'Taman stignu probrana spiza i piće, kad uslijedi čišćenje sinusa vonjem škovaca. Ovo nam turisti neće oprostiti': objavila kritiku na Facebooku, sugrađani ju zamalo razapeli. Evo što im je odgovorila

Ako niša drugo, “vlakić čistoće” komunalne tvrtke “Zeleni grad”, konvoj malenih škovacinskih vozila veličinom prilagođenih staroj gradskoj jezgri treba mijenjati raspored odvoza smeća, a ne da se kante prazne oko 20.30 sati navečer, dok su štekati puni gostiju za večerom, kao dodatak jelima!



Uz romantično svjetlo svijeća, taman za stol dođe odabrani pijat spize i piće, a onda slijedi buka i "čišćenje sinusa" uzbibanim vonjem škovaca fermentiranih na suncu, u kamionet "Zelenoga grada" prebačenih mehaničkom rukom iz visine, opisuje Šibenčanka Vanja Dadić neugodan prizor kojem je prije neku večer svjedočila kao prolaznica na trgu kod crkve svetog Ivana, nedaleko od svoga stana u Starom gradu.



Vanja Dadić je odnedavno umirovljena turistička djelatnica, dugogodišnja zaposlenica županijske Turističke zajednice i teško joj je pojmiti toliku neosjetljivost i nekoordiniranost mjerodavnih služba usred sezone i grada punog gostiju, kao da od turizma ne živimo, pri čemu je stara gradska jezgra glavni šibenski adut.







Tu je scenu fotografirala i uz vlastiti komentar, priča, postavila na svoj Facebook profil, nakon čega se još jednom uvjerila koliko je dio javnosti kulturno zapušten, jer su reakcije nekih sugrađana samo svjedočile o tome da ne žele ništa razumjeti, niti čitati što je napisano.



- Ja sam, doduše, u objavi napisala da nam o bitnim stvarima za organizaciju života u sezoni, kada smo posvuda puni kao šipak, odlučuju ljudi kojima ne bih dala čuvati ovce, no pri tome sam upotrijebila frazu za kojom se u nas oduvijek posegne da se opiše nečija nekompetentnost za posao koji obavlja - objašnjava Dadić i nastavlja da su je na pasja kola u komentarima napali da s objavom fotografije ugrožava ljude koji vrijedno rade i prehranjuju svoje obitelji, a do ušiju joj je došlo čak i to da se u "Zelenom gradu" raspravljalo o eventualnoj sudskoj tužbi protiv nje.



- To jednostavno nije istina, budući da ništa nemam protiv radnika koji mukotrpno rade svoj nimalo ugodan posao, nego kao građanka i dugogodišnja turistička djelatnica, zamjeram svima koji kreiraju satnicu i raspored njihova rada, ma tko da jesu i tvrdim da rade izravno protiv turizma - rezolutna je Vanja Dadić.







Uostalom, tko ikome može zabraniti objavu fotografije prizora na javnom mjestu, kao što je odvoz smeća? Smatra da je svaka slična kritika, naročito poslova za koje je zadužen javni sektor, samo dobrodošla i u neku je ruku građanska dužnost.



Dadić veli da se u konkurentsku borbu s oporavljenom Grčkom, Turskom i sjevernoafričkim zemljama možemo upustiti jedino nudeći vrlo visoku kvalitetu usluge, čemu svakako ne pripada bavljenje škovacama u vrijeme večernjeg izlaska turista koji cijelu godinu štede da bi kod nas došli na odmor i kulturno se, svečanije odjenu za večernji izlazak starim Šibenikom.



U vremenu interneta, začin večeri iz kanta za smeće osvanut će kao negativna ocjena na Trip Advisoru gotovo istog trenutka, ma koliko mi sebe uljuljkivali u prepotentnom mišljenju da smo nezamjenjiva, najbolja turistička destinacija na svijetu, podsjeća Dadić. A nismo, jer iz bogatog iskustva rada u turizmu i putovanja svijetom dobro zna da ima još puno ljepših i uređenijih zemalja od Hrvatske koje mukotrpno se boreći za goste nude puno više nego ipak dosta skupa Hrvatska.







Listi lošeg poslovanja javnih služba u sezoni pribraja i pranje ulica u 23 sata, što je previše rano, kao i dostavu električnim vozilima Gradskog parkinga Kalelargom u svako doba, pa i onda kada se njome jedva probijaju turisti od gužve na tijesnom uličnom koridoru prema katedrali svetog Jakova, umjesto da se to obavlja u ranim jutarnjim satima. Ulicom koja vodi do toliko vrijednog spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a, nastavlja, trebalo bi se kretati u "svilenim papučama", a ne da se njome širi miris loše brze hrane koju turisti jedu sjedeći na kamenim okvirima izloga, a malo poslije nailaze na ponudu kičastih suvenira - smatra Dadić.



- Umjesto da svi mjerodavni složno iznesu ljetnu sezonu, jer je to jedino od čega se može očekivati nekakav gospodarski rast i razvoj, naročito u Dalmaciji, mi padamo na glavnim ispitima. Ako "Zeleni grad" ili bilo tko drugi kuburi s manjkom ljudi, tada trebaju imati sezonska pojačanja i raspored zaduženja koji neće na tako neugodan, upravo šokantan način inkomodirati gosta koji je pošteno i ne jeftino platio ljetovanje u nas i takvi ga problemi ne zanimaju. Zapravo, neće o njima niti razmišljati, nego će drugi put otići u drugu zemlju, a mi ćemo se valjda, okrenuti poslovima u nepostojećim tvornicama - zaključila je sa zrnom ironije Vanja Dadić.



Taman kada smo oko 11 sati završili razgovor vođen na štekatu kafića kod crkve sv. Ivana, a gradom se već razmilili turisti, započeo je jutarnji odvoz smeća, po jednakoj trasi kretanja škovacinskog kamioneta kao i večernja procedura oko 20.30 sati.



- Ćihu, ćihu, dolazi "vlakić čistoće". Jesmo li odvezli škovace? Nismo, a što čekamo? - kao da govori radnik dok razmiče jednu grupu gostiju s vodičem da bi dohvatio zelenu plastičnu kantu na uglu, koju je potom mehanička ruka podigla visoko u zrak i sadržaj, uz lepršanje "konfeta" iz vreća sa smećem, s visine istresla u spremnik kamioneta...



Ni svi građani nisu cvijeće... Žana Karabatić, vlasnica kafića na uglu kod crkve sv. Ivana

- Nije važno večeraju li gosti lokala ili ne, smeće se nikako ne smije odvoziti prema važećem rasporedu "Zelenog grada". Stoga preporučujem svima iz javnih služba bez kojih se sezona ne može odvijati neka sjednu i počnu se dogovarati i da ponešto pitaju također ugostitelje i druge obrtnike koji preživljavaju od turizma, jer ovo ničem ne vodi - govori Karabatić.

Ni građani nisu "cvijeće" već su naprotiv, antituristički raspoloženi, napominje. Kao da im mirovine ne ovise o poreznim obveznicima i onima koji rade, jer smeće bez ikakvog pardona ostave na ulici ukoliko nema kante za smeće odnesene na pranje. Tada im je, opisuje Žana Karabatić, teško vrećicu odnijeti do susjednog mjesta za odlaganje smeća, malo protegnuti korak, jer nikad na pranju nisu sve tri-četiri kante u ovome našem krugu od 50-100 metara.