prema aneksu ugovora, pojasnio je, ACI je do 2004. trebao izgraditi komunalnu lučicu u dijelu marine za domicilne brodice, ali to do danas nije napravio, a koncesija im nije raskinuta.

Župan Goran Pauk odmah se ogradio od bilo kakve odgovornosti konstatacijom da je riječ o državnoj koncesiji na koju Županija nema nikakva utjecaja, osim što od koncesijske naknade dobiva trećinu novca (trećina ide državi, trećina Gradu).

Dujić je ponosno priznao da zadnjih godinu dana snažno lobira za šibenski sport, i da je nogometu vratio dva velika sponzora – ACI i NP Krka. Nastavit će lobirati i dalje, rekao je, ali sva sponzorstva za koja on osobno ima zasluge temelje se, tvrdi, na ugovorima i apsolutno su transparentna. Inače, dodao je, podržava i da se objavi koji su koncesionari izvršili, a koji nisu izvršili obveze prema Županiji, i da se s onima koji nisu, ugovori ili raskinu ili revidiraju.

SDP-ova vijećnica Anita Jakšić referirala se na dnevni red u kojemu je i prijedlog odluke o raskidanju koncesijskih ugovora u četiri sidrišta u akvatoriju županije zbog neplaćanja koncesijske naknade. Zbog čega se čekalo dvije godine da bi se koncesije raskinule, je li to sukladno zakonu i hoće li se ikad ta potraživanja naplatiti, zanimalo je vijećnicu.

Ne pomaže evolucija

A onda se u raspravu uključio Petrina koji je iznio vlastito iskustvo s davanjem mita za potrebe šibenskog nogometnog kluba, prozvavši Pauka "prema kojemu su u istrazi vodili svi putovi".

– A onda je ušao Stanley Kubrick – uzvratio mu je župan.

– Dao sam 30 tisuća eura mita da bi općinska firma dobila koncesiju na lučkom dobru u Primoštenu o čemu postoji i videozapis i spis u Policijskoj upravi, ali se drže u ladicama još od vremena kada je načelnik PU bio župan Pauk i sve je zataškano. Prije nekoliko dana dobio sam sudsku presudu u svoju korist jer sam tvrdio da je netko dobio 15 iljada od posrednika, od mene osobno 15 iljada eura. Ovako se dijelio novac, 17 iljada je uzeo posrednik, a 13 je išlo klubu na Šubićevcu.

Državno odvjetništvo šuti, jer se tamo napreduje po onome koliko se kriminala prikriva, a ne sankcionira, isto je i u policiji, istaknuo je Petrina.

Dujić je pokušao uzvratiti Petrini pitanjem zašto Općina Primošten, i s kakvim motivom, financira ženski košarkaški klub Šibenik, i javnim novcem općine pomaže klub u drugom gradu.

– Zato što općina trenutno na svom računu ima u predinvesticijskom ciklusu 11 milijuna kuna, i znajući s kim ima posla, još 310 tisuća rezerve, jer tko zna što vama može pasti na pamet u županiji. A ne financira Općina Primošten samo ŽKK Šibenik, nego i rukomet, šahovski klub, jedno vrijeme i vaterpolo, školu rukometa i školu košarke Dražena Petrovića, što ne mogu razumjeti vaši zakržljali pileći mozgovi koji ni evolucijom od milijardu godina ne bi mogli postati ni kokošji – ispalio je Petrina.