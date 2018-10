Za njih su godine samo broj: u staračkom dom održan izbor za Najgospođu i Najgospodina, dodijeljene lente i za mistera simpatičnosti te najvitalniju osobu

U ponedjeljak, 1. listopada, u svijetu je obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Tim povodom, zanimljiv i raritetan događaj zbio se u Šibeniku. Naime, u tamošnjem Domu za starije i nemoćne osobe, poznatijem po nazivu 'Cvjetni dom' održan je natjecanje za izbor Najgospođu i Najgospodina ove ustanove.

Lentom Najgospođe 'okitila' se Ines Sladoljev Tumpor, a njezine prva i druga pratilja su Rajka Aras i Ana Skoče. Titulu Najgospodina ponio je, pak, Zdravko Baranović, a njegovi pratitelji su Ive Rončević i Ivan Mrdeža. Za najvitalniju osobu šibenskog Cvjetnog doma izabrana je stogodišnja Mila Kovač, dok je Branko Skočić proglašen najsimpatičnijom osobom.

Inače, u ovom natjecanju među prijavljenim kandidatima izbor je provelo šesteročlano Povjerenstvo koje su činili predsjednik Županijske skupštine Nediljko Dujić, dogradonačelnik Šibenika Paško Rakić, gradski pročelnik Nikola Mihaljević, producent Šibenskog kazališta Željko Koloper, bivša šibenska gradonačelnica Neda Klarić i novinarka Slobodne Dalmacije Jordanka Grubač.

- Ne znam po definiciji tko sve spada u starije osobe, nego se držim one da su godine samo broj i da je najvažnije biti mlad duhom, a čini mi se da svi vi koji ste se prijavili na ovo natjecanje to i jeste. Svi mi redom djelujete vitalno i dobro raspoloženo, a ja vjerujem da su za to barem djelomično zaslužni i djelatnici Cvjetnog doma koji se za vas očito jako dobro brinu - rekao je župan Goran Pauk te dodao da mu je drago što danas nije član prosudbenog povjerenstva jer je ono imalo tešku zadaću odabrati najdamu i najgospodina u tako jakoj konkurenciji.

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi.

Proglašenjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.