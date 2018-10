Ministarstvo poništilo natječaj, ne žele direktoricu Turističke zajednice jer ima fakultet?!

U najmanju ruku čudni su brojni zakonski propisi, a još čudnije je i iritirajuće kako neke od tih zakonskih akata tumače državne institucije.



Pod "rubriku" neshvatljivo tumačenje zakonskih propisa od strane državnog birokratskog aparata, može se svrstati nedavno rješenje Ministarstva turizma kojim je poništen natječaj od veljače ove godine o izboru diplomirane ekonomistice Josipe Jerkov za direktoricu Ureda Turističke zajednice općine Tribunj.

Vjerovali ili ne, poništenje njezina izbora Ministarstvo turizma obrazložilo je činjenicom da je Josipa Jerkov previše fakultetski obrazovana za funkciju direktorice. Naime, u svom tumačenju Ministarstvo turizma navodi da je natječaj proveden nezakonito jer se u uvjetima natječaja za kandidate tražilo fakultetsko obrazovanje (visoka stručna sprema) i najmanje tri godine radnog iskustva u turizma.

A prema tumačenju Ministarstva dovoljno je bilo da kandidati imaju minimalno preddiplomski stručni studij (viša sprema) i najmanje jednu godinu rada u turizmu.

– Ostali smo zatečeni ovakvim tumačenjem Ministarstva i poništenjem provedenog natječaja. O tome su nas najprije izvijestili telefonski, a na naš zahtjev da to obrazlože, dostavili su nam pismeno rješenje navodeći u njemu da smo dužni provesti novi natječaj. Na to nismo imali pravo žalbu, već nam je ostavljena mogućnost rješavanja sudskim putem. Nismo željeli mrcvariti se preko suda, pa smo raspisali novi natječaj za direktora TZ-a sukladan tumačenju Ministarstva, koji traje do 27. ovog mjeseca i na koji se mogu javiti svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete – kaže Marko Grubelić, načelnik općine Tribunj.

Višegodišnje iskustvo

– Natječaj koji smo proveli u siječnju ove godine – objašnjava tribunjski načelnik Grubelić – i na kojemu je za direktoricu izabrana Josipa Jerkov, koncipirali smo tako jer smo željeli da Turističku zajednicu, kao bitan segment naše općine, vodi kompetentna osoba s fakultetskim obrazovanjem i višegodišnjim iskustvom u turizmu. Žalosno je da zbog toga što smo htjeli na čelu TZ-a kadar koji je obrazovaniji i s više radnog iskustva, od Ministarstva turizma bivamo kažnjeni poništenjem natječaja jer, po njihovu mišljenju, nije u skladu sa zakonskim propisima. Zakonski uvjeti za ovako važnu poziciju, kako to tumači Ministarstvo, premali su i neozbiljni od strane zakonodavca. Uostalom, nigdje u zakonskim odredbama ne piše da natječaj mora biti proveden pod uvjetima koje je od nas zatražilo Ministarstvo turizma – kaže Marko Grubelić.

Ovakvom odlukom Ministarstva, smatra Grubelić, "miniran" je uspješan rad Turističke zajednice otkako je na njezinu čelu Josipa Jerkov.

– Nova direktorica Jerkov digla je prihode naše Turističke zajednice za više od sto tisuća kuna privlačenjem sponzora i uspješnom naplatom starih potraživanja. Napravljena je nova web-stranica koja odgovara suvremenim trendovima, izrađen je novi logo i novi slogan TZ-a. Nadalje, dizajnirane su i izrađene nove brošure, postavljene web-kamere s prijenosom uživo. To nije samo moje mišljenje i viđenje situacije, već je i to stav cijele Skupštine Turističke zajednice Tribunja – kazao je Marko Grubelić.

Inače, na novi natječaj ponovno se javila dosadašnja direktorica Josipa Jerkova, a hoće li ona ponovno biti izabrana, odlučit će Turističko vijeće i Skupština Turističke zajednice Tribunja.