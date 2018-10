Veliki skandal u dječjem vrtiću, 40 'teta' ostalo bez plaće jer je nema tko potpisati: 'Dođe nam da pokupimo stvari i odemo, ali ne možemo zbog djece...'

Gradski dječji vrtić "Tamaris" u Vodicama ovih dana potresa veliki skandal, koji je svojim potezima, kažu nam njegove djelatnice, izazvalo Upravno vijeće te predškolske ustanove, na čelu s predsjednikom Hrvojem Pericom, inače pročelnikom Odjela za financije grada Vodica.



Naime, Upravni sud u Splitu poništio je natječaj otprije godinu koji je provelo Upravno vijeće vrtića za izbor ravnateljice, a na kojemu je na to čelno mjesto izabrana Tina Storić. Nakon zaprimljene tužbe jedne od kandidatkinja za ravnateljicu, Upravni sud u Splitu donio je pravomoćnu odluku kojom je natječaj proglašen ništavnim, a izbor Tine Storić za ravnateljicu nevažećim, a zbog niza proceduralnih pogrešaka u provedbi natječaja i imenovanju izabrane ravnateljice Tine Storić.

Ovom sudskom odlukom, vodički dječji vrtić trenutačno nema ravnatelja, a to za posljedicu ima da 24 odgojiteljice i još 16 djelatnika u stručnoj i tehničkoj službi vrtića "Tamaris" ne mogu primiti svoju zarađenu plaću za mjesec rujan, jer nemaju ravnatelja koji jedini ima ovlasti potpisati isplatu plaća.

Ogorčeni djelatnici

O ovom slučaju razgovarali smo s nekoliko odgojiteljica vodičkog vrtića. Sve one redom nisu željele da im u ovom tekstu spominjemo imena. Htjele su ostati anonimne jer, kako navode, boje se da će ostati bez svojih radnih mjesta ako javno progovore protiv članova Upravnog vijeća i čelnika grada Vodica, čijom su krivnjom, dodaju, dovedene u ovu situaciju da ne mogu primiti svoju pošteno zarađenu plaću.

– Svi zaposlenici vrtića ogorčeni su ovime što se dogodilo. Nas "teta" ima 24 i brinemo se o 400 mališana u središnjem vrtiću i izmještenim objektima. Radimo naporno po cijeli dan, a sada nam se ne može isplatiti plaća zbog nesavjesnog rada Upravnog vijeća, koje nije bilo u stanju na zakonit način provesti jedan najobičniji natječaj o izboru ravnatelja. Ne znamo što i kako dalje. Dođe nam da jednostavno pokupimo svoje stvari i odemo, ali opet ne možemo to učiniti, zbog djece o kojoj se brinemo. Neizvjesno je uopće kako će se razriješiti ovaj nastali problem, razmišljamo i o mogućnosti da stupimo u štrajk – kazala nam je jedna od "teta" s kojima smo razgovarali.

Hrvoje Perica, predsjednik Upravnog vijeća "Tamarisa", priznaje da se predškolska ustanova našla u nezavidnoj situaciji, ali za to odbacuje krivnju tijela na čijem je čelu i Grada Vodica.

Nejasni propisi?

– Do ove situacije je došlo jer zakonski propisi nisu jasni i mogu se dvojako tumačiti i primjenjivati. Naime, u zakonu stoji da ravnatelja vrtića, nakon provedenog natječaja, na prijedlog upravnog vijeća, imenuje predstavnik osnivača predškolske ustanove, a to je Grad Vodice. Upravno vijeće je među prijavljenim kandidatima odlučilo izabrati Tinu Storić, koja je ispunjavala sve kriterije i bila najbolji kandidat, i tu nije bilo nikakve politike. Na prijedlog Upravnog vijeća, nju je za ravnateljicu imenovala gradonačelnica Nelka Tomić, kao najviša predstavnica osnivača vrtića. Međutim, Upravni sud u Splitu zakon je tumačio drukčije. On je ustvrdio da je ravnateljicu vrtića moglo imenovati samo Gradsko vijeće Vodica kao predstavničko tijelo osnivača, a da to nije mogla gradonačelnica – kazao je Hrvoje Perica.

Perica napominje kako razumije ogorčenje zaposlenika vrtića te ističe kako je Grad Vodice poduzeo sve moguće mjere da se problem riješi i da se isplate plaće.

– Plaće će biti isplaćene nakon 23. listopada. Naime, za taj dan sazvana je i sjednica Gradskog vijeća Vodica, na kojoj će na prijedlog Upravnog vijeća vrtića za ravnateljicu biti imenovana Tina Storić. Na taj način zadovoljit će se ta proceduralna radnja, za koju je splitski sud utvrdio da nije provedena u skladu sa zakonom. Imenovanjem ravnateljice od strane Gradskog vijeća, sudska odluka bit će izvan snage. Tina Storić bit će ponovno pravovaljana ravnateljica i potpisat će isplatu plaća za svoje djelatnike – zaključio je Hrvoje Perica.

Proces koji traje

– Inače – dodao je Perica – pokušali smo i ubrzati rješavanje nastalog problema uputivši zahtjev Poreznoj upravi da izda rješenje prema kojemu bi isplatu plaća mogla potpisati gradonačelnica Nelka Tomić, dok Gradsko vijeće ne imenuje ravnateljicu. Međutim – kaže Perica – to je proces koji traje, odnosno treba proći poprilično vremena za odobrenje potpisa od Porezne uprave.

Uglavnom, vrtić trenutačno nema ravnateljicu jer je poništen natječaj o izboru ravnatelja prije godinu dana, a zbog žalbe jedne od kandidatkinja koje su se natjecale. Zašto je pao natječaj, ne znamo, ali bilo je niz nepravilnosti. Hoće li vrtić ponovno snositi nekakvu odštetu kao u slučaju Dunatov, kada je također bio predsjednik Hrvoje Perica, također se ne zna.

Najžalosnije je to što odgojiteljice koje su pošteno odradile mjesec adaptacije djece čekaju i ne mogu primiti plaću jer je nema tko potpisati.