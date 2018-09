Zatvara se škola u Thompsonovu selu, već četiri godine nisu upisali niti jednog učenika: nije puno bolje ni u okolnim školama, čak šest ih ostaje bez prvašiće

Pakovo Selo u zadnji tren dobilo je jednog đaka prvaka. Od ukupno 30 područnih škola, u njih šest prvi razredi ostat će prazni!

U školske klupe u Šibensko-kninskoj županiji u ponedjeljak će sjesti ukupno 846 prvašića.



U odnosu na lani, čak ih je 71 manje, pa se neslavni trend očite depopulacije i sve manjeg broja učenika nastavio i ove godine.



Ta brojka još je veća kada se promatraju škole izvan Šibenika, a riječ je o 13 osnovnih škola kojima je osnivač Šibensko-kninska županija. U njima je, naime, upisan 401 prvašić, čak 84 manje nego prošle godine, ali tu statističku sliku na razini cijele županije donekle spašava sam Šibenik, u čijih deset škola ove godine ima ukupno 445 učenika prvih razreda, 13 više negoli lani.



Pročelnica za društvene djelatnosti u županijskoj upravi Diana Ercegović podsjeća da već godinama opada broj novoupisane djece, a najpogođenija područja su otoci i Zagora, premda statistika ponekad zna iznenaditi.



- Ove godine imamo 29 učenika prvih razreda manje u dvjema kninskim školama, a interesantno je da je i u Vodicama čak 27 prvašića manje nego lani. No, u nekim školama bilježimo i više upisanih učenika prvih razreda. To su OŠ Jakova Gotovca u Unešiću, gdje je šest prvašića više, pet u Primoštenu, a četiri u Skradinu – kazuje Ercegović.



Za oko, međutim, zapinju podaci koje je objavilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, prema kojima Šibensko-kninska županija drži i jedan neveseli rekord. Ima najviše područnih škola u Hrvatskoj, čak 20 posto, u kojima ove jeseni neće biti učenika u prvom razredu. Od ukupno 30 područnih škola, u njih šest prvi razredi ostat će prazni!



Bez prvašića ostala je tako područna škola na Zlarinu. U njoj je trenutačno samo jedan učenik, dok školu u Mirlović Zagori pohađa 15 učenika, ali od drugog do četvrtog razreda. Prvašića nema ni u Piramatovcima, područnoj školi OŠ "Skradin". Antonijo Brajković, skradinski gradonačelnik, ističe da se ove godine s prvašićima iz tog sela u skradinskom zaleđu dogodilo isto što i koju godinu prije s djecom iz Lađevaca i Krkovića.



- To nije vezano uz depopulaciju. U OŠ "Skradin" imamo ukupno 174 učenika, od čega je 26 prvašića, ali roditelji iz Pramatovaca svoju su djecu upisali u OŠ "Čista Velika", a prije su s tim počeli u Lađevcima i Krkoviću, jer im je ta škola zapravo bliža – sa žaljenjem konstatira Brajković i dodaje da je Grad Skradin svjestan važnosti postojanja škole na svom području, a to pokazuje i njezinim sufinanciranjem, iako joj je Županija osnivač, pa će tako i ove godine pomoći u nabavi e-imenika.



Najviše glavobolje pak s praznim razredima mogao bi imati ravnatelj OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog iz Drniša Saša Kolombo. Naime, drniška područna škola "Radonić 1" ove će godine biti bez prvašića, a pohađat će je svega dva učenika. Svog jednog jedinog đaka prvaka u zadnji je tren dobila područna škola u Pakovu Selu, pa sada ima četvero učenika.



Najgora je pak situacija u Čavoglavama. Tamo, naime, već četiri godine nema novoupisanih učenika. Još je lani imala jednog učenika, ali je on sada petaš i od jeseni mora putovati u matičnu školu u Drniš. Područna škola u Čavoglavama tako će za koji dan umjesto školskog zvona i dječje cike dobiti ključ u bravu.



- Godinama je sve manje prvašića, premda se taj pad zaustavio nekoliko zadnjih godina gledajući ukupan broj učenika. U matičnu školu u Drnišu u ovoj školskoj godini upisano je 43 prvaša u trima razrednim odjeljenjima. OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog ima najviše područnih škola u županiji, a valjda smo jedini u Hrvatskoj koji imaju tri područne škole od prvog do osmog razreda: u Gradcu, Drinovcima i Oklaju. U njima je situacija ipak bolja negoli u Radoniću ili Pakovu Selu, a da ne govorim o Čavoglavama. Te tri škole pohađat će od jeseni 17 prvaša – kazuje Kolombo te ističe kako drniška „osmoljetka“ ima još jednu specifičnost: veliku prostornu raštrkanost svojih područnih škola.



- Kada bih u jednom danu išao obići sve te škole, prošao bih toliko kilometara da bih autoputom mogao doći do Karlovca. Zbog udaljenosti škola i sela, za prijevoz učenika i nastavnika morali smo angažirati 12 autobusa i minibuseva te čak jedno osobno vozilo. Riječ je o registriranom prijevozniku i to smo dogovorili sa Županijom, a vozit će jednu jedinu učenicu iz zaseoka Bilići do škole u Pakovu Selu – istaknuo je Kolombo.