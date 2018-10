Podignuta optužnica protiv kapetana 'Tijata': nizom propusta skrivio sudar brodova, 'Plavi Jadran' još uvijek na dnu mora

Pravosudni epilog dobila je pomorska nesreća, odnosno sudar Jadrolinijinog putničkog broda 'Tijat' i teretnog broda 'Plavi Jadran' koji se dogodio 31. siječnja ove godine kod otoka Prvića.

Naime, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je pred Općinskim Sudom optužnicu protiv 52-godišnjeg kapetana Srećka Klobučara koji je zapovijedao 'Tijatom' u ovoj pomorskoj nesreći, a inače je zamjenik glavnog zapovjednika ovog putničkog broda.

Kapetan Klobučar se tereti da je počinio kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Prema navodima ODO Šibenik, okrivljeniku se stavlja na teret da 31. siječnja 2018., kod rta Kobila na jugozapadnoj strani otoka Prvić, kao zapovjednik putničkog broda nije postupao u skladu s propisima o sigurnosti pomorske plovidbe, odnosno da je postupio protivno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Tereti ga se da nije savjesno izviđao promatranjem radi potpune procjene situacije i rizika sudara, niti se kretao sigurnosnom brzinom da bi mogao poduzeti pravilnu i djelotvornu radnju za izbjegavanje sudara.

Kada se našao u položaju križanja kurseva s teretnim brodom koji je plovio iz suprotnog smjera, tako blizu da se sudar nije mogao izbjeći samo manevriranjem teretnog broda, tereti ga se da nije poduzeo radnju koja će najbolje pridonijeti izbjegavanju sudara, već je promijenio kurs ulijevo.

Zbog nesavjesnog izviđanja i nepoduzimanja pravilnih radnji za izbjegavanje sudara došlo je do udara pramčanog dijela njegovog broda u lijevi bok teretnog broda čiji je član posade pao u more, a drugi član posade skočio s broda u more neposredno prije nego je teretni brod potonuo.

ODO Šibenik navodi da je ovim nesavjesnim radnjama kojemu se stavljaju na teret zapovijednik 'Tijata' prouzročio štetu u iznosu od najmanje dva milijuna kuna.

Potonuli 'Plavi Jadran' u vlasništvu je obitelji Jureško s otoka Pašmana, a brodska olupina još stoji na morskom dnu kod otoka Prvića na dubini od dvadeset metara i ne predstavlja opasnost za sudionike u pomorskom prometu.